Escucha la noticia La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, felicita el trabajo desarrollado para dotar al Ayuntamiento de una herramienta que canalizará la acción municipal en el desarrollo de políticas medioambientales noticiasdealmeria.com El Pleno de la Corporación Municipal ha dado el visto bueno hoy a la derogación del Reglamento del Consejo Sectorial de Sostenibilidad del Municipio de Almería y aprobar, inicialmente, el que será nuevo Reglamento del Consejo Sectorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Municipio de Almería, órgano complementario del Ayuntamiento de Almería, de participación sectorial y carácter consultivo, informativo y asesor, adscrito al Área de Sostenibilidad Ambiental, entre cuyas finalidades está la de llevar a cabo funciones de información, propuesta, consulta y asesoramiento en el desarrollo de políticas e iniciativas que afecten al sector ambiental y desarrollo sostenible del Municipio de Almería. La aprobación inicial ha contado con el voto favorable de todos los grupos, a excepción de Vox, que se ha abstenido. Se viene a cumplir así el compromiso, anunciado a finales del mes de agosto por la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, de elevar a Pleno dicho Reglamento. Un precepto con el que “articular” el Consejo Sectorial en el objetivo de “canalizar la acción municipal dirigida a impulsar la participación sectorial y el desarrollo de políticas e iniciativas que afecten al sector ambiental y el desarrollo sostenible del municipio de Almería”, ha explicado. La edil popular se ha congratulado por el resultado de un documento impulsado desde las mesas de trabajo en las que han participado los grupos de la oposición, colegios profesionales, representantes sectoriales que directamente tienen relación con asuntos relativos a la sostenibilidad, y con ello mayoritariamente consensuado y también abierto a seguir siendo mejorado. “Las políticas medioambientales son de todos”, ha recalcado Cobos, reconociendo en este nuevo foto “una herramienta fundamental para seguir avanzando en la política medioambiental que quiere esta ciudad”. El Reglamento, sometido tras su aprobación inicial a exposición pública para la presentación, si las hubiere, de alegaciones, incluye tres capítulos (Disposiciones Generales, Organización y Funcionamiento y Reforma del Reglamento), dieciséis artículos, dos disposiciones finales y una derogatoria, recogiendo en su exposición de motivos el papel, cada día más importante, que juegan las administraciones locales en el fomento del medio ambiente y la sostenibilidad. Una realidad que, la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, ha querido subrayar a nivel municipal “desde el compromiso cierto que este Ayuntamiento tiene hacia una política medioambiental que mejore la calidad de vida de todos los almerienses, en el ámbito de sus competencias”. Objetivos Entre los objetivos que el Reglamento atribuye al Consejo Sectorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente se incluye “promover la participación ciudadana en la gestión de los servicios públicos municipales que se ocupan de la sostenibilidad de Almería y en la política municipal en esta materia; canalizar las inquietudes e iniciativas ciudadanas en materia de mejora de la calidad de vida, con criterios de desarrollo sostenible; ser el órgano de seguimiento y debate de las actuaciones recogidas en el Plan Estratégico Almería 2030; elevar recomendaciones y propuestas referentes a este sector al Ayuntamiento; configurar un marco de análisis y debate sobre la problemática medioambiental y de desarrollo sostenible del municipio de Almería, para colaborar en la búsqueda de las soluciones más adecuadas para el sector; promover la coordinación, colaboración y cooperación entre los agentes implicados en la promoción del medio ambiente y el desarrollo sostenible; fomentar la participación de los profesionales del sector de Almería en los programas y actividades que tengan como finalidad la promoción del medio ambiente y el desarrollo sostenible; potenciar y asegurar la formación y el reciclaje; difundir y promocionar la actividad medioambiental y de desarrollo sostenible de la ciudad en el ámbito provincial, patrocinando y promoviendo campañas publicitarias relativas a actividades medioambientales y de desarrollo sostenible que se consideren oportunas y colaborar en el desarrollo de planes y programas que se realicen vinculados con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Funciones del Consejo Entre las funciones que desarrollará este Consejo se ha incluido proponer al Ayuntamiento de Almería aquellas medidas, estudios, informes y/o encuestas necesarias para la mejora de la sostenibilidad ambiental y del medio ambiente del municipio de Almería; impulsar la explotación de la información y de la documentación que puedan aportar los miembros del Consejo con el objetivo de desarrollar iniciativas que potencien la actividad medioambiental y de desarrollo sostenible; realizar congresos, exposiciones y debates relacionados con el sector; colaborar en las campañas que el Ayuntamiento pueda organizar y que estén relacionadas con la actividad medioambiental y el desarrollo sostenible; asesorar al consistorio sobre todos aquellos aspectos relacionados con la Sostenibilidad y la mejora del medio ambiente local; proponer e impulsar la realización de campañas y actividades de sensibilización y divulgación sobre la Sostenibilidad ambiental y el medio ambiente; impulsar y estimular la colaboración de las diversas asociaciones y entidades relacionadas con el ámbito de la sostenibilidad y el medio ambiente o proponer criterios de desarrollo sostenible tanto para la actividad municipal como para las realizadas por ciudadanos particulares y empresas privadas, entre otras. 