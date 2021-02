La UAL reivindica el papel de las mujeres inventoras y creadoras

martes 16 de febrero de 2021 , 15:10h

Este martes, 16 de febrero, se ha celebrado la mesa redonda 'CienciaUAL: inventoras y creadoras' en el marco del programa de actividades que se están desarrollando desde el pasado 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y que se prolongarán hasta el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer









La Unidad de Igualdad de Género del Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión y la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad de Almería han organizado la mesa redonda con el título 'CienciaUAL: Inventoras y Creadoras'. Una de las actividades que se han puesto en marcha dentro del programa de acciones que se está desarrollando entre los días 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.



La mesa redonda ha estado moderada por María del Mar Gómez Lozano, profesora titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Almería, y ha contado con la participación de las profesoras Esther Prados (Didáctica de la Expresión Corporal), Carmen García Navarro (Filología Inglesa), Nuria Novas (Ingeniería Electrónica) y Tania Mazzuca (Ingeniería Química).



Este encuentro ha creado un espacio para compartir experiencias en materia de generación de conocimiento en la UAL, desde la perspectiva de las investigadoras y científicas, mujeres inventoras, titulares de patentes, y mujeres creadoras, titulares de otros derechos. Pero además, ha puesto de manifiesto la estrecha relación entre la función docente e investigadora, y ha dado voz y mostrado el talento femenino de la Universidad de Almería. Todas las ponentes comparten el entusiasmo, la entrega, la curiosidad y la pasión por lo que hacen. También han tratado de trasladar el mensaje de que todas las niñas y adolescentes pueden desarrollar su vocación y deben creer en sí mismas.



Esther Prados, especialista en diversas técnicas de expresividad y creatividad corporal, ha puesto de relieve que “la escuela y otros ámbitos educativos son espacios de creación y divulgación, y lugares especialmente apropiados para instaurar dinámicas de transformación social”. Trabaja con relatos y biografías corporales para repensar la escuela desde la presencia del sujeto. “Los relatos y narrativas biográficas centradas en el cuerpo nos permiten conectar con los sentimientos, pensamientos, emociones, y a la vez, con dificultades e invisibilidades que las personas viven. También recuperar saberes artísticos, artesanos y corporales de personas en espacios de educación rural, no formal e informal”.



Carmen García Navarro es especialista en narrativa escrita por mujeres del Siglo XX, mujeres que desde otros ámbitos del saber también despliegan inventiva y creatividad. En su opinión, “la palabra escrita nos ayuda a pararnos y a escuchar. La lectura es fuente que proporciona placer y alimento para la mente”. Su investigación se ha centrado, particularmente, en la biografía de Doris Lessing, Premio Nobel de Literatura de 2007 y Premio Príncipe de Asturias 2001. Ha resaltado, particularmente, el doble compromiso político y socioeducativo de esta escritora, poniendo énfasis en la idea de que la cultura y la educación forman parte de nuestro desarrollo personal y profesional.



Por su parte, Nuria Novas ha querido transmitir que ser mujer no es algo diferente a ser hombre. “Uno debe creer en sí mismo, las limitaciones se las pone uno mismo", ha señalado. Centrándose en su faceta investigadora, desarrollada en el marco de un grupo de investigación multidisciplinar, se ha ocupado de que las tecnologías pueden contribuir a solventar problemas importantes. Su tesis doctoral versó sobre la telemedicina, no sólo con objeto de salvar vidas, sino también para reducir secuelas. De esta forma, desarrolló una red de telemetría para transferir los datos médicos antes de que un paciente pueda recibir el tratamiento apropiado a su estado en el momento de llegar al hospital, tras su traslado en ambulancia. Este sistema fue patentado. Pero el hecho de que los datos médicos son especialmente protegidos, la llevó a desarrollar otra patente que protegía la transmisión de los datos con la máxima seguridad posible. Ahora trabaja en otra línea sobre la salud de la tierra que, en su opinión, es la que nos mantiene y nos sostiene.



Por último, Tania Mazzucaha ha explicado su trabajo desarrollando patentes para que todos los procesos web en los que se trabaja con microalgas puedan hacerse ahorrando energía, utilizando productos menos nocivos y mejorando la tecnología industrial para que los procesos puedan ser realizados eficientemente.



El encuentro ha terminado con una breve intervención de María del Mar Gómez sobre la protección del conocimiento en el ámbito universitario, tanto desde la perspectiva de los derechos de propiedad intelectual como desde la de los derechos de propiedad industrial.



Con esta actividad, la Unidad de Igualdad de Género del Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión y la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), han tratado de impulsar la participación de la mujer en la generación del conocimiento, en aras de alcanzar una presencia equilibrada entre mujeres y hombres, favoreciendo con ello la igualdad.