El Almería FC no está teniendo buenos resultados desde que comenzó la segunda vuelta de la temporada en la Segunda División española Causas de la decadencia La temporada había empezado muy bien para el Almería, porque desde que comenzó la liga sus resultados habían sido más que buenos, siendo uno de los equipos con mejor promedio y mejores resultados de toda la división. Tal y como se podía ver en muchos de los sitios de apuesta que puedes encontrar en BonosdeApuestasFInder.es, todas las apuestas apuntaban a que el Almería podía ser ganador de la liga, pero las cosas han comenzado a torcerse de manera bastante importante. Las vueltas después de Navidad no suelen ser fáciles para ningún equipo, pero lo que le ha pasado al Almería podría definirse como catastrófico. Han pasado de ser un equipo clarísimo del top 3 de toda la división a ser el equipo con peores resultados de toda la segunda vuelta. A pesar de que siguen en la parte alta de la tabla, gracias a los increíbles resultados que consiguieron en la primera parte de la temporada, en lo que llevamos de segunda vuelta es el peor equipo de la liga y el que ha cosechado unos peores resultados. Según la opinión de Tony Sloterman – el dueño de la compañía de Bonos de Apuestas Finder, la situación del Almería aún tiene solución, pero tienen mucho trabajo que hacer si quieren volver a estar considerados como uno de los equipos líderes de la división. La que Rubi piensa de esta situación Nadie más que Rubi, el entrenador del Almería FC, puede hablar de lo que le está ocurriendo al Almería en estos momentos y lo que tiene pensado para revertir esta situación. Según Rubi, el problema de los malos resultados no es consecuencia de jugar mal, sino de una baja eficacia de cara a gol. Según el entrenador, todos los equipos de futbol pasan por momentos en que los goles no quieren entrar y que hay que sobrepasar esos baches sea como sea. Es cierto que, si se miran las estadísticas de los partidos, se puede observar como el Almería domina en estas, pero de cara a gol no están acertados. Rubi tiene más que claro que el tiempo le dará la razón y que no hay que presionar a los jugadores, ya que rachas de mala suerte y de poco acierto de cara a gol lo puede tener cualquiera, por lo que lo único que se puede hacer es esperar. Otra cosa muy importante que puede haber afectado a la eficacia de cara a puerta es la baja de Umar Sadiq, el máximo goleador del Almería y un seguro de vida para el equipo andaluz. Es sin ninguna duda uno de los mejores jugadores de la división y un futbolista que marca la diferencia siempre que está en el campo. Sadiq fue convocado con su selección para la copa África, pero una vez que esta fue eliminada, volvió para jugar con su club. En una primera instancia Rubi dudo de si sacarlo, debido al estrés que podía haber acumulado, pero los jugadores de su talla siempre están preparados para jugar y así lo demostró, marcando un auténtico golazo en el último partido en el que el Almería se enfrentó al Ibiza. El partido termino finalmente 2-0, marcando el principio del retorno del club a lo que fue en la primera vuelta de la temporada.

