La mexicana ‘Fauna’ protagoniza la cita semanal con Cineclub Almería

miércoles 10 de noviembre de 2021 , 19:32h

El ciclo del Área de Cultura y La Factoría vuelve al Teatro Apolo este 11 de noviembre, en doble sesión, a las 18.30 y 20.30 horas





El mejor cine independiente y en versión original vuelve al Teatro Apolo este jueves, 11 de noviembre, con la película mexicana ‘Fauna’. Será la quinta de las once películas que darán vida a este ciclo fijo de la programación de temporada del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, con la coordinación de La Factoría. Será una vez más en doble pase, a las 18.30 y 20.30 horas.



‘Fauna’ es una película de México que está dirigida por Nicolás Pereda, que es autor también del guión, y cuenta con fotografía de Mariel Baqueiro e Ilana Coleman. Está protagonizada por Luisa Pardo, Gabino Rodríguez, Francisco Barreiro, Teresa Sánchez, José ‘Rolo’ Rodríguez y Mariana Villegas. Entre sus galardones, destaca la mención especial a mejor película Iberoamericana en Festival Mar del Plata, mejor director en el Festival de Morelia, nominación a Gabino Rodríguez como mejor actor en los Premios Ariel y seleccionada para el concurso del Festival de La Habana.



La sinopsis de este drama familiar es la siguiente: Dos hermanos, Luisa (Luisa Pardo) y Gabino (Lázaro Gabino Rodríguez), acuden a visitar a sus padres a un remoto pueblo mexicano. La familia queda fascinada con el novio de Luisa, Paco (Francisco Barreiro), actor como ella, porque él es famoso y sale en la conocida serie ‘Narcos’.



Está activada la venta online para todas las películas de este trimestre en www.almeriaculturaentradas.es. Las entradas tienen un precio de 4 euros, con un euro de descuento para la comunidad universitaria en el caso de haber segunda sesión, en este caso solo aplicable en la compra en taquilla. Organizado por La Factoría y el Área de Cultura, Cineclub Almería cuenta con el patrocinio de Onda Cero y la Universidad de Almería, y la colaboración de La Lustra Cocina, Joseba Añorga, la asociación Amigos de la Alcazaba, La Chica de Ayer y Tony García Gastronomía.



Tras esta quinta cita del trimestre, Cineclub Almería seguirá su viaje con ‘El mundo sigue’ (Fernando Fernán Gómez, España, 18 de noviembre), ‘Pleasure’ (Ninja Thyberg, Suecia, 2 de diciembre), ‘My beautiful Baghdad’ (Samir, Reino Unido, 9 de diciembre) y ‘La vida era eso’ (David Martín de los Santos, España, 16 de diciembre). Las proyecciones serán todas a las 18.30 y 20.30 horas, salvo la del 18 de noviembre, con sesión única a las 20.00 horas.



Por último, la sección Acercamientos se desarrollará bajo el título de ‘Esa palabra…’ con las películas ‘Blue Valentine’ (Derek Cianfrance, Estados Unidos, 13 de diciembre) y ‘Drácula de Bram Stoker’ (Francis Ford Coppola, Estados Unidos, 14 de diciembre). En este caso ambas con proyección única a las 20.00 horas.











Estas son las películas que restan del ciclo de otoño:





Jueves, 11 de noviembre – Fauna. México.



Jueves, 18 de noviembre – El Mundo Sigue. España.



Jueves, 2 de diciembre – Pleasure. Suecia.



Jueves, 9 de diciembre – My Beautiful Baghdad. Reino Unido.



Lunes, 13 de diciembre – Blue Valentine. Estados Unidos. (Sección Acercamientos)



Martes, 14 de diciembre – Drácula de Bram Stoker. Estados Unidos. (Sección Acercamientos)



Jueves, 16 de diciembre – La vida era eso. España.











Películas ya proyectadas:





Jueves, 7 de octubre – Las cosas que decimos, las cosas que hacemos. Francia.



Jueves, 14 de octubre – First Cow. Estados Unidos.



Viernes, 29 de octubre – Siempre contigo. Israel.



Jueves, 4 de noviembre – La noche de los reyes. Costa de Marfil.