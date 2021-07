‘Costa de Almería’ recupera el turismo internacional con viajeros de diez países

jueves 08 de julio de 2021 , 13:19h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

La Diputación Provincial acuerda con tres importantes turoperadores internacionales la captación de turistas de Europa, con el estreno del mercado francés, hasta final de año





La Diputación Provincial ha acordado con tres importantes turoperadores internacionales la captación de turistas europeos para que viajen al destino ‘Costa de Almería’ a través de vuelos directos hasta el próximo mes de noviembre. Una de las grandes novedades de esta macro operativa se encuentra en la entrada por vez primera del mercado francés, que podrá llegar a tener una conexión directa con Almería.



Una acción con la que la Institución provincial impulsará la recuperación del sector turístico provincial, uno de los más damnificados por la emergencia sanitaria, con el objetivo de que, una vez se restablezcan los viajes y que la situación sanitaria lo permita, ‘Costa de Almería’ refuerce su liderazgo y continúe como destino de referencia para los turistas europeos.



Jet2, Travelsens y Guest Incoming son las compañías que traerán a ‘Costa de Almería’ los turistas de hasta una decena de países del mercado europeo. Jet2 promocionará nuestro destino en el mercado británico con acciones de captación a través de su portal de ventas y agencias de viaje en destino. El principal foco emisor de turistas a nuestra provincia volverá a encontrar en ‘Costa de Almería’ su destino de referencia con el que afianzar la relación de ambos mercados tras la crisis sanitaria.



Travelsens captará turistas en origen en el mercado francés, que debuta en este operativo como fruto del intenso trabajo de promoción que el Servicio Provincial de Turismo ha desarrollado en los últimos años para incrementar los turistas del país vecino, y en el nórdico, en países como Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia e Islandia.



Por su parte, Guest Incoming, promocionará ‘Costa de Almería’ en el mercado del Este y en países emergentes como la República Checa, Eslovaquia o Polonia. Las tres compañías alojarán a los turistas internacionales que lleguen a nuestra provincia un mínimo de cinco noches y a organizar, al menos, una actividad o ruta de turismo activo en un municipio distinto al del alojamiento con el fin de motivar escapadas al interior y fomentar la actividad en sectores complementarios.



El diputado de Turismo, Fernando Giménez, ha destacado la importancia de este acuerdo que, como ha señalado, “abre una puerta a la esperanza para nuestro sector turístico, clave en la economía provincial. La menor incidencia del virus en la provincia respecto al resto del país y los altos porcentajes de vacunación en Andalucía y los países europeos nos hacen encarar con optimismo los próximos meses y que podamos recuperar parte de la campaña veraniega con estos nuevos turistas hasta noviembre”.



En este sentido, Giménez ha recordado que a las condiciones favorables de la provincia como destino turístico “hay que sumar el reciente anuncio de Boris Johnson de poner fin a las restricciones de la pandemia en el Reino Unido a partir del 19 de julio. Los turistas británicos en Almería son mayoritarios y su recuperación es clave para el impulso de nuestro sector y su reactivación total en el contexto actual marcado por la emergencia sanitaria”, y ha resaltado la entrada por vez primera del mercado francés “con el que iniciamos una relación llena de expectativas”.



Asimismo, Fernando Giménez ha puesto de relieve el continuo trabajo del Servicio Provincial de Turismo desde el inicio de la pandemia y la respuesta que desde la Diputación se ha dado para “paliar las consecuencias de esta situación a través de la puesta en marcha de acciones que promocionen ‘Costa de Almería’ en origen para captar turistas en sus respectivos países y que lleguen a Almería a través de vuelos directos”.



En esta línea, Giménez ha resaltado el excelente posicionamiento a nivel nacional con el que cuenta el destino ‘Costa de Almería’ que se ha consolidado en la última década como uno de los principales enclaves por el que se decantan los turistas de otras provincias: “el mercado nacional ha sido siempre nuestro foco más importante de turistas. La crisis sanitaria no solo no ha mermado estas cifras, sino que las ha incrementado consolidando a nuestra provincia como uno de los destinos más demandados de toda España. Con esta gran nueva operativa queremos abrir las puertas a mercados de todo el Continente europeo y hacerlo de forma escalonada hasta final de año”.



Por último, el diputado de Turismo ha manifestado que “estamos en la primera línea de salida para recuperar el sector cuanto antes gracias al trabajo que se ha hecho durante este tiempo. La espectacularidad de la provincia, nuestra diversidad natural, nuestro modelo turístico de calidad no masificado, la profesionalidad de las empresas del sector y la amplitud de nuestras playas, convierten a ‘Costa de Almería’ en el destino ideal para volver a viajar y disfrutar de las vacaciones con todas las garantías”.





Una carrera promocional sin fronteras

Desde el inicio de la pandemia la Diputación ha realizado numerosas acciones de promoción del destino ‘Costa de Almería’ a nivel nacional e internacional con el objetivo de mantener el posicionamiento de la provincia como opción turística preferente para cualquier viajero. Entre las acciones más destacadas se encuentran sus campañas de promoción o el patrocinio de competiciones de primer nivel como Roland Garros que llevó la imagen de la provincia a más de 154 millones de hogares de toda Europa.



Además, ‘Costa de Almería’ protagonizó en la pasada edición de FITUR el acto de mayor eco mediático de la feria con la presentación del Mapa Turístico de Inmersiones en la Provincia, con la presencia de David Bisbal y Eugenia Martínez de Irujo. Se trata de una guía exclusiva para descubrir los tesoros que esconden los fondos marinos de ‘Costa de Almería’.