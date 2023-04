Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar La rebaja de IRPF a agricultores y ganaderos llega a 26.000 almerienses martes 25 de abril de 2023 , 13:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública se publica hoy en el BOE y establece una reducción de los índices de rendimiento neto en el sistema de módulos para los sectores ganaderos y los productores de cereales, almendra, olivar y sandía. También se rebaja un 35% por la adquisición de gasóleo agrícola y del 15% por la compra de fertilizantes Más de 26.000 agricultores y ganaderos de Almería dedicados al cultivo de cereales, almendra, olivar y sandía y a la producción de leche y carne de ganado ovino y caprino se verán beneficiados en la próxima declaración de la Renta con una rebaja en los índices de rendimiento neto en el sistema de estimación objetiva del IRPF, el denominado sistema de módulos. Así lo ha señalado el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, que se ha referido a la publicación, hoy en el Boletín Oficial del Estado, de la orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública por la que se reducen los índices de Rendimiento Neto aplicables en 2022 en el sistema de módulos. Como ha destacado Martín Fernández, la citada orden ha tenido en cuenta la incidencia de la sequía y las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, que causó un encarecimiento de los costes de producción. Así, la orden establece que los agricultores con cultivos de cebada y leguminosas tendrán una rebaja del 0,26% al 0,13% y los de sandía, del 0,26% al 0,16%. Para los productos del olivo, los agricultores de los términos municipales de Abla, Abrucena, Alboloduy, Alcolea, Alhabia, Alhama de Almería, Alicún, Almócita, Alsodux, Bayárcal, Beires, Bentarique, Canjáyar, Fiñana, Fondón, Gérgal, Huécija, Instinción, Laujar de Andarax, Nacimiento, Ohanes, Padules, Paterna del Río, Rágol, Santa Cruz de Marchena, Terque, Las Tres Villas e Íllar, verán rebajado hasta el cero por ciento el índice de rendimiento neto en su declaración de la Renta. Por otra parte, la orden señala, igualmente, que, en los términos municipales de Albox, Alcóntar, Lúcar, Oria y Serón, los productores de trigo tendrán una rebaja hasta el 0,13% en los índices de rendimiento y, hasta el cero por ciento, para los de almendra, reducción que también se aplicará a las producciones de almendra de los términos municipales de Chirivel, María, Vélez Blanco y Taberno. En Cantoria, los productores de ovino y caprino de carne verán reducidos sus índices de rendimiento neto al cero por ciento y hasta el 0,13% para los productores de ovino y caprino de leche, reducción que también se aplicará a los ganaderos de Somontín. Y, por último, en Chirivel, María y Vélez Rubio, los índices de rendimiento neto para las producciones de avena, centeno y trigo se rebajarán hasta el 0,13%. La orden también permite que los declarantes en Estimación objetiva agraria del IRPF puedan minorar el rendimiento neto previo en un 35% por la adquisición de gasóleo agrícola y un 15% por la compra de fertilizantes, según lo establecido en la Orden HFP/1172/2022, de 29 de noviembre, que desarrolla el método de estimación objetiva del IRPF para 2023. Además, se mantienen las reducciones de los índices correctores que se establecieron el año pasado por piensos adquiridos a terceros y por cultivos en tierras de regadío que utilicen energía eléctrica. Concretamente, se establece en un 0,5 el índice aplicable a las actividades ganaderas que alimenten el ganado con piensos y otros productos adquiridos a terceros, siempre que representen más del 50% del importe de los productos alimenticios consumidos, y se aplica tanto a los sectores ganaderos intensivos como a extensivos. El índice corrector por cultivos en tierras de regadío que utilicen energía eléctrica se reduce a 0,75. En Almería, la medida beneficiará a los ganaderos de las 1.360 explotaciones principalmente en extensivo de ovino y caprino que hay en la provincia, a más de 3.600 productores de almendra (en Almería hay cerca de 46.000 hectáreas de almendra) y a 22.000 hectáreas de olivar. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

