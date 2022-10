Es una información de noticiasdealmeria.com Capital La tasa de cementerios baja el 1,1% en la capital martes 11 de octubre de 2022 , 19:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ciudadanos ve incomprensible que se cobre por el "mantenimiento del nicho" noticiasdealmeria.com El Ayuntamiento de Almería ha aprobado hoy inicialmente, con la abstención del grupo municipal socialista y los votos en contra de Ciudadanos y la concejala no adscrita, la Ordenanza Reguladora de la Prestación Patrimonial de carácter público no tributaria del Servicio de Cementerio Municipal. La propuesta elevada a Pleno, que viene a sustituir la ordenanza fiscal número 8, de la tasa por cementerios municipales, supondrá una rebaja en las tarifas del 1,1%, como parte de la mejora ofertada por la concesionaria del servicio, ‘ASV Funeser S.L.U.’, con quien el Ayuntamiento formalizara el nuevo contrato de esta concesión el pasado mes de agosto. Justificaba la concejala de Servicios Municipales y Playas, Sacramento Sánchez, esta aprobación, como parte de los puntos incluidos en el Orden del Día de la sesión plenaria ordinaria celebrada por la corporación, en la obligación de la administración local de adaptar la norma municipal a la nueva Ley de Contratos. “Por la contraprestación de los servicios no se paga tasa y sí una prestación patrimonial no tributaria, en sustitución a las tasas de la ordenanza fiscal, en este caso la número ocho”, ha explicado Sánchez. “La ordenanza que hoy aprobamos inicialmente, tras el trámite de consulta previa y las mejoras que la propia empresa concesionaria introduce en el texto, tendrá ahora su correspondiente periodo de exposición pública, para el caso de que se quieran hacer alegaciones. En todos los casos, tiene los mismos conceptos tarifarios, en sus respectivos epígrafes y referidos a todos los cementerios municipales, con la novedad en este caso de una reducción en los precios hoy aplicados del 1,10%”, ha subrayado la concejala de Servicios municipales. En este Pleno se ha aprobado, también inicialmente, la modificación de las Ordenanzas Locales reguladoras de la prestación patrimonial de carácter público no tributario para Suministro de Agua Potable y por Alcantarillado, en su caso como consecuencia de la revisión de las correspondientes tarifas conforme al 90% de la variación del Índice de Precios al Consumo entre julio de 2021 y julio de 2022. La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, ha explicado esta modificación “en la obligación legal de revisión de precios aplicable a las tasas”, subrayando que “al tiempo que cumplimos con el requisito contractual al que está obligado el Ayuntamiento, seguimos con nuestra política de subvencionar el pago del agua. No solo eso. Estamos además trabajando, de la mano de la Junta de Andalucía, en la ejecución de una obra, la conexión entre La Pipa y San Cristóbal, que va a garantizar el consumo de agua en toda la ciudad, una infraestructura muy necesaria que significa además una de las mayores inversiones que en materia hídrica se realizarán en la ciudad”. “La estrategia política es congelar la tarifa, sí, eso significa no añadirle más gastos, justo lo que estamos haciendo. Congelar la tarifa es incorporar un bastidor más al ciclo del agua y pagarlo desde el presupuesto municipal y no desde la factura del agua. Dos millones de euros que este año han ido a sumar más agua desalada a nuestra ciudad y que no se ha repercutido en la tarifa”, ha recordado Cobos. “La repercusión en los precios como consecuencia del incremento del IPC, no solo en el agua, se lo debemos todos los españoles al Gobierno de Pedro Sánchez”, ha lamentado la concejala de Sostenibilidad Ambiental. CIUDADANOS A este respecto, Miguel Cazorla (Ciudadanos) ha recordado el “periplo tremendo, desde la adjudicación del contrato, con jueces que nos han enmendado la plana, con una evidente mala gestión, con problemas con los marmolistas y con otros autónomos, porque los pliegos eran un auténtico rodillo”. “Todo aquello se aclaró con una nueva adjudicación. Ahora traen tarifas nuevas (disminuyen un 1,1%); pero nos hemos encontrado con un impuesto a la muerte, denominado como mantenimiento de nichos y sepulturas cada cinco años. Es decir, que hay que pasar por taquilla cada lustro, pagando 51 euros, por tener a nuestros seres queridos enterrados en los cementerios de Almería”, ha afeado el edil liberal. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.