La UAL inaugura un nuevo curso apostando por la mejora y el Grado de Medicina

miércoles 29 de septiembre de 2021 , 15:54h

La vuelta a la presencialidad, la apuesta por la internacionalización o el binomio Universidad-empresa, han sido otros de los aspectos destacados por el rector, Carmelo Rodríguez, en el acto de apertura del nuevo curso académico, que ha contado con la presencia de Rogelio Velasco, consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía







El Paraninfo de la Universidad de Almería ha sido el escenario en el que se ha desarrollado este miércoles, 29 de septiembre, el acto de apertura del curso académico 2021-2022, contando con todas las medidas de seguridad sanitarias, con reducción de aforo, pero siendo retransmitido 'in streaming' para que nadie faltase a la cita en la que se ha emitido un vídeo con la memoria académica del pasado curso.



El rector ha comenzado su discurso destacando la vuelta a la presencialidad, un hecho que con el que ha experimentado en las últimas semanas "una de las sensaciones más emocionantes, y casi, me atrevería a decir, que desde que asumí la responsabilidad de ser rector". Así, ha agradecido a los estudiantes la confianza depositada en la UAL para du formación integral, y su apoyo y compresión en los momentos pasados por la pandemia.



Además, ha agradecido el trabajo realizado por el Personal de Administración y Servicios (PAS) y el Personal Docente e Investigador (PDI), y al personal recientemente jubilado.



"En la UAL entendemos que la presencialidad en las aulas, y en general en el campus, es un factor determinante en la formación integral de los estudiantes, y que las universidades debemos actuar, con toda certeza, como catalizadores de socialización". El rector ha explicado que este tiempo sin estudiantes en las aulas se ha aprovechado para acometer varias obras que han provocado un cambio en el paisaje del campus a su vuelta. "Dos nuevos edificios ya forman parte del paisaje del campus: el de Ciencias Económicas y Empresariales, en fase muy avanzada, y el tan esperado Pabellón de Ciencias Naturales de la UAL que, como saben, será de uso divulgativo y científico, y se convertirá en un vivero de conocimiento e interés cultural y turístico, y por ello, queremos contar, de hecho, contamos ya con la colaboración del Ayuntamiento y la Diputación de Almería".



También ha destacado las obras de mejora ejecutadas en diferentes ubicaciones como en el Edificio Central, el Centro de Atención al Estudiante, el Centro de Lenguas y otros edificios, como por ejemplo el de Ciencias de la Salud, con nuevos laboratorios y 10 excelentes aulas que ya han estrenado los estudiantes de Enfermería y Fisioterapia, y que el próximo curso acogerán a los primeros estudiantes del Grado de Medicina de la Universidad de Almería.



Sobre la llegada de este nuevo Grado, el rector ha indicado que "éste es un éxito compartido, porque en esta ‘travesía’ nunca nos hemos sentido solos. Siempre hemos contamos con un absoluto respaldo social, político y científico. Y los beneficios, como siempre que se comparten esfuerzos, serán mutuos". Y que el objetivo es "formar a los mejores médicos, acompasando este objetivo con otros dos primordiales: los aportes en investigación y la transferencia de conocimiento con nuestro entorno". En cuanto a los beneficios que este Grado de Medicina aportará a la sociedad almeriense, "serán la consecuencia lógica tanto de la retención y atracción de estudiantes, y de talento profesional y recursos científicos y sanitarios como de la imagen respaldada y consistente que proyectaremos como ‘universidad saludable’. Un campus volcado en el bienestar de su comunidad, preocupado por el entorno y comprometido con una percepción holística del individuo y de su formación integral".



El rector ha continuado su discurso para dirigirse al consejero. "Todas las universidades estamos al límite de la capacidad presupuestaria, especialmente en lo referente a los gastos de personal, todas intentamos una gestión lo más eficiente posible, pero me temo que sin un incremento suficiente de la financiación global de las universidades públicas andaluzas, algunas de ellas podrán o podremos tener dificultades tras la aplicación del modelo". Por ello, le ha pedido que " transmita al resto del Gobierno Andaluz esta necesidad, a la vez que cuente con nuestro respaldo para ello, y por supuesto, con nuestra colaboración institucional para que ese modelo favorezca un sistema universitario andaluz mejor y más potente, que pueda afrontar con solvencia las funciones que la sociedad espera y necesita de nosotros".



Por su parte, el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, ha subrayado que su departamento ha priorizado en esta legislatura la mejora de la financiación y la calidad del sistema público universitario. Ha explicado que, en esta legislatura, por primera vez, el presupuesto anual de las diez universidades públicas andaluzas supera la barrera de los 2.000 millones, el 75% de estos fondos procede del presupuesto de la Junta de Andalucía. A esto se suma el abono de la deuda pendiente del Gobierno anterior de más de 180 millones de euros y la autorización del Plan de Inversiones por valor de 190 millones, de los que 19,15 millones corresponden a la UAL.



Según Velasco, ese esfuerzo financiero y presupuestario ha venido acompañado de decisiones estratégicas en la gestión. Entre ellas, ha apuntado a la aprobación del nuevo modelo de financiación que, según ha remarcado, cumple con las recomendaciones que realizó la AIREF, que se adapta al momento presente y pone el énfasis tanto en la cobertura de las necesidades como en la generación de los incentivos pertinentes. “Es el modelo de financiación que necesita Andalucía para dotar al sistema público universitario de mayor estabilidad y suficiencia económica para el desarrollo eficiente de su función académica, científica y social, en el que prime la excelencia y el rendimiento”, ha subrayado.



Por otro lado, Carmelo Rodríguez ha expresado su deseo de seguir construyendo la Universidad "que todos deseamos" a través de las decisiones presentes como las relacionadas con el nuevo Plan Estratégico de la Universidad de Almería que está a punto de aprobarse, los futuros planes de estudio o las plantillas de personal.



El rector también ha alabado el trabajo realizado en el binomio Universidad-empresa. "Es clave para que se produzca el intercambio de tanto valor y la transferencia del talento universitario al tejido productivo con los mejores resultados para la formación, la inserción laboral, el emprendimiento y la transferencia". En este sentido, ha adelantado que el nuevo curso académico inaugura tres nuevos títulos de máster que vienen a dar respuesta a las necesidades actuales del mercado laboral. "Por tanto, seguimos ajustando nuestra oferta de titulaciones a las exigencias y demandas reales. Ese es nuestro reto y mi compromiso". Ejemplo de ello es la primera edición del master de transformación digital de empresas”, primer master dual de nuestra comunidad autónoma, coordinado por la UNIA, y una apuesta muy importante de nuestra universidad.



En otro momento, Carmelo Rodríguez se ha referido a la importancia del fomento de la cultura científica, con la creación del I Plan de Divulgación Científica de la Universidad de Almería, "con el que buscamos acortar la distancia que puede separar a la ciencia de los ciudadanos".



Además, tras felicitar la colaboración entre las distintas administraciones para que la UAL cuente con un edificio en el Paseo de Almería, el rector ha destacado la presencia de la Universidad de Almería en rankings de reconocido prestigio como el de Shangai, en el que se posicionan los mejores centros de conocimiento del mundo, "algo que hemos logrado, sobre todo por la calidad de la ciencia que hacen nuestros investigadores, pero también, por la creciente apuesta por nuestro plan propio de investigación". También ha destacado la aparición por primera vez en el ranking de sostenibilidad THE Impact, que la sitúa en el puesto 12 mundial (de entre 566 universidades evaluadas). "Tenemos claro que la aparición en los rankings internacionales no debe ser un fin en sí mismo. Si bien es cierto que no deja de ser un estímulo para el personal y que genera también un efecto llamada, al mejorar nuestra reputación".



El rector ha hablado de la proyección internacional de la UAL. "La apuesta por la internacionalización y por el proyecto que lideramos de Universidad Europea es firme, y prueba de ello es que contamos con más de 600 convenios activos de movilidad con 518 instituciones de 65 países de los 5 continentes".



Por último, ha felicitado al profesor José Luis López Castro, encargado de la Lección inaugural del que ha dicho que "perfiles como el tuyo son los que proyectan y hacen grande el nombre de la UAL".

Lección inaugural del curso académico 2021-2022

Bajo el título 'El mundo mediterráneo antiguo entre el II y el I milenio a.C. La primera globalización', José Luis López Castro, catedrático de Historio Antigua de la Universidad de Almería, ha realizado un recorrido por las civilizaciones mediterráneas de la Edad del Bronce y de la Edad del Hierro. En ella ha explicado que "la romántica idea del arqueólogo desenterrando civilizaciones perdidas o antiguas escrituras ha dado paso a la de modernos científicos de ambos sexos y variados orígenes, que emplean más tiempo en el laboratorio que ene campo y que aplican técnicas cada vez más complejas para conocer el pasado humano y comprender mejor nuestro presente".López Castro ha destacado los avances en la investigación arqueológica en los últimos 70 años que permiten releer las fuentes escritas desde nuevas perspectivas y abrir un potencial casi ilimitado al conocimiento histórico. "Avances que son consecuencia del desarrollo teórico-metodológico de la Historia y la Arqueología como disciplinas científicas, inspirado en las modernas teorías de las ciencias humanas y sociales y en la aplicación de innovadoras técnicas de análisis científico a los elementos materiales del pasado".