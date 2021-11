La UAL apoya el posicionamiento de Almería como puerta a la dieta Mediterránea

miércoles 10 de noviembre de 2021 , 19:35h

La Universidad de Almería desarrolla una mesa redonda titulada ‘Dieta Mediterránea y Vida Saludable’, en la que participan la Junta de Andalucía, la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental, Ceuta y Melilla y la Asociación Española de Intolerancias Alimentarias y Microbiota, más empresarios agroalimentarios e investigadores

El Auditorio de la UAL ha congregado una puesta en común sobre los beneficios de la dieta mediterránea y ha aprovechado para reivindicar el papel de la provincia de Almería en su promoción y salvaguarda, dada su notable producción de alimento de cualidades saludables bien en fresco o bien elaborado. Ha sido a través de una mesa redonda que ha contado con, primero, una serie de ponencias pronunciadas por responsables de asociaciones, investigadores y empresarios agroalimentarios, y después, un coloquio final. La han inaugurado Carmelo Rodríguez, rector de la Universidad de Almería, y María Isabel Sánchez Torregrosa, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, ambos junto a Armando Zuluaga, presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental, Ceuta y Melilla, promotora precisamente del Aula de Dieta Mediterránea.



Carmelo Rodríguez ha subrayado que con esta jornada se ha tenido “la oportunidad de analizar el tema en toda su dimensión, no solo desde las ventajas y beneficios que nos aporta como pauta nutricional, sino también desde un enfoque más científico, para comprender mucho mejor cómo lo que comemos influye directamente en nuestra vulnerabilidad frente a las enfermedades”. A ello ha añadido, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Dieta Mediterránea, que esta “está directamente relacionada con la prevención de las enfermedades más importantes que existen en la actualidad y otras cuya incidencia, lamentablemente, sigue aumentando entre la población, como la diabetes, la obesidad o el cáncer, las epidemias del siglo XXI”. Ha alertado del peligro de los ultraprocesados, alentando a recuperar esos hábitos alimenticios que sabiamente tenían nuestros abuelos, basados en mucha fruta, mucha verdura, mucha legumbre, pescado, plato caliente y el aceite de oliva virgen extra en la base de todo”.



El rector ha puesto el foco en la apuesta decidida de la Universidad de Almería: “Venimos trabajando desde hace años y de forma transversal en un enfoque multidimensional, en el que la alimentación, y especialmente el fomento de la dieta mediterránea, es el eje sobre el que se articulan diferentes líneas de intervención”. Así, “las actuaciones parten del nivel educativo y la investigación y no solo se dirigen a la comunidad universitaria, sino que atraviesan el campus para llegar a toda la población”. Rodríguez ha destacado, “el empuje a la rama de Salud y compromiso como ‘Universidad Saludable’”, y en esa dirección, “la aspiración es convertir nuestro campus en un entorno con espacios e infraestructuras que faciliten la promoción de conocimientos y habilidades para que estudiantes y trabajadores adquieran hábitos de vida que tengan un impacto positivo en su salud”. Se creó el Secretariado de Universidad Saludable y la UAL es miembro nato de la REUS, sin olvidar el convenio por el que se ha hecho esta mesa redonda, con la RAMAO, para “impulsar la investigación en Salud y promocionar la dieta mediterránea”.



Por su parte, Maribel Sánchez Torregrosa ha aprovechado la ocasión para destacar que “Almería se ha convertido en la puerta de la dieta mediterránea gracias a un sector agrícola pionero en producción ecológica”. Además, ha asegurado que practicar esta dieta “induce a importantes mejoras de nuestra salud, con disminuciones de la incidencia de diversos tipos de enfermedades y notables reducciones de la mortalidad”. De este modo, y tras felicitar a la UAL y a Alejandro Bonetti por esta mesa redonda, Torregrosa ha afirmado que ·la Dieta Mediterránea es el prototipo ideal de dieta saludable y equilibrada, clave de la prevención de las ·nfermedades Crónicas no Transmisibles entre el 70 y el 80% del total de la mismas, como así lo afirma la Organización Mundial de la Salud”.



Una vez realizada la presentación, el acto ha sido introducido por Armando Zuluaga, quien ha repasado las enfermedades y otro tipo de padecimientos que bien previene o bien mitiga el uso de la dieta mediterránea, “las cardiovasculares, también las de tipo metabólico, una de ellas la diabetes, o de tipo oncológico, sobre todo en algunas más frecuentes, como el cáncer de mama, el de colon o incluso el de próstata”. Ha citado “beneficios en cuanto a envejecimiento celular, o enfermedades neurodegenerativas”, todo ello avalado por estudios de prestigio. Ha añadido que “la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental, Ceuta y Melilla siempre ha estado ahí, como no podía ser de otra manera”, haciendo referencia a que viene contemplado en sus propios estatutos, como al significar la obligación de “proponer soluciones a los problemas de salud prevalentes, la obesidad, o la diabetes, o los cardiovasculares”, y nada mejor que usar la dieta mediterránea, que “es un bien para toda la humanidad”. Entre los cometidos asumidos está su promoción en la población, y Zuluaga ha destacado a tres integrantes de la RAMAO como grandes artífices del trabajo desarrollado, el académico almeriense Alejandro Bonetti, Marisa Fernández, endocrinóloga en el Hospital Clínico Universitario San Cecilio de Granada, y Joaquín Fernández, catedrático de la Universidad de Málaga, los tres fundadores del Aula de Dieta Mediterránea.



Precisamente Bonetti ha sido el primer ponente, desarrollando las ‘Bondades de la Dieta Mediterránea’, seguido por el profesor José J. Gaforio, catedrático de Inmunología en el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de Jaén, en su caso con ‘La gravedad de COVID-19 también depende de tu dieta’. El siguiente turno ha sido para Blas López, especialista en intolerancias alimentarias y Microbiota humana, vicepresidente de la Asociación Española de Intolerancia Alimentarias y Microbiota, quien ha desarrollado ‘Salud y enfermedad. Su relación con la Microbiota intestinal’. Ha continuado el chef Antonio Gázquez, en su doble papel de responsable del Restaurante Las Eras, sino como Gergaleña y Grupo Caparrós. En su caso, ha explicado ‘Las bondades nutricionales del tomate en la V gama y en la alta cocina’: “Encantado de participar en un evento como este; difundir que Almería pronto sea la puerta de la dieta mediterránea es algo espectacular, y vengo a que la gente entienda que la V gama está en todas las casas y supone que todo el mundo puede tener dieta mediterránea a su alcance sin ningún problema”. Ha cerrado antes de que se haya realizado el coloquio Lola Gómez, de Clisol Turismo Agrícola, con ‘Privilegios de vivir protegidos vegetales y humanos”.