Economía La tasa de pensiones no contributivas indebidas en Almería es la más alta de Andalucía viernes 22 de julio de 2022 , 07:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los datos del Tribunal de Cuentas son de 2016 y destacan que el número de inspecciones en nuestra provincia son mínimas Almería es la tercera provincia andaluza en la que menos inspecciones se realizan sobre las pensiones no contributivas (PNC), al tiempo que resulta ser en la que más pagos indebidos se han detectado según el informe del Tribunal de Cuentas al que ha accedido Noticias de Almería. El Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control de los deudores por prestaciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, corresponde al ejercicio de 2016 pero no se ha hecho público hasta el 21 de julio de 2022, y detalla que por este concepto existe una deuda a nivel estatal de 19.337.875,15 euros, correspondiendo 7.601.766,85 a Andalucía, y de ellos, 640.352,56 euros son de pensionistas almerienses. Nuestra provincia no es, desde luego, la que acumula mayor deuda porque tampoco es la que más pensionistas de este tipo tiene, ya que Cádiz lidera el ranking andaluz con 1.787.230,59 euros, seguida por Sevilla con 1.765.457,13 euros, y Málaga con 1.430.137,90 euros, así como Granada con 682.903,99 euros. Tampoco es Almería la provincia con más deudores reconocidos, ya que por delante de los 352 almerienses están los 493 de Cádiz, los 344 de Córdoba, los 357 de Granada los 589 de Málaga y los 831 de Sevilla. Frente a estos números, en lo que destaca nuestra provincia es en que los deudores suponen el 5,12% de los pensionistas totales, lejos de la media andaluza que es del 3,40%, y el 1,86% en el conjunto del Estado. En Andalucía, a Almería le sigue Granada con el 4,15%, y están Córdoba con el 3,70%, Huelva con el 3,58%, Jaén con el 3,81%, Málaga con el 2,67%, y Sevilla con el 3,63%. Del mismo modo, el porcentaje de la deuda sobre el total de las pensiones pagadas en España es del 0,83%, en Andalucía el 1,43%, y en Almería alcanza el 1,79%, una cifra superada solo por el 1,82% de Cádiz. Estos números que presenta Almería, la que porcentualmente más deudores tiene, y el segundo porcentaje de más deuda sobre la nómina total de pensiones, contrasta con que el porcentaje de revisiones de oficio o a instancia de parte realizadas es la tercera más baja de Andalucía y está muy por debajo del dato andaluz que es de 14,84% y del español que es del 16,60%, y en Almería es del 13,84%. En Cádiz las revisiones llegan casi al 16%, en Córdoba casi al 15%, en Granada del 15,7%, en Málaga del 15,57 y en Sevilla del 14,67%. Puede observarse que, en el ejercicio 2016, Andalucía tiene un porcentaje de resoluciones de pagos indebidos, tanto en lo que se refiere al número de deudores reconocidos, como en relación con el importe de la deuda reconocida (3,40 % y 1,43 %, respectivamente), superior a la media estatal (1,86 % y 0,83 %, respectivamente). En todas las provincias se reconoce un porcentaje de deuda mayor que la media estatal, “derivado fundamentalmente de que todas efectúan revisiones anuales” detalla el informe que recuerda que “durante los trabajos de la fiscalización se solicitó a la Comunidad Autónoma la elaboración de una base de datos que contuviese información específica sobre la deuda”. “La base facilitada no se ajustó en su totalidad a las especificaciones requeridas, faltando información sobre la resolución provisional, la fecha de las alegaciones, la comunicación al IMSERSO de la resolución de deuda, así como la fecha de envío a la TGSS” concluye el informe. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

