Opinión La Semana Santa más esperada Carlos Sánchez Más artículos de este autor Por sábado 09 de abril de 2022 , 09:50h

Almería vuelve a vivir su Semana Santa. Tras dos años muy duros, hoy comienza la Semana Santa más esperada, que estoy convencido será inolvidable para todos. Y lo será porque las cofradías tienen más ganas que nunca de volver a salir a las calles para que sus titulares que tanta fe y fervor despiertan se vuelvan a encontrar con los almerienses y todos aquellos que nos visiten. Y también porque hay mucho, muchísimo trabajo detrás, por parte de cada cofradía y hermandad para volver a sentir la Semana Santa en cada rincón de la ciudad. Es por eso que cuentan con todo el apoyo municipal. Porque somos conscientes que su esfuerzo y porque la Semana Santa de Almería atrae a muchísima gente que encuentra un reclamo en ella para visitarnos. De hecho, no hay que olvidar que desde 2019 está declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y que es una de las más importantes y valoradas. Desde el Ayuntamiento de Almería hemos movilizado más de 400.000 euros para que este regreso sea extraordinario. Una inversión que permitirá la vuelta de las cofradías a las calles con un nuevo trayecto para la nueva Carrera Oficial, más corta, que dará vida al Casco Histórico y potenciará el entorno de la Catedral. Y no será el cambio en la Carrera Oficial la única novedad. Se dice adiós a las gradas y se van a instalar más de 2.000 sillas, se contabilizarán más de 1.000 metros lineales de vallado, un amplio dispositivo de seguridad, limpieza y jardinería, cinco puntos de retransmisión de Interalmería Televisión y Canal Sur TV y seis puntos para personas con movilidad reducida, más que en ediciones anteriores. Como cada año, la Semana Santa de Almería cuenta también con una aplicación móvil (Guía Semana Santa Almería 2022) con toda la información sobre hermandades, recorridos, atuendos, imágenes y pasos de un modo muy didáctico. Además, hemos realizado un detallado infográfico con las principales claves de las cofradías, entre ellas el año fundacional, la iconografía o el templo, que se puede conseguir en la Oficina Municipal de Turismo, ubicada en el Paseo de Almería y también en formato digital desde la web www.almeriaturismo.org. En definitiva, todo para que volvamos a sentir la Semana Santa con la pasión de siempre y la disfrutemos con intensidad y, muy importante, con responsabilidad. Carlos Sánchez Concejal del Ayuntamiento de Almería (PP)