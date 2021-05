La UAL recibe el certificado AENOR frente al COVID-19

miércoles 26 de mayo de 2021 , 15:54h

El rector, Carmelo Rodríguez, ha recogido de manos de Antonio Pérez, director de AENOR en Andalucía, el certificado que muestra la gran labor realizada por la Universidad de Almería durante la pandemia. La UAL es la segunda universidad española en obtener este certificado

En el marco de las V Jornadas de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Almería, que se están desarrollando a lo largo de este miércoles, 26 de mayo, el rector, Carmelo Rodríguez, ha recogido de manos del director de AENOR en Andalucía, Antonio Pérez, el certificado AENOR frente al COVID-19.



La Universidad de Almería es la segunda universidad española, tras la de Castilla La Mancha, que recibe este reconocimiento a la gran labor desarrollada durante la pandemia. “Debemos resaltar con orgullo que somos la segunda universidad española en obtener tal distinción y, sin duda, este reconocimiento nos motiva aún más para continuar con nuestra apuesta decidida por la calidad", ha indicado el rector, Carmelo Rodríguez.



También ha querido destacar el rector “el esfuerzo realizado por toda la comunidad universitaria en su conjunto para intentar mantener todas las actividades y responder a la prevención y protección de toda nuestra comunidad".



El director de AENOR en Andalucía, Antonio Pérez, ha explicado que para otorgar este certificado han tenido que comprobar que los protocolos implantados por la Universidad de Almería para evitar el contagio frente al COVID cumplen con las mejores prácticas establecidas y con la legislación vigente. “Han establecido una metodología partiendo de un análisis de riesgos en función de los protocolos, procesos, actividades, situaciones, de los centros…Y a partir de ahí, mediante una serie de actuaciones, han intentado minimizar el impacto en el servicio que prestan al entorno donde desarrollan sus actividades, desde la actividad formativa, informativa, de comunicación, de autocontrol, de medidas organizativas o de entrada y salida (no solo del estudiante sino también de proveedores, de posibles clientes) e incluso qué medidas se van a adoptar para la continuidad de la operación en el futuro".



Durante el acto de inauguración, AENOR también ha entregado a la Universidad de Almería, recogido en este caso por la gerente de la UAL, Carmen Caba, el certificado de renovación de la ISO 9001:2015.



El Auditorio de la Universidad de Almería ha acogido estas jornadas que se han desarrollado tanto en formato presencial como virtual con más de un centenar de participantes. Están organizadas por el Vicerrectorado de Deportes, Sostenibilidad y Universidad Saludable y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la UAL.



En su quinta edición han abordado dos temáticas de máxima actualidad como son la incidencia del COVID-19 en las universidades y las universidades saludables. “Contamos para la ocasión con excelentes académicos y profesionales, especialistas en la materia, por lo que estoy convencido que el éxito de la Jornada está garantizado, con un programa del máximo interés que, sin duda, ayudará a reflexionar sobre los procesos relacionados y a conocer la opinión de expertos, que seguro nos alumbrarán en estos temas de especial sensibilidad y, como he mencionado antes, de plena actualidad", ha señalado el rector.



Entre los expertos participantes se encuentran Marisa Salanova, catedrática de Psicología Social y directora de investigación WANT de la Universidad Jaume I; Chiara Consiglio, profesora de Psicología del trabajo y de las organizaciones de la Universidad de Roma; Miguel C. Moya Morales, catedrático de Psicología social de la Universidad de Granada y editor del International Journal of Social Psychology; Javier Machado Santiago, director del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Granada; Vicente Martínez Tur, catedrático de Psicología de las Organizaciones de la Universidad de Valencia y Francisco José Martínez García, técnico del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la UAL.



Durante las jornadas se ha presentado un vídeo de seguridad del Auditorio que explica cómo proceder a su evacuación en caso de emergencia. Una iniciativa que está previsto se haga con el resto de edificios del campus y con la que se persigue ofrecer información útil relacionada con la prevención de riesgos.