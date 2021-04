La senadora Inés Plaza pide el adelanto de las primarias en Andalucía

jueves 29 de abril de 2021

La senadora almeriense y miembro de la Ejecutiva Regional del PSOE de Andalucía, Inés Plaza, ha reclamado hoy el adelanto de las primarias para elegir al candidato o candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, con objeto de que se celebren antes del verano, posicionándose en la misma línea de otros militantes de distintos territorios de la comunidad. “El PSOE de Andalucía necesita un revulsivo para volver a ilusionar a nuestro electorado y, cuanto antes tengamos un candidato o candidata socialista, antes lo conseguiremos”, ha manifestado.



En su opinión, “el PSOE es un partido vivo, en movimiento; es el partido que mejor se adapta a las situaciones y ahora mismo vivimos momentos políticos convulsos, que requieren que estemos preparados”. “Ante un posible adelanto electoral debemos tener a nuestro candidato o candidata cuanto antes”, ha señalado, "no pasa nada por adelantar las primarias".



Según Inés Plaza, “en el Partido Socialista le damos mucho valor a todos y a cada uno de los y las militantes, y queremos darles la voz para que elijan a su candidato o candidata, queremos que se expresen y digan cuales son sus preferencias”. “De hecho, no sería la primera vez que unas primarias se celebran antes de tiempo”. Así, ha recordado que ya en 2018, el PSOE de Andalucía adelantó un año las primarias para elegir los candidatos y candidatas a las elecciones municipales de 2019. “Eso supuso que fuimos a las elecciones municipales más fuertes y unidos”, ha destacado.



Además, Inés Plaza considera que, “en el caso de que las elecciones a la Junta de Andalucía no se adelanten, igualmente sería necesario celebrar ya las primarias, porque el candidato o candidata, que resulte elegido por los militantes, necesitará tiempo para explicar a los andaluces y andaluzas el proyecto político que va a desarrollar el PSOE de Andalucía y cuanto antes se celebren las primarias más margen de tiempo tendrá”.



“De lo contrario, si las elecciones primarias son muy cercanas temporalmente a las elecciones andaluzas, esto será imposible”, ha añadido finalmente la senadora socialista y militante de la Agrupación Socialista de la capital de almeriense.