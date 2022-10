Es una información de noticiasdealmeria.com Capital Ampliar Lorena Nieto Martínez toma posesión como concejala en la capital martes 11 de octubre de 2022 , 19:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La nueva edil, licenciada en Derecho, ha trasladado el “orgullo” que como almeriense siente de poder defender los intereses de la ciudad formando parte del actual Equipo de Gobierno Lorena Nieto Martínez ha jurado esta mañana su cargo como concejala del Ayuntamiento de Almería en el transcurso de la celebración del Pleno ordinario que ha celebrado hoy la Corporación Municipal, presidida por la alcaldesa, María del Mar Vázquez. Su nombramiento, por el Grupo Municipal Popular, sucede tras la renuncia de Manuel Guzmán de la Roza. Nieto, de 34 años de edad, es licenciada en Derecho y Máster en Derecho y Administración Local. Ha trabajado como coordinadora, en la empresa Clece, en el área de Ley de Dependencia. Forma parte de la Vicesecretaría General de Organización del Partido Popular y es vicepresidenta de Nuevas Generaciones de Almería. Al término del Pleno la nueva edil se ha mostrado “orgullosa” de poder defender los intereses de los almerienses, ahora desde el Ayuntamiento, reconociendo la “responsabilidad” que el cargo de concejal supone. Espero estar a la altura de la confianza que ahora se deposita en mi persona”, ha subrayado. Organización municipal y comisiones plenarias Además de lo anterior, como parte de los más de treinta puntos incluidos en el orden del día, se ha dado cuenta de las resoluciones de la alcaldesa-presidenta, de fecha 7 de septiembre de 2022, relativas a la nueva organización municipal tras los nuevos nombramientos de concejales que se han producido, por renuncia, del anterior alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, y el concejal Manuel Guzmán de la Roza, ambos del Grupo Municipal Popular. Igualmente, se ha dado cuenta de las propuesta de la Alcaldía sobre cambio de denominación de Comisiones Plenarias, motivado también por la reorganización del Equipo de Gobierno municipal. Así, la Comisión Plenaria de Presidencia y Familia pasa a denominarse Comisión Plenaria de Presidencia, Función Pública y Familia, a la que se adscribirán las competencias de las Delegaciones de Área de Presidencia, Planificación y Función Pública y de Familia, Igualdad de Oportunidades y Participación Ciudadana. La Comisión Plenaria de Promoción de la Ciudad, pasa a denominarse Comisión Plenaria de Cultura y Promoción de la Ciudad, a la que se adscribirán las competencias de las Delegaciones de Área de Cultura y Educación, Promoción de la Ciudad y Comercio, y Deportes. Finalmente, a la Comisión Plenaria de Economía se adscriben las funciones de la Delegación de Área de Economía y Contratación. Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales En el Pleno celebrado hoy también se ha aprobado el nombramiento del titular del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Almería, nombramiento que ha recae en la persona del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Almería, Lorenzo Mellado Ruiz. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.