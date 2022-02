La UAL lidera la definición de la universidad europea UNIgreen

La Universidad de Almería lidera un consorcio integrado por ocho universidades europeas de prestigio que caminan de la mano hacia el cumplimiento de lo establecido por los líderes europeos en 2017 en materia de educación superior. Fue entonces cuando, desde la ciudad sueca de Gotemburgo, se expresó el deseo y la necesidad de fortalecer las asociaciones estratégicas entre las instituciones de educación superior del continente, y crear alrededor de 60 ‘universidades europeas’. Las convocatorias piloto de los años 2019 y 2020 fueron muy exitosas, presentándose un gran número de solicitudes, para la aprobación final de 41 alianzas de universidades europeas. En 2020, pese a las dificultades de todo tipo derivadas de la pandemia global, la UAL decidió dar un paso adelante en tal línea, aprovechando su potencial en los campos de la agronomía y la biotecnología, e inició la construcción de un consorcio con socios de prestigio en dichos campos científicos, el Proyecto UNIgreen, un trabajo que conducirá finalmente a la creación de una ‘universidad europea’ centrada en la agronomía sostenible, la biotecnología verde y las ciencias medioambientales y de la vida, pero que, en el medio plazo, transcenderá tales áreas de estudio para extenderse al conjunto de titulaciones de la UAL.

Así, este jueves 17 de febrero de 2022 se ha materializado esta voluntad común de unir fuerzas entre la propia UAL, que ejerce de coordinadora del proyecto, y otras siete instituciones europeas de educación superior de relevancia internacional, como el caso de Agricultural University of Iceland – Iceland-, Agricultural University of Plovdiv – Bulgaria-, Instituto Politécnico de Coimbra – Portugal-, Paris Sup’Biotech – France-, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Italy-, Warsaw University of Life Sciences – Poland- Haute École de la Province de Liège – Belgium-. Esta última ha organizado el acto oficial de firma de las cartas de adhesión al proyecto por parte de todos los socios en Bruselas, sede de la Comisión Europea, buscando darle las máximas relevancia y difusión al citado acto, al que ha acudido una delegación almeriense encabezada por el rector Carmelo Rodríguez, y compuesta por el vicerrector de Internacionalización, Julián Cuevas y el director de Secretariado de Estrategia de Internacionalización, Tomás Lorenzana.

El rector de la UAL, Carmelo Rodríguez, ha intervenido agradeciendo el trabajo y la implicación personal que durante estos dos últimos años vienen dedicándole al proyecto los representantes de cada institución en el mismo. En el acto han estado presentes los rectores de cinco de las universidades implicadas, mientras que para las tres restantes han actuado sus delegados. Los ocho socios de UNIgreen visibilizan así un acto muy relevante hacia la creación de este gran proyecto de universidad europea que persigue, muy sintéticamente, el nacimiento de un ‘campus universitario transnacional’.

El acto ha posibilitado el conocimiento personal de los rectores y los representantes de las instituciones miembros de la alianza y supone reforzar la colaboración en materia de educación, investigación, innovación, mejores prácticas y transferencia de conocimiento, posicionando a UNIgreen como referencia en términos de educación superior e investigación en los campos científicos referidos en los párrafos anteriores. La firma realizada en la Academia de Investigación y Estudios Superiores (ARES), en Bruselas, implica el respaldo de todos los socios a la solicitud de subvención de la Comisión Europea para financiar las futuras misiones y acciones de UNIgreen. Todas las universidades del consorcio entienden este proyecto como una gran oportunidad, la apertura de perspectivas y un modo de ofrecer valor añadido tanto para su personal como para los estudiantes, así como para el entorno.

Como acciones conjuntas previas, cabe mencionar que las ocho instituciones socias, lideradas también por la UAL, han sido adjudicatarias del proyecto U-GREEN en la última convocatoria de la Acción Clave 2 del Programa Erasmus+, Cooperación entre organizaciones e instituciones en el sector de la educación superior, proyecto que pretende el desarrollo y la posibilidad de implementación de un “sello verde europeo” para los centros de educación principalmente secundaria que acrediten buenas prácticas en materia de sostenibilidad.

Tomada individualmente, la UAL ya potenció con una ayuda adicional de 500 euros por cuatrimestre que sus estudiantes realicen movilidad hacia alguna de las otras siete instituciones del consorcio en la actual convocatoria de becas para estudios Erasmus+.

Entre los beneficios directos que se consiguen con la unión están los contactos de alto nivel y directos establecidos en el marco de esta ‘universidad europea’ para el profesorado, otorgándole la posibilidad de trabajar en grandes investigaciones o en proyectos interdisciplinares e internacionales de relevancia. También supone un atractivo para el PAS, relativo a movilidad, colaboraciones diversas o el aprendizaje de idiomas o la formación y el intercambio de buenas prácticas de gestión. En cuanto a los estudiantes, tendrán la oportunidad de cursar, y ver reconocidos en sus expedientes académicos, programas de estudio desarrollados conjuntamente por las instituciones educativas involucradas, elegir el aprendizaje virtual o semipresencial a través de un futuro campus virtual, estudiar en el extranjero, enriquecer su conocimiento lingüístico y aumentar su tasa de empleabilidad al final de la titulación. Por último, el mundo laboral también se beneficia de la asociación a través de profesionales mejor formados y socios académicos con mayor potencial. UNIgreen cumplirá las expectativas del deseado ‘Espacio Europeo de Educación Superior ’.

Al acto de firma de las cartas de adhesión al consorcio UNIgreen por parte de los rectores, le seguirán, el viernes 18 de febrero y en la sede de la Haute École de la Province de Liège una visita institucional por toda la delegación de UNIgreen, así como dos sesiones de trabajo que perfilarán el contenido final de la propuesta de proyecto de Universidad Europea que la Universidad de Almería presentará en la actual convocatoria del programa.