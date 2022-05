Opinión La Tia del Pegasus Jorge Molina Más artículos de este autor Por miércoles 04 de mayo de 2022 , 18:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Si pensábamos que la conjura de los necios era insuperable, pensemos que todo es susceptible de mejorar. Nuestros amigos estaban entre atónitos, molestos y divertidos. El marino comenta: —La génesis de lo que está ocurriendo sobre el espionaje a políticos independentistas catalanes es digno de un culebrón televisivo sudamericano. ¿Por qué será que cualquier tema con este gobierno, sea importante o banal, acaba desembocando en un esperpento grotesco? Primero ha sido el «numerito» de ERC quejándose como plañideras por, supuestamente, haber sido espiados. La sesión en el Parlamento español fue deprimente, sólo la ministra de Interior, Margarita Robles tuvo una actuación coherente y solvente, poco apoyada por su gobierno, y muy alejada de la actuación de Félix Bolaño en ese viaje a Cataluña para hacer de felpudo y apagafuegos ante Aragonès, en una acción impropia de un ministro del gobierno. Todo este vodevil que se podría haber acabado asumiendo, en el caso que se haya espiado a los delincuentes catalanes independentistas, que se trata de un tema de la seguridad del Estado y punto final, pero la debilidad y la actitud «creativa» de este gobierno no podía acabar ahí, tenía que haber diferentes derivadas y alargar el tema hasta el absurdo. La segunda ha sido, cambiar las reglas del juego para que ERC y Bildu entren en la comisión de secretos oficiales (Comisión de Gastos Reservados, según su denominación oficial). La presidenta, Meritxell Batet, ha tramitado por procedimiento de urgencia que la elección pase de tres quintos a una mayoría absoluta, de 210 a 176 votos. Un nuevo sometimiento del legislativo por el ejecutivo. Un pequeño paso más para difuminar la separación de poderes. El tercer acto, de esta ópera bufa, ha sido la denuncia de que Pedro Sánchez y Margarita Robles también han sido espiados con Pegasus, justo en los momentos de mayor conflicto con Marruecos. Hemos pasado de un «gobierno espiador» y culpable, a un «gobierno espiado»; es decir una víctima. Comenta la joven profesora: —De verdad la capacidad del gobierno para distorsionar cualquier tema es admirable. Lo malo es que, al final, en cada salto mortal que realiza Pedro Sánchez y su ejecutivo, van perdiendo credibilidad y aumentando su descrédito. Sin entrar en detalles que, seguro, van a seguir saliendo, hay algunas contradicciones. La primera sería determinar si están diciendo la verdad o nos están mintiendo. Mientras desde el gobierno manifiestan que se acaban de enterar, todas las informaciones del CNI lo desmienten y éstos se sienten injuriados por el tratamiento que están recibiendo. Si añadimos que Bolaños, en la época en la que se produjeron las escuchas, era el responsable del tema, todavía resulta más difícil creer la versión gubernamental. Este culebrón, seguro que se cobrará alguna «cabeza de turco» y abundará en el descrédito de la enésima institución del Estado. Al mismo tiempo, todo resulta cada vez más divertido, nos remonta a los años setenta y sus comics como el de «Mortadelo y Filemón, Agencia de información» y su organización secreta la «Tia». Se ríe el marino y añade: —Es deplorable que un tema de este cariz acabe siendo un motivo de burla, ridiculización y descrédito. Cada día la política española es más «líquido» y adquiere un tinte más inconsistente. Es lamentable que se entre en este juego y que no se ponga fin a esta tiranía de políticos independentistas, delincuentes juzgados y condenados, y de filoetarras con 379 causas todavía pendientes de ser juzgadas y que, gracias a Miguel Ángel Rodríguez Arias, abogado de la asociación Dignidad y Justicia, podrán ser juzgados como crímenes de lesa humanidad, tal como ha resuelto la UE, a pesar de todas las trabas que ha puesto el PSOE para proteger a estos socios. Añade nuestra amiga: —Al final, en el trasfondo, siempre está la debilidad del gobierno que está dispuesto a realizar cualquier tipo de fechoría para permanecer en el poder. Pedro Sánchez se puede sentir muy feliz por cada día que se mantenga en el gobierno, pero el descrédito y el lugar en el que deja al PSOE, de cara al futuro es inestimable e imperdonable. Los españoles pagamos por esto es un precio excesivo, y si las condiciones económicas derivan en la crisis que se anuncia, lo vamos a sufrir mucho más. Todo esto por no contar con un gobierno sólido, sensato y mesurado. El marino, dirigiéndose a su amigo comenta: —Nos estamos poniendo muy transcendentes, aunque debo hacerte una observación. Dudo que todo este movimiento político sea de Mortadelo y Filemón, porque parece más propio de otros comics, me recuerda a «Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio» Entre risas se levantan, abren sus paraguas y exclaman al unísono: —¡Hasta la primavera nos la están cambiando! Jorge Molina 110 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)