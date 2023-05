Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

La UAL celebra las IV Jornadas de Tutelaje Clínico dirigidas a Enfermería

martes 23 de mayo de 2023 , 19:45h

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Almería y la Consejería de Salud y Familia, han organizado la cuarta edición de las Jornadas de Tutelaje Clínico celebradas esta tarde en el campus universitario contando con la participación de profesionales y estudiantes.

El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Gabriel Aguilera, ha indicado que “es una jornada que se viene realizando en colaboración con el Sistema Sanitario Público Andaluz y, también ahora empezamos con una parte de los tutores de la privada, pero lo importante es que pongamos en conexión el ámbito académico y el ámbito asistencial para recibir información de todo lo que el proceso de tutelaje. Nuestros estudiantes pasan muchísimas horas, créditos, en el hospital y centros de salud y, por tanto, nos interesa mucho que los tutores clínicos estén bien formados”.

La conferencia inaugural de las jornadas ‘¿Qué enfermeras necesita la sociedad para la próxima década?’ ha corrido a cargo de José Miguel Morales, catedrático de la Universidad de Málaga.

“La ponencia gira en torno al desequilibrio que hay ahora mismo entre el sistema sanitario, la ciencia de la enfermería y las necesidades de salud de la población. Esto está desajustado totalmente. Ahora mismo las necesidades de salud de la población van a una velocidad endiablada, nos están desafiando permanentemente. El conocimiento y la investigación enfermera ha corrido a una velocidad de vértigo para dar respuesta a muchos de esos problemas que nos plantean la sociedad, pero los servicios de salud siguen infrautilizando ese conocimiento adquirido por las enfermeras y esto está produciendo cada vez más disfunciones”.

Durante su charla ha hablado de las competencias que se deben impartir desde la Universidad a las enfermeras y qué ajustes hay que hacer en el sistema sanitario tanto a nivel político como a otros para arreglar cuanto antes este desajuste en los servicios de salud general.

“Prácticamente el 80% de los episodios sanitarios ocurren en ancianos, mayores frágiles y algunos de ellos multimórbidos. Pero el sistema está pensado para la atención aguda en persona jóvenes. Sin embargo, el conocimiento enfermero en los últimos 20 años ha identificado estrategias y reglas de previsión clínica y abordajes que de aplicarse debidamente evitarían mucho de los problemas que se generan cuando una persona mayor ingresa en urgencias, por ejemplo. Incluso con su aplicación disminuiría la mortalidad en algunos casos”.

El ponente ha señalado que el problema es que los servicios de salud “no implementan ese tipo de intervenciones y se sigue utilizando la enfermera en roles tradicionales. Hay intentos de implementar estos roles avanzados, pero son muy tímidos y no se aplican con la suficiente contundencia que necesitan los ciudadanos, porque esto no es un problema de las enfermeras, es un problema en la ciudadanía”.

Además, ha destacado que se trata de un problema principalmente político. “Andalucía tiene un déficit estructural porque hay una infra rotación estructural de las plantillas. Además, con respecto a la contratación, no ya a los puestos estables sino a sustituciones, bajas y demás, también hay de forma endémica (esto no es una cosa que esté ocurriendo ahora) una infra cobertura de esas necesidades que, como consecuencia, dispara este tipo de eventos adversos hasta cifras a veces poco deseables. Estamos ante un problema político y de opciones, es decir, si nuestros políticos ante esas evidencias piensan que invertir en recursos enfermeros sigue siendo un gasto y no una inversión que evitarían muchas estancias o reingresos, esas decisiones políticas nunca van a llegar”.

Tras su ponencia se ha tenido lugar la mesa redonda ‘Tutelaje en la Atención Primaria’, moderada por Miguel Zapata, director de Cuidados de Enfermería del Distrito Sanitario Almería. En ella han hablado de ‘Las Enfermeras Referentes Escolares como un proyecto de valor en el Tutelaje Clínico’, a cargo de Sonia Martínez, del Distrito Sanitario Almería. Por su parte, Mercedes Huertas, ha ofrecido la charla ‘Enfermería, clave en el Equipo de Atención a la mujer’ y Rosario Inmaculada Gimeno, la charla ‘Papel actual de Enfermería en una Unidad de Salud Pública en Atención Primaria’. Por último, ha intervenido María Isabel Roldán con ‘Enfermeras gestoras de casos de Residencias de Mayores’.

A continuación se ha celebrado la mesa redonda ‘Tutelaje en Atención Hospitalaria’, moderada por Catalina Soriano, directora de Enfermería. En ella han intervenido, María Victoria Martínez con ‘Buenas Prácticas en Cuidados: transformando la Enfermería a través del conocimiento’; María Teresa Segura con ‘Proyecto de Gestión en Investigación en Cuidados en Hospital Universitario Poniente’; Carmen Gómez con la charla ‘Metodología didáctica del tutor clínico sanitario’ y María del Mar Torres con ‘La simulación clínica como método de enseñanza’.

Los estudiantes de la UAL de Enfermería deben realizar, como parte obligatoria de su formación, prácticas en centros sanitarios. Estas prácticas se estructuran distribuyendo a los alumnos en los centros de atención primaria y hospitalaria y haciéndolos rotar entre las diferentes unidades. Los tutores clínicos son los encargados de evaluar esas prácticas y guiar el aprendizaje de los estudiantes.

Las Jornadas han contado con la colaboración del Distrito Sanitario Almería, Distrito Sanitario Poniente de Almería, Distrito Sanitario Norte de Almería, Hospital Universitario Torrecárdenas y Hospital Universitario Poniente.

La actividad de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Almería continuará mañana con la presentación, junto a la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería, del ‘Mantel Saludable’, a las 13:30 horas, en el Comedor Universitario. Esta iniciativa forma parte del proyecto ‘UALtransfierE’ denominado ‘Modificando entornos para prevenir el cáncer’. Al acto asistirá el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Gabriel Aguilera, y la presidenta de la Asociación en Almería, Magdalena Cantero.