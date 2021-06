La UAL intensifica su interacción con la sociedad través de su Fundación

viernes 04 de junio de 2021 , 16:21h

Asamblea de balance de año de su Consejo Asesor Universidad-Empresa, dando cuenta de los positivos resultados del plan estratégico de integración con reuniones con una veintena de entidades, del que surgen nuevos acuerdos para más Becas Talento D-UAL, cátedras, patrocinios, donaciones, formación a medida, I+D+i y diferentes prácticas, como Apadrina Talento

En el Auditorio del campus, se ha podido comprobar que pese a las restricciones y dificultades de todos sabidas, motivadas por la incidencia de la COVID-19, ha sido un año positivo para los objetivos que mueven a la Fundación Universidad de Almería. Así se desvela del balance ofrecido en su informe por su presidente, el rector Carmelo Rodríguez, quien ha hecho mención expresa a la Estrategia de Interacción con las Empresas. Es cierto que desde el 5 de noviembre de 2019 no había sido posible realizar la reunión del Consejo Asesor Universidad-Empresa, por lo que ha pasado algo más de un año y medio entre ambas citas, lo que no significa que se haya dejado de avanzar: “Ha sido un tanto complicado por la situación vivida, pero hemos seguido trabajando, y hemos seguido las peticiones y las recomendaciones recogidas en los grupos de trabajo, donde nos pedíais más acercamiento in situ al tejido empresarial”.

Así se ha hecho, y Rodríguez ha especificado que “en ese sentido hemos realizado un esfuerzo mayor para que se conozca nuestra Universidad de Almería, su funcionamiento y sus planteamientos de futuro por un mayor número de empresas y entidades”, de un modo textual. Ha recordado que “el objetivo es intensificar el liderazgo social de la UAL, su conexión con el tejido empresarial y la colaboración con instituciones y organismos”. Para ello, “hemos desarrollado un Plan de Interacción con el tejido productivo, que incluye un plan de reuniones, un procedimiento de interacción continua y de objetivos esperados”. Así se ha iniciado este año y “se ha basado en la herramienta CRM, que permite conocer de forma exhaustiva a las entidades con el objetivo de fidelizarlas”. Gracias a ello, se ha alcanzado la veintena de entidades con las que se ha mantenido alguna reunión, “segmentadas en función del nivel de relación mantenida con la Universidad de Almería”.

Cabe estar “muy satisfechos” con los resultados, y como muestra, Carmelo Rodríguez ha especificado que “nuevos acuerdos para Becas Talento D-UAL, cátedras, patrocinios, donaciones, prácticas curriculares, prácticas Apadrina Talento, prácticas en cursos de enseñanzas propias, formación a medida e I+D+i, con el Transfiere y proyectos colaborativos”. Como añadido importante, el presidente ha mencionado “contactos con asociaciones empresariales, como la del Mármol”, haciendo una especial referencia a “la presentación que hice el pasado 18 de marzo de los servicios de la universidad a los miembros de las asambleas de Cámara de Comercio y Asempal”, ha relatado textualmente. En todo caso, es parte de un camino que conduce al futuro, y en ese sentido no ha dudado en pedir a los miembros del Consejo Asesor Universidad-Empresa que sigan siendo “prescriptores ante otras empresas de lo que la Universidad de Almería puede aportar, lo que se está programando para ayudarles a captar talento, a fijar territorio, a formar en competencias académicas más adaptadas al entorno y a perfilar otras competencias transversales demandadas”.

De un modo directo, Carmelo Rodríguez ha dicho literalmente “queremos seguir construyendo con vosotros una UAL que sea motor de desarrollo de la provincia”. Ha dejado claro que se busca “apoyar la investigación, la transferencia y la innovación y su interrelación con las empresas, con el ánimo no de competir con el mercado de servicios, sino con el fin de dinamizarlo y de incorporar nuevas empresas y emprendedores desde la base del conocimiento y de la tecnología, así como servir de departamento de I+D+i para aquellas que demanden a esta institución nuevos desarrollos tecnológicos o sociales”. Completando la aportación del presidente, también ha habido un informe del copresidente del Consejo Asesor, en su caso centrado en los grupos de trabajo.

De este modo, Joaquín Salvador ha puesto el foco sobre que se ha trabajado a través del formato on-line, a pesar de la pandemia, “abordando temas de gran interés”. Estos grupos son ‘Formación, Empleo y Emprendimiento’, ‘Innovación y Transferencia’ y ‘Proyección Social y Cultural’. Por último, el presidente ha dado la palabra a José Céspedes, vicerrector de Planificación Estratégica y Profesorado, para dar un informe sobre el Plan Estratégico de la Universidad de Almería 2021-2024, más en concreto la Propuesta de estrategias en el área Universidad-Empresa. Han estado presentes María Dolores Hidalgo, presidenta del Consejo Social de la UAL y a la vez vicepresidenta de la Fundación, e Isabel Pérez, secretaria.