La UAL planta cara al tabaquismo con la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo

miércoles 26 de mayo de 2021 , 15:59h

La Universidad de Almería firma su adhesión a la estrategia RASSELH de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, adherida a la Global Network For Tobacco Free Health Services (ENSH) desde su fundación en 2010, y con la que se persigue fomentar hábitos de vida saludables mediante el desarrollo de diversas líneas de trabajo en torno al tabaquismo y la erradicación del mismo

La Universidad de Almería se ha adherido a la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo (RASSELH). Una red enmarcada en el Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía (PITA) de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía con la que se persigue fomentar hábitos de vida saludables mediante el desarrollo de diversas líneas de trabajo en torno al hábito de fumar y la erradicación del mismo. Así, su creación surge con el propósito firme de potenciar el control del tabaquismo desde los servicios sanitarios en una doble vertiente: el asesoramiento en políticas de tabaquismo y la acreditación por niveles según los objetivos conseguidos. El RASSELSH se fundó en el año 2010, adherida a la Global Network For Tobacco Free Health Services (ENSH).



A través de un documento remitido por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, firmado por su titular, José María de Torres, se dio conocimiento de la iniciativa y del gran interés que la Consejería de Salud y Familias tenía depositado en sumar a la Universidad de Almería a esta red. La respuesta por parte de la Universidad de Almería ha sido, obviamente, positiva, dada la apuesta firme de la UAL en su línea estratégica de Universidad Saludable, y este miércoles ha quedado rubricado el acuerdo con las firmas del propio rector de la UAL, Carmelo Rodríguez, y del delegado territorial de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Juan de la Cruz Belmonte.



El rector Carmelo Rodríguez ha señalado que esta red supone “un nuevo empuje por la salud colectiva” que propone el ejecutivo andaluz, además, próximo a la conmemoración de una fecha de gran repercusión mediática: “Nos adelantamos con esta firma a los actos del Día Mundial sin Tabaco, que será el próximo lunes, 31 de mayo, sabiendo que el contexto universitario es idóneo tanto para la llamada a la concienciación de la población general como para promover acciones encaminadas al fomento de los hábitos de vida saludable en todos sus órdenes”. Además, se ha mostrado satisfecho de que esta estrategia, que reforzará la lucha ante el consumo de tabaco, “haya encontrado el apoyo unánime de las universidades andaluzas”, destacando que la UAL trabaja no solo por ser un espacio libre de humo, sino por “influir en su entorno cercano de modo positivo, y un camino magnífico para ello es el fomento de la salud”.



Por su parte, el delegado, Juan de la Cruz Belmonte, ha agradecido “el compromiso de la UAl, que trabajará sumando fuerzas al compromiso y el trabajo de los profesionales de los centros sanitarios de nuestra provincia para prevenir el tabaquismo y fomentar la deshabituación en beneficio siempre de la salud pública”.El delegado además ha querido destacar “la importancia de los hábitos de vida saludables entre la comunidad universitaria y el trabajo que desarrolla la Consejería de Salud junto a la universidad para implementar actividades que ayudan a eliminar el tabaquismo entre nuestros jóvenes”.



La iniciativa RASSELH tiene la misión de aglutinar servicios sanitarios y otros espacios que directa o indirectamente tengan como uno de sus objetivos sociales el control del tabaquismo en la comunidad autónoma andaluza. Hacia ese objetivo ya se ha establecido la vía de colaboración, coordinación y difusión social mutua entre la Universidad de Almería y la propia Red, con sostén en los datos poco halagüeños de que “el tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo de varias enfermedades crónicas, como son el cáncer, las pulmonares y las cardiovasculares, y que se considera la mayor causa de morbimortalidad evitable de Andalucía”, según versa textualmente el documento de adhesión. En él se añade que “el tabaco no sólo afecta a las personas fumadoras, sino que su humo se asocia también a riesgos para la salud en fumadores pasivos”. De echo, solo en Andalucía, cada año mueren alrededor de 10.000 personas por causas relacionadas directa o indirectamente con el tabaco.



La firma lleva consigo una “declaración de intenciones de cada institución adherida en cuanto a establecer aquellas medidas que vea necesarias para la sensibilización de sus usuarios sobre los efectos positivos del mantenimiento de hábitos saludables, como es el de no fumar, y el mantenimiento de espacios libres de humo”. Cabe destacar en ese sentido que, no obstante, desde el equipo coordinador de la RASSELH se ofrecerá asesoramiento, se realizará el seguimiento pertinente y se acreditará a las universidades participantes en función a su evolución en los niveles de ‘miembro’, ‘bronce’, ‘plata’ y ‘oro’, según los estándares establecidos. “El compromiso de la UAL con la salud y la sostenibilidad está sobradamente demostrado a través de múltiples acciones que inciden en la vida universitaria, sumando además formación y concienciación, y se sabrá sacar buen provecho esta nueva alianza”, ha finalizado el rector.