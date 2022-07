Deportes La sala de musculación de Retamar-El Toyo tiene horario de verano viernes 01 de julio de 2022 , 16:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia De lunes a viernes, de 7:00 a 12:00 horas, los usuarios pueden mantener sus entrenamientos para continuar con su vida saludable Con la llegada del verano, el Patronato Municipal de Deportes ha establecido el horario de verano para el emplazamiento deportivo de Retamar-El Toyo, que abrió el pasado 3 de febrero. De este modo, en los próximos meses los deportistas podrán mantener sus entrenamientos para seguir en forma. Así, desde el 13 de junio, el horario del gimnasio está establecido de lunes a viernes de 7:00 horas hasta las 12:00 horas para todos los que deseen hacer deporte en los 400 metros cuadrados que tiene habilitados para fomentar los hábitos saludables en los vecinos de Almería. En la instalación se encuentran 48 máquinas para realizar actividades de musculación, 14 para ejercicios de cardio y un ‘hub’ de ‘crossfit’, entre otras. Para todo aquel que desee acceder, tiene que descargarse la aplicación ‘PMD Almería’, cuyo registro tiene un coste de 2,45 euros y sin caducidad. Es decir, de por vida. Posteriormente, se solicita la Tarjeta Anual del Abonado del PMD, con tarifas que van desde los 16,25 euros para las personas mayores de 16 años, pasando por los 8,15 euros para las personas con diversidad funcional, o la gratuidad de los usuarios de los voluntarios deportivos y los usuarios del Carné Joven Europeo, entre otras tarifas. Para la cuota de la sala de musculación, los precios varían desde la cuota anual hasta la tarifa de un solo día. Como referencia, la cuota anual es de 90,40 euros y la trimestral es de 39,60 euros. Para personas con diversidad funcional o mayores de 65 años, el precio del bono anual se marca en 45,20 euros y el bono trimestral se sitúa en los 19,80 euros. Los precios públicos se pueden consultar en el siguiente enlace www.almeriaciudad.es/pmd clicando en la pestaña ‘Tablón de Anuncios’. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.