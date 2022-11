Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

La Red Andaluza de Teatros trae a Almería ‘La Odisea de Magallanes-Elcano’

miércoles 02 de noviembre de 2022 , 19:46h

La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, llevará a cabo la representación de cuatro espectáculos de teatro, música, danza y flamenco de la mano de la Red Andaluza de Teatros Públicos. La compañía Teatro Clásico de Sevilla será la primera en intervenir con la puesta en escena de ‘La Odisea de Magallanes-Elcano’ en Huércal-Overa el 4 de noviembre. Continúa Strad ‘El violinista rebelde’ con un divertido concierto en Pulpí el 11 de noviembre. El baile de Anabel Veloso visitará Berja el mismo día, y por último el nuevo proyecto de fusión del guitarrista Guillermo Fernández llegará a Pulpí el día 26 de noviembre.

El 4 de noviembre la compañía Teatro Clásico de Sevilla representará ‘La Odisea de Magallanas – Elcano’ dirigida por Alfonso Zurro. Esta obra es un proyecto en colaboración de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla, y el Teatro Lope de Vega en la que se narra la gesta de estos navegantes. Así, se trasladan al escenario momentos y situaciones significativas de este viaje, relatando su complejidad y, sobre todo, la gran aventura que supuso. Un viaje épico y también lleno de peligros, motines y dolor. La obra tiene la autoría de un grupo de hombres y mujeres que han escrito los textos bajo la coordinación dramatúrgica de Alfonso Zurro: Javier Berger, José Luis de Blas, Borja de Diego, Antonio Rojano, Paco Gámez, Ana Gracian … La función está prevista en el Teatro Villa de Huércal-Overa a las 21 horas. Las entradas están a la venta a 10 euros en https://entradas.entradasho.es.

El 11 de noviembre llegará a Pulpí la propuesta musical de Jorge Guillén, considerado como uno de los violinistas más virtuosos del momento. Strad, el violinisgta rebelde presenta junto a su banda un espectáculo titulado ‘Érase una vez’ que fusiona temas propios con clásicos del rock, canciones de cine, pop y música clásica. Un trabajo que derrocha ilusión, talento y energía con una asombrosa y potente puesta en escena. En el repertorio canciones como ‘Mamma mia’ de Abba, ‘You are the one that i want’ de Grease, ‘Danza Cale’ de Jorge Guillén Strad, ‘Piratas del Caribe’ de Hans Zimmer, ‘El toro Ferdinando para violín y narrador’ de Alain Ridout, ‘Bella Ciao’, canción popular, y mucho más. Los escolares tienen cita con Guillén en el Espacio Escénico de Pulpí a las 10 horas.

Berja acogerá ese mismo día a Anabel Veloso y su ‘Funky broken heels’ (tacones funcky rotos), un proyecto en el que todos sus intérpretes se adentran en una novedosa forma de componer, interpretar, mezclar y adaptarse a lenguajes aparentemente opuestos. Un nuevo lenguaje, desde la raíz, que no dejará indiferente a los espectadores del Teatro Ciudad de Berja, convocados a las 20,30 horas. Las entradas a 10 euros pueden adquirirse en la Casa de la Cultura y en el Ayuntamiento.

Finaliza el mes el guitarrista almeriense Guillermo Fernández con su nuevo proyecto ‘De Camarón a Mickael Jackson’ el 26 de noviembre. Fernández reúne a una formación de cinco componentes que aportan en el escenario grandes dotes de profesionalidad en la música fusión flamenca y el baile. Grandes éxitos de la música internacional y del flamenco se interpretan en vivo con guitarras, bajo eléctrico, percusiones, cante y baile. La compañía Flamenco International Band (FIB) lleva al escenario una propuesta vanguardista e innovadora que enlaza la música más internacional con las raíces del flamenco. En el Espacio Escénico de Pulpí a las 21,30 horas.