Tomatito confía en los Cursos de Verano de la UAL como espacio para su ‘master class'

viernes 04 de junio de 2021 , 16:16h

‘Sonanta' llega a su sexta edición del 13 al 15 de julio. Por primera vez se oferta en modalidad dual (tanto presencial como virtual). El guitarrista almeriense se ha mostrado orgulloso de poder llegar con su clase magistral a todos los países. Este curso cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Almería y la Peña El Taranto y se enmarca en el Festival de Flamenco de Almería

Este viernes, 4 de junio, se ha presentado la sexta edición de ‘Sonanta', la única clase magistral impartida por el guitarrista almeriense José Fernández ‘Tomatito'. Algunas de las mejores universidades del mundo han tocado a la puerta del artista para que ofrezca su talento a sus estudiantes, pero siempre se han llevado un 'no' por respuesta. José Fernández vuelve a confiar en los Cursos de Verano de la Universidad de Almería como único espacio en el que ofrecer su ‘master class' y lo hará, como en ediciones anteriores, junto a su hijo José del Tomate.



‘Sonanta 6' se celebrará del 13 al 15 de julio en el Salón Noble de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía, ubicada en el Paseo de Almería, pero este año, como novedad y tras el éxito de su versión on-line del año pasado, se oferta también en formato virtual.



“Este es un curso que año tras año se está asentando como el encuentro formativo más importante de nuestro país con un maestro de la guitarra flamenca de talla internacional como es Tomatito", ha indicado la vicerrectora de Comunicación y Extensión Universitaria de la UAL, María del Mar Ruiz. “Se retransmitirá en directo para los alumnos que se matriculen en formato on-line. Ya que Tomatito es un artista que trasciende nuestras fronteras debíamos dar la oportunidad para que guitarristas y seguidores de cualquier punto del planeta puedan disfrutar de su magia con la guitarra".



La vicerrectora ha explicado que desde que desde el principio uno de los objetivos de los Cursos de Verano es proponer cursos que atendieran a las demandas de nuestro entorno, que proyectasen la universidad mediante la creación de espacios de encuentro con la sociedad y que se hicieran en colaboración de instituciones de la provincia. “En la edición de este año se encuentran implicadas, de una u otra manera, alrededor de 40 entidades", ha explicado, para agradecer posteriormente la colaboración en esta clase magistral del Ayuntamiento de Almería y la Peña El Taranto.



María del Mar Ruiz también ha recordado que en la edición de este año se ofertan 26 cursos de verano, de los que 8 son virtuales y el resto (18) son presenciales y están repartidos en ocho sedes de Almería y provincia. “Tras un mes de matrícula, les puedo informar que llevamos alrededor de 570 estudiantes matriculados, hemos cerrado matrícula en seis cursos y hemos ampliado matrícula en otros dos cursos", ha apuntado.



El concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, ha señalado que “todos los que hacemos posible este curso podemos sentirnos muy satisfechos por haber conseguido este hito que vuelve a unir Cultura, Universidad y la ciudad de Almería por sexto año consecutivo. El año pasado, cuando realizamos esa clausura virtual, todos nos encomendamos al deseo de ojalá vernos al año siguiente, pudiendo hacer este curso presencial. Un año después, la realidad nos impide todavía una plena normalidad, pero seguimos avanzando en el buen camino, que nos permitirá que Sonanta 6 tenga esa doble modalidad”, y ha añadido que “estas clases magistrales con el maestro Tomatito y su hijo José del Tomate son todo un lujo tanto para nuestro Festival Flamenco, como para la Universidad de Almería y para toda la ciudad”.



'Sonanta' es curso planteado como taller, eminentemente práctico, que supo adaptarse a las circunstancias el año pasado. Algo que ha destacado su directora María del Carmen Hernández. “Quiero darle públicamente las gracias a Tomatito por la valiente decisión que tomó al aceptar el reto de un curso on-line síncrono, una modalidad para él desconocida a la que se adaptó con naturalidad y entusiasmo y que finalmente resultó todo un éxito. Sonanta 5 fue calificado por los alumnos con un 9.6 sobre 10, por encima de la media del programa completo de los cursos 2020 que fue de 9.13. Creo que la mejor nota que hemos alcanzado hasta el momento".



La directora también ha destacado que pese a que la modalidad presencial es la preferida por los participantes, “la modalidad on-line, pero síncrona, es una opción más segura y más económica que cuenta con el aliciente de la grabación de las clases que están a disposición de los alumnos durante un mes y que es ideal para aquellos que viven en otros países y en otros continentes (el primer alumno que se ha matriculado en este año, y ya lo hizo en la edición anterior, vive en Aguascalientes, México)". Además, hay ya inscritos de varios puntos de España y de otros países como Argentina y una chica de Japón.



José Fernández ‘Tomatito' ha dado las gracias a la UAL y al Ayuntamiento de Almería por hacer posible 'Sonanta 6'. “Como almeriense que soy estoy encantado y mientras que la gente quiera que yo esté aquí, aquí estaré. Estoy orgulloso de poder enseñar lo que yo sé a gente a la que le gusta la guitarra". Para el guitarrista y director del curso, el hecho de que sea en modalidad dual ha sido una buena decisión. “Me da alegría que pueda participar gente aficionada a la guitarra flamenca que no puede venir o que le cuesta trabajo salir de su país. Lo hago con mucho cariño, me he mentalizado de que estoy tocando tanto para los muchachos que están de forma presencial como para aquellos al otro lado de la pantalla".



Por último, Rafael Morales, presidente de la Peña El Taranto ha señalado que “la peña no se cansará de agradecer tanto a la UAL como a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Almería el que hace 6 años tuvieran en consideración nuestra propuesta de que se celebrara la clase magistral de Tomatito, por un lado, formando parte de los Cursos de Verano y, por otro, del contenido del Festival de Flamenco de Almería. Estamos muy satisfechos de colaborar con ambas instituciones".



La figura de Tomatito, con su gran proyección internacional, es el argumento principal y gran activo de este curso. Es uno de los artistas flamencos más reconocidos por el público y la crítica especializada y un guitarrista de dimensión internacional. Con una amplia discografía en su haber, ha obtenido 6 premios Grammy en tres categorías diferentes (Flamenco, Jazz y Música Clásica), y un sinfín de importantes premios: Premio Taranto de Oro (1985) Premio Lucas López (actual Trofeo Taranto) (1988), Medalla de Andalucía (1997), Premio César (2001), Premio Max de las Artes Escénicas (2004), Premio Nacional de Guitarra 2010, Premio Flamenco Radio (marzo 2019), Giraldillo Ciudad de Sevilla por la trayectoria artística de toda una vida (2018)o la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2016.



En cuanto a su hijo, José del Tomate, pese a su juventud, es ya un artista de gran personalidad, con un estilo propio ya consolidado y en proceso de mejora continua. Sus actuaciones por España y por medio mundo, acompañando a su padre como segunda guitarra o con su grupo propio y así como el éxito de sus primeros discos, lo han situado entre la élite de las jóvenes figuras de la música flamenca.