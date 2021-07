La Residencia de Mayores El Zapillo acoge un concierto de la Banda Municipal

jueves 08 de julio de 2021 , 13:31h

Esta iniciativa del Ayuntamiento de Almería y la Junta de Andalucía ha contado con la colaboración de las delegaciones de Igualdad y Salud para revitalizar los centros de mayores a través de la música





Las instalaciones de la Residencia de Mayores El Zapillo fueron ayer el escenario de un concierto a cargo de la Banda Municipal de Almería en el que las personas mayores que allí residen han podido disfrutar de un atardecer de música a escasos metros de la playa. Este evento busca retomar la actividad previa a la pandemia en estos centros y supone una muestra del compromiso de las distintas instituciones por promover la música como recurso terapéutico.



La delegada del Gobierno andaluz en Almería ha querido “agradecer a todos los trabajadores del centro su labor desarrollada durante el último año y medio marcado por el Covid-19 y en especial a los residentes“. Además, Torregrosa ha destacado que “con este acto simbólico queremos ofrecer luz y esperanza a través de la música por lo que no puedo dejar agradecer al Ayuntamiento de Almería y especialmente a su Concejalía de Cultura y a la banda municipal esta iniciativa con la que la Junta de Andalucía se ha volcado desde el primer momento”.



“Tras todo este tiempo marcado por la pandemia, hemos querido llevar a cabo una actividad en la que nuestros mayores se sientan partícipes y vayan retomando cierta normalidad en sus vidas”, ha explicado el delegado de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rafael Pasamontes, en los momentos previos al concierto. “Desde la Junta de Andalucía hemos querido agradecer la implicación del Ayuntamiento de Almería para poder hacer realidad este concierto y traer la música a nuestra residencia”, ha dicho Pasamontes, porque “para este Gobierno y para la Consejería de Igualdad lo más importante es el bienestar de estas personas mayores y dependientes”.



El concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, se ha mostrado muy satisfecho por el resultado de la iniciativa “ya que la Cultura, y en este caso la música, ofrece un mensaje universal y es un valor imprescindible para el bienestar de las personas. Por eso, nos enorgullece todavía más poder llevarla a nuestros mayores, que lo han disfrutado de una manera muy emocionante”.



El concierto, que dio comienzo a las 19:30h de la tarde ayer y contó con 30 músicos que han interpretaron un gran repertorio durante los 50 minutos que duró la actuación. Desde pasadobles hasta bandas sonoras e incluso un par de canciones interpretadas por el concejal Diego Cruz han sido disfrutadas por los 51 mayores que se encontraban en el patio de la petanca del centro y otro grupo que se encontraba en una terraza cercana mientras cenaban. Además de los residentes, fueron convocados también todas aquellas personas trabajadoras en el centro que no estaban de turno en ese momento e, incluso, se les otorgó un permiso especial para que los que sí se encontraban en sus labores pudiesen dejar sus funciones unos instantes y asistir al concierto.



Para la celebración de esta actividad no se han dejado de lado todas las medidas de seguridad ante la pandemia, motivo por el cual no han podido ser invitadas las familias de los mayores. En cuanto a todos los asistentes, han tenido que realizarse un test de antígenos antes de acceder al recinto como forma de garantizar la seguridad de las personas mayores y los trabajadores y trabajadoras de la residencia.