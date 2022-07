Almería y La Palma unidas por la gestión municipalista y la colaboración institucional

viernes 01 de julio de 2022 , 16:15h

El presidente de Diputación y vicepresidente de la Comisión de Diputaciones, Consejos y Cabildos de la FEMP, Javier A. García, ha participado en la última reunión que ha convertido la isla de La Palma en la capital nacional de los gobiernos intermedios.

Javier A. García ha mostrado al presidente del Cabildo Insular de La Palma, Mariano Hernández Zapata, el apoyo de la provincia de Almería a los habitantes de la denominada como ‘La Isla Bonita’ y ha puesto en valor la excelente gestión que ha realizado de esta catástrofe logrando un “modelo de cogobernanza que debería de seguirse en todos los territorios del país”.

Además, el vicepresidente de la Comisión ha resaltado que esta Comisión tiene como objetivo “mostrar la fuerza del municipalismo y su apoyo a la Isla de La Palma” y abordar “asuntos para seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos de las provincias, consejos y cabildos”.

En este sentido, ha defendido que “el 16% de cada Diputación y unos 1.800 millones de euros están destinados a Servicios Sociales, aun no siendo competencia nuestra. Sin estos gobiernos intermedios no llegarían los servicios básicos para asentar la población y ayudar a quienes más lo necesitan, vamos a abordar una vez más los fondos Next Generation, para que podamos gestionarlo y podamos consultar cuales son las posibilidades para colaborar con el resto de España. Necesitamos aceleración para que llegue antes, a través de las Comunidades Autónomas”.

Asimismo, García ha recalcado el apoyo y colaboración institucional en el municipalismo al afirmar que “estamos unidos en torno a lo que reivindicamos que es el papel de los gobiernos intermedios de cara a la administración regional y nacional”.

Por su parte, Mariano Hernández Zapata ha resaltado el apoyo de la provincia: “Fuiste uno de los primeros en llamarme y Almería ha aportado muchas donaciones y ayuda para que nuestra isla pueda afrontar esta gran catástrofe. Hemos sentido muy cerca siempre a la provincia de Almería”.