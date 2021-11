Economía La tasa de impago en el agroalimentario crece hasta el 9% viernes 26 de noviembre de 2021 , 12:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia De acuerdo con el Barómetro de Prácticas de Pago elaborado por Crédito y Caución, el 53% de los intercambios comerciales en el sector agroalimentario se ve afectado por la morosidad.







De acuerdo con el Barómetro de Prácticas de Pago elaborado por Crédito y Caución, solo el 38% de las facturas de la industria agroalimentaria española se pagan en el plazo acordado con el proveedor. El 53% de las operaciones se ve afectado por la morosidad y el 9% resulta impagado, dos puntos más que hace un año. De cara a 2022, el 29% de las empresas muestra su inquietud por el incremento de las insolvencias y el 27% por las carencias de liquidez. El estudio revela que el 37% de las empresas agroalimentarias ha experimentado un aumento de los retrasos en los pagos frente al 8% que registra una disminución. Para proteger a la empresa de la falta de liquidez y evitar el riesgo de quedarse sin efectivo debido a los retrasos en los pagos, el 41% del sector ha incrementado el tiempo y los recursos que dedica al cobro de facturas impagadas. En este contexto, el 50% del sector solicita con frecuencia el pago en efectivo.



De cara a 2022, el 77% de las empresas agroalimentarias españolas prevé un crecimiento de su negocio. No obstante, el 40% anticipa un deterioro del Periodo Medio de Cobro, muy por encima del 9% que espera una mejoría. Un 40% expresa su preocupación por la continuidad de la pandemia y el potencial que tiene para prolongar la caída de la economía mundial y afectar negativamente a la economía española. La pandemia ha impulsado al 48% de la industria a adoptar de forma permanentemente tecnologías digitales. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

