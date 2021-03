Capital La remodelación de la calle Los Picos comenzará el 15 de marzo miércoles 03 de marzo de 2021 , 17:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Con una inversión de 200.000 euros, esta actuación viene a dar continuidad a los trabajos ya ejecutados sobre la calle Artes de Arcos, mejorando las condiciones peatonales de una vía eminentemente residencial y comercial Para el próximo día 15 de marzo se ha fijado la fecha de inicio de las obras de remodelación integral de la calle Los Picos. Así lo han acordado Ayuntamiento, representantes de las comunidades de vecinos y de comerciantes en la reunión telemática que ha mantenido la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, junto a técnicos municipales, dirección de obra y empresa adjudicataria de unos trabajos que, con una inversión de 203.904,86, vendrán a dar continuidad a la renovación, desde el punto de vista funcional y estético, que se ha llevado a cabo hace unos meses sobre la calle Artes de Arcos y su entorno. “De forma consensuada se ha acordado fijar esta fecha para el inicio de unos trabajos que, sobre contrato, tienen una duración de seis meses. Nuestro compromiso con vecinos y comerciantes, también el de la empresa adjudicataria, es adelantar en lo posible el plazo de ejecución de las obras”, ha explicado la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, excusando “las molestias, lógicas en el desarrollo de una obra de estas características, que vayan a ocurrir durante el plazo de ejecución de los trabajos”. La fecha que se ha determinado para el inicio de las obras sigue a la adjudicación ayer, como trámite necesario, del contrato menor de servicios, a la empresa Ordaz Estudio de Arquitectura, para la dirección facultativa de las mismas. En el transcurso de la reunión celebrada esta mañana, Martínez Labella ha trasladado también el “compromiso” de mantener informados a vecinos y comerciantes del desarrollo de los trabajos, así como de cualquier eventualidad que pueda surgir en el desarrollo de la obra. “Tan importante son los trabajos que se van a acometer en esta zona como el mantener una permanente y fluida comunicación con los afectados”, ha explicado. Por parte de la dirección de obra y de la empresa adjudicataria de los trabajos se ha trasladado también el compromiso de ejecutar las obras, siempre que sea posible, “minimizando” los efectos que pueda tener tanto en el tránsito peatonal como en el acceso a viviendas y garajes, así como la afección a las labores de carga y descarga. En este sentido, el compromiso es el de “en la medida de lo posible, y teniendo en cuenta las afecciones de servicios de infraestructura, intentaremos actuar longitudinalmente, primero sobre un lado de la calzada y luego sobre el opuesto”. Señalización y trabajos previos Previamente a la señalada como fecha de inicio de las obras se llevarán a cabo los trabajos de señalización de la zona, una labor que vendrá acompañada del acopio de material y del inventario que se realizará para identificar cualquier incidencia ajena a la ejecución propia de los trabajos incluidos en el proyecto aprobado por el Ayuntamiento. Un proyecto que tiene por objetivo de cambiar por completo la fisonomía de la calle, ampliando el ámbito de circulación peatonal como parte de un entorno eminentemente comercial y residencial. La remodelación, que afecta a una superficie total de 1.616,24 metros cuadrados y que comprende la calle Los Picos, desde su conexión con Artés de Arcos hasta la Avenida Federico García Lorca, incluye la renovación de las redes de infraestructuras (saneamiento, pluviales, abastecimiento y alumbrado), así como la urbanización, manteniendo la línea y diseño, constructiva y en cuanto a materiales, que se ha seguido en Artés de Arcos. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

