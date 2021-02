La Universidad de Almería promueve una Red de Radios Escolares

martes 16 de febrero de 2021

Siete centros de distintas comarcas se suman al germen de este espacio de intercambio de podcasts, de aprendizaje y de colaboración, dinamizado desde la propia Aula de Radio de la UAL como un “compromiso de extensión universitaria”





Con el motivo principal del beneficio de los alumnos, se han dado los pasos para la creación de la primera Red de Radios Escolares de Almería, promovida en el seno del Secretariado de Promoción y Gestión Cultural de la Universidad de Almería. El paso definitivo ha consistido en una reunión telemática que se ha realizado en un momento además significativo, en torno a la celebración del Día Mundial de la Radio del 13 de febrero, en la que han participado los primeros centros interesados junto a la vicerrectora de Comunicación y Extensión Universitaria, María del Mar Ruiz.



El encuentro virtual ha contado con los profesores de dichos centros educativos y con el Aula de Radio de la UAL, que se encargará de la dinamización de este nuevo ‘espacio común de encuentro y de intercambio’. Así, desde este martes, 15 de febrero, ya está en marcha un proyecto pionero y ambicioso que irá creciendo paulatinamente por toda la geografía provincial.



De hecho, cuenta de entrada con el empuje de varias comarcas, tanto de centros de Primaria, como de Secundaria, unidos al Aula de Radio de la UAL, todos impulsando conjuntamente esta red por la que fluirán experiencias y contenidos para facilitar un gran enriquecimiento de todos los participantes. No en vano, en la sesión virtual que ha marcado su inicio se ha podido comprobar que hay un amplio bagaje entre el profesorado en el uso con su alumnado tanto de la radio como del podcast. Los centros presentes, de entrada, han sido los colegios San Sebastián, de Fiñana, Concordia, de Campohermoso, y Bartolomé Flores, de Mojácar, así como el IES Villa de Níjar, pero se suman además el CEIP Federico García Lorca, de Vícar, y dos institutos, el Alhadra, de Almería, y el Santa María del Águila, de El Ejido. María del Mar Ruiz ha enfatizado en la idea de base: “La radio escolar es un medio que permite el desarrollo de competencias transversales, como la comunicación, el trabajo en equipo y otras más que forman parte necesaria de la formación integral de los y las estudiantes”.



Se trata, según ha añadido, de un proyecto que llega “respondiendo al compromiso de extensión universitaria”, y lo hace a través del Aula de Radio de la UAL como una de las diez aulas culturales con las que se cuenta en la actualidad en el organigrama del ya citado Secretariado de Promoción y Gestión Cultural. Desde él se construye una extensa oferta que va desde las artes escénicas a la música, las letras, las artes plásticas, la fotografía, el cine, la astronomía, el patrimonio y la divulgación científica, con la radio como uno de sus ejes. No en vano, y dependiente del mismo Vicerrectorado de Comunicación y Extensión Universitaria, se dispone de una estación de radio propia de la Universidad de Almería, con emisión on-line, y un amplio repositorio de podcasts, tratando la más variopinta gama de temas interesantes para la comunidad universitaria. Una pieza que faltaba era precisamente esta nueva alianza con los centros escolares, que se prevé muy fructífera para todas las partes.



Y es que el objetivo de los participantes en la Red de Radios Escolares es ofrecer un espacio de intercambio de podcast, que tendrá su lugar en la página de Cultura de la Universidad de Almería, en el apartado de Aula de Radio. Más allá de eso, se pretenderá el aprendizaje de procesos y dinámicas entre todos los participantes, gracias precisamente a las experiencias compartidas, así como a la colaboración. Respecto a esto último, se prestará especial atención al “acompañamiento para aquellos centros que tengan la idea de crear una radio en su entorno escolar”. Como no, la creación de esta Red de Radios Escolares, y así lo han subrayado sus promotores, “ayudará a visibilizar el trabajo del alumnado y a motivarlo aún más”. Abierta a una expansión sin límites, cualquier centro o profesor que quiera participar en ella, o simplemente recibir el consejo de sus miembros para iniciar su propio proyecto, tiene a su disposición el teléfono 628132309 para contactar con la Red vía WhatsApp.