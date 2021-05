La UAL renueva su posición de liderazgo mundial en el ranking de GLOBUS

viernes 28 de mayo de 2021 , 16:22h

Dos equipos formados por diez estudiantes de tercero del Grado de Grado de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Almería entran en el ‘top 25’ de este prestigioso simulador empresarial, uno de ellos alzándose a la tercera posición, “una muestra de la calidad del aprendizaje” y “un ejemplo del espíritu luchador de nuestra tierra”

No es algo nuevo, sino una confirmación de los buenos resultados cosechados en anteriores ocasiones. Por eso, los profesores Elvira Sáez, Gema Marín y Manuel Recio han utilizado la expresión “un año más” para definir algo que debe “llenar de orgullo tanto a los alumnos” que han brillado en esta edición, “como a su profesorado y a la propia UAL”. Ellos son los que imparten la asignatura Dirección de Marketing, de tercer curso del Grado de Administración y Dirección de Empresas, en la que se enmarca la participación anual en el simulador empresarial GLOBUS.



Se trata de un complicado reto en el que se compite ante las mejores universidades de los cinco continentes, por lo que tiene un extraordinario mérito que dos equipos formados cada uno por cinco estudiantes de la Universidad de Almería hayan conseguido estar en las posiciones de cabeza del ‘top 25’ mundial.



El equipo denominado ‘HParrot’, formado por Lidia Crespo, Francisco Javier Martínez, José Gabriel De Toro, Susana Meyaui e Irene Pérez se han aupado hasta la tercera posición (https://www.glo-bus.com/home/stats/top-performers). En ella, se han codeado con la conocida escuela de negocios IE Business School de Madrid y han quedado por delante de prestigiosos centros académicos como University of South Carolina, National American University, New York Institute of Technology o University of Auckland, por citar algunos. Además, en el puesto décimo octavo ha finalizado el otro equipo de la UAL, llamado ‘C Company’ y formado por los estudiantes María Trinidad Baena, Miryam Castillo, Nuria Gonzales, Pablo López y María Teresa Trujillo. Los diez, gracias a su buen trabajo, han hecho que la Universidad de Almería sea la única institución de educación superior española con dos equipos en el ‘top 25’. Sin duda, y tal y como han manifestado los profesores antes citados, “es una excelente noticia”.



Durante las ocho semanas que duran las prácticas de la asignatura de referencia, los alumnos deben tomar más de 100 decisiones semanalmente para liderar los mercados mundiales. El reto no es fácil, como se puede ver en la propia página web del simulador (https://www.glo-bus.com/home/stats/adoptions) en referencia al prestigio de las instituciones que participan. En ese sentido, y con los resultados en la mano, sostenidos en el tiempo, la Universidad de Almería confirma su presencia en los puestos de liderazgo mundial. Cabe destacar que GLOBUS está comercializado por la compañía editorial McGraw Hill y que hace que los estudiantes dirijan una compañía tecnológica que se dedica a la venta de cámaras de acción rápida y de drones fotográficos, incentivándolos a vivir una experiencia que les conduce por la realidad que se van a encontrar al concluir sus estudios universitarios.



Visto lo visto, está justificado el sentimiento de alegría y orgullo expresado por los tres profesores de Dirección de Marketing en la valoración final del papel de la UAL: “Es un motivo de gran satisfacción haber obtenido estos excelentes resultados, porque con ellos se demuestra la calidad del aprendizaje en las decisiones de marketing y, sobre todo, porque queda claro que, a pesar de las enormes dificultades por las que hemos atravesado en este curso académico debido a la pandemia de COVID-19, nuestros jóvenes han sabido aprovechar las oportunidades que hemos puesto a su disposición, aportando ilusión y mucho trabajo”. Han finalizado sus apreciaciones circunscribiendo el éxito cosechado a la trayectoria que en los últimos años no solo ha seguido la Universidad de Almería, sino toda la provincia: “Estos chicos son todo un ejemplo del espíritu luchador de nuestra tierra”.