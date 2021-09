Diputación La Ruta de la Tapa Solidaria recauda 6.933 euros para ‘A Toda Vela’ miércoles 15 de septiembre de 2021 , 20:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La edición de 2021 se cierra con un balance muy positivo y la participación de más de 2.000 personas



La VI Ruta de la Tapa Solidaria de Almería ha batido su récord con la recaudación de 6.933 euros, que se destinarán a la asociación ‘A Toda Vela’ por tercer año consecutivo. El Ayuntamiento ha acogido el acto de clausura en el que se ha hecho balance de la actividad y se han entregado los fondos obtenidos a esta entidad social, así como los premios



El concejal de Promoción, Carlos Sánchez, junto a la diputada provincial de Promoción Agroalimentaria, María Luisa Cruz; al director de la iniciativa, José María Azorín; la presidenta de ‘A Toda Vela’, María Dolores Manzanares; y la directora de la entidad, Isabel Guirao, han participado en el encuentro con el que se culmina la edición más solidaria hasta la fecha.



En esta ocasión, la pandemia ha vuelto a marcar una actividad en la que se ha vuelto a poner de relieve la solidaridad de Almería. Un total de 24 establecimientos, especialmente de la capital, se han sumado a la iniciativa para unir esfuerzos en torno a la inclusión social. Como novedad, este año se han incorporado negocios de otros puntos de la provincia, desde Roquetas de Mar hasta Cabo de Gata.



Carlos Sánchez ha destacado que “la hostelería ha sido un sector modélico desde el primer minuto por su capacidad de adaptación a todo tipo de restricciones y ha demostrado que nunca ha sido un problema en la lucha contra el COVID-19”. También ha puesto en valor “el aumento del 20 por ciento de la recaudación para una asociación con un bagaje enorme que facilita el día a día de las personas con discapacidad y les abre nuevos horizontes laborales”. Asimismo, ha agradecido a la empresa promotora su trabajo “para darle sentido a la generosidad y a la solidaridad de los almerienses”.



Por su parte, la diputada de Promoción Agroalimentaria, María Luisa Cruz, ha destacado el apoyo que ha tenido este año la Ruta de la Tapa Solidaria: "somos ejemplo de solidaridad porque la sociedad almeriense está volcada con este tipo de iniciativas que repercuten positivamente en el bienestar y la igualdad de oportunidades. Enhorabuena a todos los hosteleros que han dado a conocer nuestros productos de kilómetro 0 por toda la provincia. Almería sigue siendo referencia nacional gracias al valor adquirido por los productos locales y la gastronomía ".



María Dolores Manzanares ha subrayado que “la satisfacción ha sido enorme” y ha agradecido a organización, instituciones, patrocinadores, empresas y hosteleros “por poner vuestro corazón para seguir apoyando estas iniciativas”. Por otra parte, Isabel Guirao ha señalado que el proyecto “ha tenido un impacto muy importante en nuestro servicio gracias a la unión de la administración, el sector privado y los ciudadanos”, lo que ha permitido que “cerca de 50 empresas, organizaciones y entidades faciliten oportunidades de empleo para personas con discapacidad en sectores muy innovadores”.



Por último, José María Azorín ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento, la Diputación y ‘A Toda Vela’ y ha afirmado que “a pesar de las limitaciones en la hostelería, hemos crecido con un retorno superior a los 83.000 euros para la ciudad, en torno a 12 o 13 euros por cada tapa”. Además, ha valorado positivamente los resultados que se han logrado en los tres últimos años en cuanto a inserción laboral de personas con discapacidad: 39 prácticas y 24 contratos de trabajo.



Más allá de la solidaridad, que ha sido la gran protagonista un año más, cabe destacar el importante papel que ha desarrollado fundamentalmente el turismo nacional para dar un impulso a la actividad. La llegada de visitantes, sumada al enorme empuje de los almerienses, ha permitido registrar cifras históricas con la participación de más de 2.000 personas y una recaudación récord.





Premios

En esta edición se han repartido un total de cinco premios. La tapa solidaria con más votos ha recaído sobre el restaurante La Encina y el restaurante más solidario ha sido Blanca Brisa de Cabo de Gata. Respecto a los bares, La Consentida, Kiosko Manuela y La Huerta Gastrobar se han convertido en los más solidarios. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

