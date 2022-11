Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Almería exporta 75 millones de euros en moda flamenca miércoles 02 de noviembre de 2022 , 19:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El conjunto de la moda andaluza alcanzó récord histórico en ventas y crecimiento, en los ocho primeros meses de 2022, al registrar 618 millones de euros en exportaciones y un alza del 27,7% La Junta de Andalucía ha organizado una nueva edición del ‘Showroom de Moda Flamenca en Japón’, que se ha desarrollado, del 26 al 27 de octubre, en el hotel New Otani Garden Tokio, y que ha puesto en contacto a empresas de moda flamenca de Andalucía con una docena de compradores japoneses.

En el marco de la misión organizada por TRADE, a través de Extenda, las firmas andaluzas han tenido la posibilidad de presentar sus diseños a través de un centenar de encuentros bilaterales entre los diferentes importadores, distribuidores y agentes nipones participantes en la acción. Asimismo, el día 27 de octubre, los diseños fueron también expuestos ante numerosas Academias de Flamenco presentes en Japón y prescriptores de opinión como los de la revista nipona `Farruca´, especializada en espectáculos y moda flamenca. Esta acción, que la pasada edición se celebró online a causa de la pandemia y que vuelve a su formato presencial, tiene como objetivo buscar nuevas oportunidades a las marcas de la comunidad y facilitar la comercialización de sus productos textiles y complementos de flamenca en Japón, segundo mercado mundial para el Flamenco. Por otra parte, esta iniciativa pretende fomentar y consolidar las relaciones comerciales entre Andalucía y Japón, un país asiático que contribuye sólidamente a la diversificación de las exportaciones andaluzas. Según los datos de Extenda, las exportaciones andaluzas de moda en general alcanzaron su récord histórico en los ocho primeros meses de 2022, con ventas por valor de 618 millones de euros que han supuesto, también, un crecimiento récord del 27,7% con respecto al mismo periodo de 2021. De un total de siete empresas andaluzas de moda flamenca participantes en esta acción, cuatro provienen de Sevilla (Arreglos y modas Gracia Beltrán, Candela & Lamvela, Fina Estampa Complementos y Marina Pérez Enríquez), una de Cádiz (Aromas del Sur), una de Jaén (Flor de Cerezo) y otra de Huelva (Río Ajolí). La organización de esta acción por parte de Extenda será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. FEDER de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción. JAPÓN, MERCADO DE VALOR Según los datos de Extenda, Japón es un mercado con alto potencial para la moda, en general, y para la moda flamenca en particular, dado el interés de su población por la cultura del flamenco. El país nipón se ha convertido en destino prioritario del sector debido especialmente a la penetración del baile y cante flamenco en la cultura japonesa. Con más de 650 academias de flamenco contabilizadas, ya se considera la segunda potencia mundial del flamenco, tras España, con más de 80.000 estudiantes y profesionales del sector. Constituye, por tanto, un gran destino de oportunidades para la cartera de empresas, en su mayoría familiares, que se dedican a la moda flamenca en Andalucía, las cuales han movido, aproximadamente desde la Covid-19, un volumen de negocio de más de 80 millones de euros, según la asociación Qlamenco Moda Flamenca. MÁLAGA, LÍDER EN EXPORTACIONES La moda flamenca es una parte importante del global de la facturación de la moda andaluza. Los informes de Extenda señalan que el total de las exportaciones andaluzas de moda alcanzaron en los primeros ocho meses de 2022 los 618 millones, lo que supone un crecimiento del 27,7% respecto al mismo periodo de 2021 y una cifra récord desde que se tienen estadísticas oficiales. Málaga fue la provincia líder en ventas con más de un tercio de la factura exportadora de la comunidad, con el 34% del total, 212 millones de euros en ventas y un crecimiento del 27,8% con respecto a enero-agosto de 2021. En segundo lugar se sitúa Cádiz, con 113 millones (18,4% del total) y un incremento del 16%; seguida de Sevilla, con 91 millones y el 14,8% del total (+3,9%). En cuarta posición se mantuvo Almería, con 75 millones (12,1% del total) y ha registrado la mayor alza de todas las provincias, con el 79%, seguida de Córdoba, con 73 millones y el 11,7% del total (+53%); Jaén, con 25,7 millones y el 4,2% del total (+43%); Granada, con 16,8 millones (2,7%) y un incremento del 26,8%; y Huelva, con 11 millones (1,8% del total) y un decrecimiento del 5,1%. Las exportaciones de moda fueron, fundamentalmente, de prendas textiles de vestir, con el 24,6% del total y una subida del 28%, para alcanzar los 152 millones de euros; seguido de perfumería y cosmética (103 millones) que aumentan un 52% con el 20,7% del total de las ventas del sector; materias textiles, que crecen un 7,1% hasta los 103 millones (16,6%); marroquinería que con 90 millones (14,6% del total) sube un 34% en los primeros ocho meses del año; y joyería y relojería, con 77 millones de euros (12,4% del total) y una subida del 17,5% con respecto a enero-agosto de 2021. FRANCIA: PRIMER DESTINO Las ventas andaluzas se dirigieron en primer lugar a Francia, con 94 millones de euros (15,2% del total) y un crecimiento del 50%; seguido de Italia, con 86 millones (13,9% del total) y un alza del 30%; y Portugal, con 70 millones (11,4% del total) y un aumento del 63%. En cuarto lugar se posiciona Estados Unidos, con 40 millones (6,4% del total) y una subida del 75%; seguido de Marruecos, con 33 millones (5,3% del total) y un descenso del 11,2%; Alemania, con 22,9 millones (3,7% del total) y un alza del 48%; y Grecia, con 21 millones (3,4% del total) y un crecimiento del 38%. Reino Unido es octava, con compras a Andalucía por valor de 19,4 millones (3,1% del total) y una mejora del 11,2%; seguida de Polonia, con 16,1 millones (2,6% del total) y un incremento del 29,5%; y los Países Bajos, con 14,8 millones (2,4% del total) y un crecimiento del 40%. Destacan, entre los primeros veinte mercados, el aumento de las ventas a Turquía (+343%), cuadriplicándose, desde la undécima posición (14,1 millones) o a México (13º), con 11,7 millones y ha duplicado sus datos con respecto al mismo periodo del año anterior, con el 117%. Japón es, actualmente, el 36º mercado de destino de las ventas de moda andaluza con exportaciones por valor de 2,4 millones de euros. 