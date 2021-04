Capital La red ciclista de la capital ya supera los 78 kilómetros martes 06 de abril de 2021 , 16:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco ha visitado el carril bici que desde hace unas semanas conecta en la calle Adolfo Suárez los barrios de Nueva Almería y Vega de Acá con la Avenida del Mediterráneo y El Zapillo





El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha abogado por mejorar la seguridad vial de peatones, conductores y usuarios de bicicletas (tradicionales y eléctricas) y patinetes a través de la ampliación de la red ciclista de la ciudad que supera ya los 78,31 kilómetros lineales de carril bici gracias a la última incorporación de un nuevo tramo en la avenida Adolfo Suárez. Son algo más de 618 metros de carril bici que, desde hace unas semanas, conecta los barrios de Nueva Almería y Vega de Acá con la avenida del Mediterráneo, El Zapillo y las 500 Viviendas.



Con una inversión de 90.000 euros, el Área de Movilidad ha ejecutado este nuevo tramo de la red ciclista que se suma a los realizados esta Corporación en el puente de la Avenida del Mediterráneo (710 metros) y a la conexión con Huércal de Almería (760 metros). Y no serán los últimos, dado que ya se ha adjudicado, en Junta de Gobierno Local, la obra para completar la conexión viaria mediante carril bici entre la N-344 y El Toyo. Serán 215 metros más que unirán el barrio de El Toyo con Retamar.



Pendiente de licitación (en esta caso por parte de Diputación Provincial) está el proyecto que conectará mediante carril bici la avenida de Torrecárdenas y la calle Isla Cabrera. Son 1.458,47 metros de un tramo que unirá, de sur a norte, el barrio de El Puche con la avenida de Torrecárdenas a lo largo de la calle Cabrera.





Ganar en seguridad

Acompañado por la concejala delegada del área de Movilidad y Seguridad, María del Mar García Lorca, el alcalde ha resaltado la importancia que para ganar en seguridad tiene la red ciclista. Una red que acoge a los cada vez más almerienses que apuestan por la movilidad sostenible y por vehículos como la bici, la bicicleta eléctrica o los patinetes. Contar con más kilómetros de carril bici para ellos implica que el resto de peatones y conductores vayan también más seguros por la acera (por dónde la normativa prohíbe ir a los patinetes eléctricos) y para los conductores que circulan por la calzada (por donde, según la normativa, sí deben ir los patinetes eléctricos siempre y cuando no haya carril bici).



“Cada vez son más los almerienses que utilizan los vehículos de movilidad sostenible para desplazarse por la ciudad. Vehículos que son muy cómodos pero que pueden ser inseguros si se usan de manera incorrecta, por eso, cuantos más carriles tenga la ciudad y cuantas más zonas habilitadas expresamente haya para estos vehículos de movilidad sostenible, más seguro será para todos: conductores de patinetes y también peatones”, ha explicado el alcalde.



La apuesta de las ciudades es la de la movilidad sostenible, bien a través de este tipo de vehículos (bicicletas o patinetes eléctricos), bien a través del uso del transporte público o del taxi, ha recalcado Fernández-Pacheco, que ha anunciado una próxima línea de subvención para la adquisición de vehículos de movilidad sostenible, como la que ya lanzó el Ayuntamiento a finales de 2020.





La normativa

La normativa actual aplicable a los vehículos de movilidad personal (VMP), entre los que se encuentran los patinetes eléctricos es la recogida en el Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifican el Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre y el Reglamento General de Vehículos aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, en materia de medidas urbanas de tráfico.



Con fecha de entrada en vigor del 2 de enero de 2021, los VMP adquieren categoría de vehículos en el Reglamento General de Circulación y, por tanto, están sujetos a las normas impuestas a los conductores de vehículos (pruebas de alcoholemia, uso de auriculares, teléfonos, etc). No son vehículos a motor, aunque sí son motorizados.



Son vehículos que han de ser utilizados únicamente por una sola persona y con una velocidad máxima de 25 km/h. No pueden circular por las aceras ni por zonas peatonales, ni por vías interurbanas, travesías, autopistas, autovías y túneles urbanos. La circulación será por carril bici o calzada, en el caso de que no haya carril bici. Y en este último deberán de adaptarse a la velocidad marcada para cada tramo y nunca superar los 25 km/h.





Regulación semafórica

El Área de Movilidad ha apostado por la seguridad de las bicicletas y los vehículos de movilidad personal con una regulación semafórica independiente en el cruce de las calles Argentinita y avenida Adolfo Suárez. Se trata del primer cruce en el que el semáforo es independiente para bicicletas y peatones, de modo que queda separado el paso de unos y otros con la idea de incrementar la seguridad vial, explica la concejala María del Mar García Lorca, que no descarta ir ampliando este tipo de regulación semafórica en otros puntos de la red ciclista de la ciudad. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.