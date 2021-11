La selección masculina de voleibol de UAL Deportes va al Campeonato de España

lunes 15 de noviembre de 2021 , 20:37h

El combinado de la Universidad de Almería cuenta con Áxel Mondi como nuevo técnico, ha quedado encuadrada en el Grupo A con Valladolid, Politécnica de Madrid y Castilla – La Mancha, y su objetivo es colgarse medalla, pese a que se espera un torneo “atractivo, competido e igualado”, obligados desde el principio a jugar con la máxima concentración

El CEU, en cuanto a los intereses de UAL Deportes se refiere, hace la mudanza y se traslada desde Madrid, en donde han competido las selecciones de fútbol masculino y fútbol sala femenino, hasta Granada, donde competirán dos equipos más representantes de la Universidad de Almería. Con cuatro clasificados en total para disputar este recuperado Campeonato de España Universitario, se trata ahora, en un orden cronológico, del combinado de voleibol masculino y del conjunto de balonmano femenino. Los chicos tienen cita entre este martes y ojalá que el jueves, señal de que se habrían clasificado para la final, mientras que las chicas cerrarán la participación almeriense la próxima semana, y en ambos casos la ilusión de engrosar el palmarés de la UAL con sendas nuevas preseas nacionales está más que justificada. Organiza la Universidad de Granada.



La selección masculina de voleibol está dirigida por primera vez por Áxel Mondi, un técnico del organigrama de Unicaja Costa de Almería que cuenta con una brillante trayectoria y con numerosos títulos conseguidos con el primer equipo ahorrador. Sabida su experiencia, también en categorías de formación, afronta con confianza este nuevo reto, con los pies en el suelo, pero con licencia para soñar con el triunfo final: “Va a ser un torneo muy atractivo, competido e igualado; creo que en nuestro grupo hay grandes rivales, como Valladolid, que siempre ha tenido grandes jugadores, pero no hay que olvidar que Almería es referente en el vóley español en general y universitario en particular, siempre ha hecho papeles dignos y ha cosechado grandes éxitos deportivos, y por supuesto que vamos con mucha ilusión”. Cabe recordar que la cima se alcanzó en Camerino, Italia, cuando la UAL se coronó de un modo brillante como campeona de Europa, a lo que siguió una plata continental.



Las promociones de estudiantes, evidentemente, han ido pasando, y Mondi ha analizado positivamente el grupo con el que viaja a Granada: “Mucha gente joven, solo dos o tres con un poco más de experiencia en los universitarios, porque ya han participado en pasadas ediciones, y la mayoría no conoce todavía esta competición”. Eso no es problema para un grupo en el que hay jugadores de Unicaja Costa de Almería y de Mintonette Almería, entre otros, Superliga y Superliga 2, si bien el técnico no se ha olvidado de todos los que han acudido a los entrenamientos para formar la selección: “Quiero agradecer a todos los alumnos de la UAL que han hecho la preselección; lamentamos que se hayan quedado algunos fuera, al menos en esta edición, y a ellos les recuerdo que sí podrían estar presentes en ediciones futuras”. Se ha referido “a la colaboración que han tenido para venir a entrenar, compaginar sus asuntos personales y sus estudios, más sus compromisos de club, con ser parte de la selección universitaria; todo ha sido digno de elogio, la entrega y predisposición para entrar en el CEU con la intención de hacer un papel digno y, por qué no, ganarlo”.



Áxel Mondi ha situado como “hándicap”, igual para todos, eso sí, que los partidos de grupo son la mejor de tres sets, “algo que implica que hay que salir a jugar a tope desde el principio, al cien por cien desde el comienzo”. Para UAL Deportes, incluso más, ya que el primer partido es frente a uno de los grandes favoritos, la Universidad de Valladolid, estando además encuadradas en el Grupo A la Politécnica de Madrid y la de Castilla – La Mancha. Antes de comenzar se realizarán pruebas de antígenos a todas las delegaciones participantes, con turno para la UAL a las 9.15 horas de este martes día 16. El día marcará prácticamente todo en ese Campeonato de España, puesto que congregará las dos primeras jornadas, que determinarán en gran medida quienes luchará por las medallas. Así, a las 10.45 la UAL debutará haciendo de ‘visitante’ frente a Valladolid, para volver a saltar a la cancha, esta vez como locales, a las 15.45 frente a Universidad Politécnica de Madrid.



Ambos partidos se disputarán en la Pista 1 del mítico Pabellón Universiada de la Universidad de Granada. Se cambiará a la Pista 3 al día siguiente, miércoles 17, para jugar el último partido del grupo frente a la Universidad de Castilla – La Mancha. Será a las 9.45 horas y podría suponer un pasaporte para volver a jugar por la tarde. Ambas semifinales de la categoría masculina serán a las 16.00 horas, ocupando las pistas 1 y 3, y si UAL Deportes logra estar entre las dos primeras de su grupo, dará continuidad a una amplia sucesión de éxitos del voleibol universitario almeriense. Para el jueves, día 18, quedará tan solo la gran final, que está fijada para las 11.00 horas. Cabe añadir que las semifinales y final masculinas y femeninas se disputarán de manera consecutiva en el Campus Universitario de Fuentenueva, en una fiesta del vóley en el mismo lugar en el que la Universidad de Almería logró colgarse l oro andaluz en la último CAU, lo que le dio el pasaporte para este CEU.



Manuel Calvo, responsable de Competiciones Externas de UAL Deportes, ha remarcado que se viaja “con la ilusión de hacer otra vez un buen papel e intentar subir al podio en su regreso a la competición, tras el largo parón por la pandemia”. Ha desvelado así mismo que “el equipo se ha venido preparando durante el último mes y medio con tres sesiones semanales, bajo la batuta y la enorme experiencia de Áxel Mondi”. Este técnico logró llevar al voleibol español de clubes a su máximo hito hasta el momento, al hacer a Unicaja subcampeón de Europa. Calvo ha añadido que “durante todo este período se ha buscado sobre todo acoplar al equipo de nuevo, pues la renovación ha sido casi total y apenas quedan cuatro jugadores de los que lo formaban antes del parón”. A pesar de ello, y, además, muy joven, “la competición se afronta con mucha ilusión y con la gran responsabilidad que significa representar a la Universidad de Almería en una disciplina donde se han cosechado importantes éxitos, destacando sobre todo el Campeonato de Europa Universitario de 2015, además de otro subcampeonato al año siguiente y dos títulos nacionales”.



Sobre el debut, Calvo ha advertido de que “será un duro enfrentamiento ante uno de los favoritos para lograr meterse en la final, en una competición tan corta, por lo que el resultado del primer partido es muy importante para ir marcando el devenir”. A título personal, ha mostrado optimismo: “Creo que el equipo puede hacer un buen papel en este CEU, los jugadores se han tomado muy en serio la preparación y vienen con muchas ganas de luchar y darlo todo por conseguir un buen resultado”. Ha finalizado con la cierta y lógica incertidumbre: “Tras un parón tan largo en las competiciones universitarias es complicado saber el nivel que tiene el rival que se te pone delante, pero sí veo al nuestro muy concentrado, con jugadores jóvenes que quieren demostrar que ellos tienen también nivel para mantener la línea de éxitos de la Universidad de Almería en esta disciplina; aunque es difícil marcar un objetivo claro, pues hay pocas referencias en competición de este grupo nuevo, creo que se puede lograr subir al podio y conseguir una medalla más que sumar el enorme palmarés del equipo de voleibol masculino de la UAL”.