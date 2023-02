Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión (Foto: malasombra) El "caso Mediador" del que todos hablan Abraham Benzaquén Por viernes 24 de febrero de 2023 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia



El escándalo del caso Mediador, protagonizado por el exdiputado canario socialista Juan Bernardo Fuentes, mejor conocido como Tito Berni, sigue añadiendo más y más capítulos escandalosos. El general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas — exmando de GAR-SI Sahel en Bélgica, Mauritania, Níger, Malí, Senegal, Marruecos y Cabo Verde— instaba a los empresarios a contratar a su amante, identificada con el mote sexual de 'chocho volador'. El modus operandi de la trama consistía en realizar una visita al Palacio, tomar algunas fotos para ganar la confianza de los empresarios y luego salir a almorzar. Después de comer, los empresarios pagaban una fiesta que incluía drogas y visitas a locales de alterne, con un gasto de entre 3.000 y 3.500 euros por noche. Según ha declarado el mediador de la trama, Antonio Navarro Tacoronte, el general Espinosa Navas recibía a los empresarios en las instalaciones de la Comandancia General de la Benemérita en la calle Guzmán el Bueno de Madrid, para dar apariencia de seriedad a la trama delictiva y generar confianza. Los investigadores también han hallado una grabación de ocho horas y 25 minutos en el teléfono de Navarro Tacoronte, en la que se hablaba de la presunta contratación de A.H.M., alias el 'chocho volador' y amante del general. El general Espinosa Navas, que fue enviado a prisión provisional tras su detención, estaba interesado en los pagos que le hicieran los empresarios. Navarro Tacoronte mencionó un conocido empresario de Las Palmas relacionado con el fútbol, y el general le sugirió que le dieran la tarjeta de gastos. El conseguidor de la trama le aseguró que no era necesario guardar facturas de sus compras y viajes. Según la declaración judicial de Navarro Tacoronte, el general era conocido como 'Papá' y se le reconocía por ser mucho más cauteloso que Fuentes Curbelo al recibir pagos o pedirlos. El informe del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil presentado el 8 de febrero de 2023 recoge los movimientos bancarios del general Espinosa Navas, así como su relación fuera del matrimonio de 20 años. Según la declaración de Navarro Tacoronte, el general le pidió que le justificara un viaje a Fuerteventura para ver a su amante, y quería que se dijera que iba a dar una conferencia, aunque nunca se llegó a celebrar. Además, el general le pidió al empresario Antonio Bautista Padro que contratara a su amante por 3.000 euros y a cambio prometió la oportunidad de invertir en la instalación de placas solares en Mozambique y Cabo Verde por un total de 35 millones de euros, con el 10% de los beneficios para los gastos de representación. El empresario no aceptó el negocio y el general se enfadó y cortó las relaciones. El intermediario de la trama afirmó que el general buscaba un futuro económico para él y su amante antes de jubilarse. El Juzgado de instrucción número 4 de Tenerife, con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, acogió la solicitud de Asuntos Internos de la Guardia Civil para que la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) localice bienes "presumiblemente procedentes de actividades ilícitas" del exmando de la Guardia Civil y su entorno familiar cercano en Bélgica, Mauritania, Níger, Malí, Senegal, Marruecos y Cabo Verde. La investigación se enfocaba, entre otros aspectos, en la relación entre el exgeneral y el empresario Santiago Suárez Estévez y su compañía Asesoramiento y Servicio de Drones SL. Se dice que el general se le debía abonar el 70 por ciento de lo acordado por la adjudicación del Proyecto GARSI Sahel y el resto "a la entrega de los drones". La magistrada señala que, de lo investigado, se infiere que el vínculo entre Espinosa y Suárez Estévez se materializó a través de contratos en Mauritania, Níger y Malí, y que el general viajó a Cabo Verde, Marruecos y Senegal. Además, el empresario pagó estancias y servicios a Espinosa en Gran Canaria. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Abraham Benzaquén Delegado en Madrid de noticiasdealmeria.com Graduado en Periodismo por la Universidad de Columbia (NY) 34 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)