Economía Ampliar La Seguridad Social cabe en tu móvil viernes 03 de junio de 2022 , 16:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Campaña para dar a conocer el portal [email protected] La Dirección Provincial de Tesorería General de la Seguridad Social ha iniciado una campaña masiva de comunicación para dar visibilidad al portal [email protected], de modo que sea conocido por todos los trabajadores almerienses y puedan aprovecharse de sus ventajas para consultar sus datos personales, realizar sus trámites o consultar dudas que les surjan. En Almería hay actualmente aproximadamente 315.000 trabajadores afiliados a la Seguridad Social. [email protected] no es una simple página web ni una sede más de la administración sino que es un espacio digital adaptado a dispositivos móviles y accesible desde la web de la Seguridad Social, en el que el ciudadano, independientemente de su situación laboral actual, puede consultar sus datos de forma personalizada y realizar multitud de trámites. El nuevo portal está diseñado para que el ciudadano pueda buscar información y realizar sus trámites desde cualquier dispositivo de manera sencilla, personalizada y guiada. Se utiliza un lenguaje natural, sin que sea necesario que el ciudadano conozca la legislación, ni los pasos administrativos del trámite, ya que el portal acompaña y guía al usuario. A través de [email protected], por ejemplo, se pueden consultar y obtener informes, entre otros, sobre la situación laboral, se puede ver la vida laboral de manera digital, se puede obtener información y realizar trámites como autónomo, obtener información y realizar trámite de empleo de hogar, dar alta y baja de la persona empleada y modificar los datos de la relación laboral, consultar y modificar los datos personales de contacto y de domicilio del ciudadano con la Tesorería, consultar y pagar deudas para estar al corriente de pago, etcétera. La campaña para dar a conocer [email protected] incluye el envío de correos electrónicos a aquellos trabajadores de la provincia que han aportado su correo electrónico a la Tesorería y así consta en la base de datos. Está previsto el envío de unos 88.000 correos, de los que a día de hoy se han ya enviado en torno a 70.000. También se ha realizado un envío masivo de mensajes SMS a los trabajadores de Almería que tienen grabado el número de teléfono móvil en Tesorería y no tienen grabado correo electrónico. A día de hoy ya se han enviado la totalidad de mensajes SMS previstos, que ascienden a 55.000. El texto del SMS enviado es el siguiente: “Entra en [email protected], portal de la SEG-SOCIAL, conoce tu número de AFILIACIÓN, VIDA LABORAL, ESTAR AL CORRIENTE y realiza tus TRÁMITES. http://run.gob.es/emaaxj” Desde la Dirección Provincial de la Tesorería de Seguridad Social animan a las personas que reciban los correos electrónicos y mensajes SMS a pinchar el link y conocer el portal, insistiendo en que no se trata de un fraude, para lo cual también están requiriendo la ayuda de los medios de comunicación. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.