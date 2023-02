Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital La tarjeta metropolitana del bus supera los 225.000 viajes en Almería Ciudad jueves 23 de febrero de 2023 , 16:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se cumple un año desde que los usuarios del bus urbano de la capital pudieron utilizar la tarjeta del Consorcio en sus viajes Hoy se cumple un año desde que los usuarios de los autobuses urbanos de Almería pudieron hacer uso por primera vez de la tarjeta del Consorcio de Transporte Metropolitano en sus viajes en transporte público. Por ese motivo, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez y la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, han hecho balance de los datos de uso, señalando que en estos doce meses se han producido más de 225.000 usos de la tarjeta de la Red de Consorcios en los vehículos gestionados por Alsa Surbus. María del Mar Vázquez ha incidido en “la coordinación y buen entendimiento que actualmente existen entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía”, lo que hace que “medidas como la integración tarifaria de los diferentes servicios de transporte, que permanecieron bloqueadas durante más de una década, sean una realidad que ha venido a mejorar la vida de los ciudadanos almerienses que, con la posibilidad de uso de nuevos medios de pago, se benefician de una movilidad sostenible más barata y más eficaz que, además, colabora a que tengamos una ciudad más amable, más respirable”. La regidora ha destacado el crecimiento exponencial que arrojan los datos de uso de la tarjeta metropolitana en los servicios urbanos de la capital, que “mes a mes mejoran y que el pasado enero superaron los 35.000 desplazamientos”. Por su parte, la delegada del Gobierno Andaluz ha recordado que con la posibilidad de utilización de la tarjeta metropolitana en los autobuses urbanos “se puso fin a un periplo de más de 12 años a la espera de la integración tarifaria entre los autobuses urbanos y metropolitanos, hasta el punto de que la ciudad de Almería se había convertido en la única capital andaluza en la que no se podía usar la tarjeta del Consorcio”. "Tanto desde la Consejería como desde el Consorcio de Transporte se ha trabajado duramente para superar el brusco freno al uso del transporte público que supuso la pandemia", ha declarado Aránzazu Martín, que se ha mostrado optimista con el año 2023 en el que “con factores como la confianza ya recuperada de los viajeros, la eliminación de restricciones en los servicios de transporte y de forma clave, las mejoras que se están implantando de forma progresiva por parte de la Junta de Andalucía, se espera superar los datos previos a la pandemia en el año 2019”. Además de alcaldesa y de la delegada del Gobierno han estado presentes en el acto la concejala de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Almería, María del Mar García Lorca, la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Belén López, y el director gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano de Almería, Luis Miguel Carmona. En este sentido, la delegada de Fomento ha hecho mención a las ayudas al transporte a través de las bonificaciones puestas en marcha para fidelizar al usuario, entre las que ha destacado la creación de la Tarjeta Joven de Transporte, “una medida permanente impulsada por el Gobierno Andaluz que en su primer año en funcionamiento ya cuenta con más de 3.000 usuarios menores de 30 años en la provincia ”. La Junta de Andalucía también aplicó en el último trimestre del año una bonificación adicional del 30% en virtud del Real Decreto-Ley 11/2022, que se mantendrá en el primer semestre de 2023 con una aportación adicional con fondos propios del 20%. Líneas metropolitanas Por su parte, el director gerente del Consorcio de Transporte se ha mostrado también satisfecho por la evolución en las líneas metropolitanas de la provincia que cerraron el año pasado con más de 2.870.000 viajeros y un crecimiento superior al 40 %, datos que devuelven la normalidad al transporte público en la aglomeración urbana de Almería. Este importante incremento de la demanda ha permitido acercarse a las cifras de 2019, año previo al Covid en el que se batió el récord histórico de viajeros en el área con más de 3 millones de desplazamientos. “Además, la integración tarifaria del urbano de Almería ha sido uno de los factores más determinantes para el crecimiento de viajeros en el área metropolitana, entorno en el que se arrojan porcentajes de crecimiento de demanda de más del doble con respecto al resto de Consorcios de Transporte de Andalucía, con una tasa de incremento superior al 60% con respecto al año 2021”, ha añadido Carmona. Tarjetas activas El gerente se ha hecho eco del "espectacular aumento del número de tarjetas operativas del Consorcio de Almería", que a fecha de 31 de diciembre se situaban en 109.190 tarjetas activas, lo que supone un crecimiento de un 12,5% más que el año anterior, así como un incremento en su penetración del 4,34% respecto al periodo prepandemia, realizándose actualmente en torno al 53% de los desplazamientos diarios en los más de 400 servicios que ofrece el Consorcio usando el título metropolitano de transporte.

