La UAL pone en valor la colaboración con el Hospital Torrecárdenas

martes 13 de abril de 2021 , 16:03h

Segunda visita de las tres que tiene programadas a los centros hospitalarios de la provincia, con el agradecimiento de la Universidad de Almería por las líneas de prácticas de alumnos y de proyectos de investigación conjuntos, además de por “no desfallecer nunca como primera línea ante la pandemia”







Como parte del propio campus almeriense. Así ha visitado una amplia delegación de la UAL, encabezada por el rector Carmelo Rodríguez, el Hospital Universitario de Torrecárdenas. No en vano, además de contar, por méritos propios, con dicha catalogación, este complejo hospitalario “es una parte activa de la formación diaria de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Almería, además de fuente inagotable de proyectos de investigación conjuntos, siempre con la finalidad de avanzar en la salud de las personas”. El rector lo ha dejado bien claro, a modo de agradecimiento hacia los profesionales sanitarios, que “acogen a los alumnos en prácticas y les prestan un trato extraordinario” y que, a su vez, “no han cesado ni un minuto de trabajar por los demás, como primera línea ante la pandemia”.



Carmelo Rodríguez ha estado acompañado por Juan García, vicerrector de Posgrado, Empleabilidad y Relaciones con Empresas e Instituciones; Gabriel Aguilera, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud; y Diego Valera, vicerrector de Investigación e Innovación, ya que justamente ese es otro pilar fundamental de la fluida colaboración entre ambas partes. En concreto, y por dar unos cuantos datos sobre la relación que se ha venido manteniendo, las interacciones pasan por más de 1500 becas curriculares en Enfermería, más de 400 en Fisioterapia y casi el centenar en otros 13 grados y en el máster en Psicología General Sanitaria. A eso cabe sumar algo que la UAL estima en gran medida, como es que se ha venido sosteniendo su participación en las jornadas anuales de Orientación Profesional organizadas por la Facultad de Ciencias de la Salud.



El director gerente del hospital referente de la provincia de Almería, Manuel Vida, ha agradecido la visita del rector y su equipo directivo destacando “la estrecha e importante colaboración que mantenemos. Nosotros ofreciendo en nuestras instalaciones esa visión práctica a todos los alumnos que siguen sus estudios en la Universidad de Almería que completan su formación en las aulas de la UAL”. Para Manuel Vida “estamos muy orgullosos de recibir a los alumnos y que cuando terminen su trabajo con nosotros hayan recibido una visión práctica de lo que es la profesión que han elegido para su futuro”.



Se ha tratado de la segunda visita de las que el equipo de gobierno de la UAL tiene programadas, una vez que se llevó a cabo con mucho éxito la del Hospital del Poniente el pasado 19 de marzo, y a falta de que el próximo día 23 de este mismo mes de abril se complete la planificación con la tercera y última, al Hospital de La Inmaculada, en Huércal Overa.



En los tres emplazamientos el mensaje de gratitud es común, así como el interés de escuchar de primera mano las aportaciones directas del colectivo sanitario al proyecto del futuro Grado de Medicina. No obstante, “Torrecárdenas ya forma, a día de hoy, a más de doscientos residentes, por lo que cuenta con la experiencia necesaria para realizar sugerencias de gran valor en ese sentido, siendo una gran avanzadilla los más de 120 investigadores doctores con los que cuenta en su plantilla, todos ellos trabajando en múltiples líneas de investigación”. Esa ha sido una de las ideas centrales vertidas por Carmelo Rodríguez y su equipo durante una visita institucional “muy cordial y constructiva”, en la que se ha revisado, de entrada, el informe general sobre prácticas de alumnos.



Carmelo Rodríguez ha llegado mas lejos en su agradecimiento, al matizar que “la crisis sanitaria no ha mermado el acogimiento de estudiantes, lo cual es de una valía extraordinaria para la UAL, siempre preocupada de ofrecer la mejor formación a su alumnado y acercarlo a la realidad que hay más allá de las aulas”.



Además, se ha continuado con el afianzamiento del proyecto de creación del Grado de Medicina, dando cuenta a los responsables del Hospital Universitario Torrecárdenas del estado actual del mismo y haciéndoles partícipes directos. Respecto a investigación y a transferencia del conocimiento, se ha resaltado la incorporación reciente institucional del Hospital Universitario a la Comisión Científico-Técnica del CEINSA, el Centro de Investigación en Salud de la Universidad de Almería; un paso más en la fructífera colaboración ya existente y que se va a potenciar más todavía, como, por ejemplo, con propuestas de formación conjuntas y el afianzamiento de la relación en la estructura de prácticas y profesores clínicos. De hecho, todo ello se ha tratado tras una interesante visita que toda la delegación ha realizado a la unidad de Formación, Docencia e Investigación, en la 7ª planta del hospital, así como a las plantas de hospitalización 4ª A- 4ª C del mismo recinto, y la 5ª planta del Hospital Materno-Infantil, todos espacios de prácticas.



Una vez realizada la reunión formal en la que se han tratado los puntos indicados, se ha producido una recepción final en el Salón de Actos con los estudiantes de Grado junto a los profesionales hospitalarios, los coordinadores y los tutores clínicos. Han sido los anfitriones el Director Gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, Manuel Vida, con su equipo directivo y los responsables de Formación, Docencia e Investigación del centro, resultando una mañana de trabajo muy provechosa que redundará aun más en las ya de por sí excelentes relaciones entre ambas partes.



Caber recordar que El Hospital Universitario Torrecárdenas engloba un conjunto hospitalario que cuenta con el citado hospital, las nuevas instalaciones del Materno-Infanti, el Centro de Alta Resolución de Especialidades (CARE) Nicolás Salmerón y el Centro Periférico de Especialidades (CPE) Bola Azul.