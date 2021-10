La UAL y la AECC trabajarán en la investigación contra el cáncer

lunes 18 de octubre de 2021

Escucha la noticia

El 80 por ciento logra superar esta enfermedad







La Universidad de Almería se ha sumado este lunes, 18 de octubre, a la conmemoración del Día Internacional del Cáncer de Mama -que se celebra mañana martes- con la mesa redonda 'Saca pecho contra el cáncer de mama' que han contado con la participación de enfermeras de oncología y de pacientes. A lo largo de la jornada ha habido dos conferencias: 'Atención de enfermería al paciente con cáncer de mama' a cargo de Luisa María Madero y María del Mar Ruiz, ambas enfermeras del Área de Oncología del Hospital Universitario Torrecárdenas, y 'El proceso oncológico: mi experiencia en primera persona', a cargo de María José Sánchez y María Belén Rodríguez.



La inauguración ha contado con la presencia del rector de la Universidad de Almería, Carmelo Rodríguez, la presidenta de la Asociación Contra el Cáncer en Almería, Magdalena Cantero y el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Gabriel Aguilera.



El rector ha adelantado una gran noticia en cuanto a la investigación. "La Fundación Científica de la Asociación Contra el Cáncer ha convocado las primeras ayudas pre doctorales en investigación y vamos a contar aquí en la UAL con ellas para iniciar investigaciones relacionadas con el cáncer".



Magdalena Cantero, presidenta de la AECC de Almería, ha explicado que esta convocatoria de ayudas nace "para indagar en la investigación porque es la gran esperanza de todos nosotros, pero fundamentalmente de los enfermos de cáncer y sus familias. Se trata de una iniciativa que entendemos que la Universidad tiene que liderar para que jóvenes de la rama de ciencia o tecnología empiecen a trabajar vinculados con la Asociación Española Contra el Cáncer y demos esperanza de vida a los pacientes oncológicos". La beca tiene una cuantía de 22.000 euros anuales.



Según datos de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), una de cada ocho mujeres desarrollará cáncer de mama a lo largo de su vida. En Andalucía más de 5.000 mujeres son diagnosticadas de cáncer de mama, enfermedad que supera el 80 por ciento. Las principales afectadas son mujeres mayores de 50 años, si bien el riesgo de desarrollo puede empezar a partir de los 40 años.



Un diagnóstico rápido aumenta las posibilidades de curarse de manera exponencial. Como consecuencia de los programas de prevención de diagnóstico precoz, la mortalidad del cáncer de mama ha caído en los últimos años un 25 por ciento.



"Por eso es muy necesario que se hable del cáncer de mama, porque no es para nada una sentencia de muerte. Es una enfermedad grave, pero es una enfermedad que se puede curar si se detecta a tiempo, y esa falta de información es una de las principales causas que provocan ansiedad y miedo", ha explicado el rector, Carmelo Rodríguez.



En cuanto a los retos futuros, el rector ha señalado un mayor acceso a mejores tratamientos, trabajar en la concienciación para prevenir los casos y poder detectar la enfermedad a tiempo para ofrecer un diagnóstico precoz a las pacientes. "También es importante concienciar acerca de la importancia que tiene la investigación de cara a seguir innovando con nuevos tratamientos que nos permitan poder burlar la letalidad de la enfermedad y conseguir cronificarla hasta que demos con la cura definitiva".



La presidenta de la AECC de Almería, Magdalena Cantero, ha indicado que el año pasado se diagnosticaron 33.835 casos de cáncer de mama en España, pero que aproximadamente entre un 25 y un 40 por ciento de las personas no han sido diagnosticadas. Además, ha hablado de cómo afecta económicamente a quienes sufren esta enfermedad. "El cáncer, lamentablemente, no es igual para todos. Hay un gasto aproximado de 9.000 euros anuales y si estás en edad laboral la pérdida anual de ingresos en la familia es de 35.000 euros. Por lo tanto, en un año de intervención o de quimioterapia una familia gasta más de 41.000 euros. Por eso tenemos que tener una mirada diferente y focalizarla este año en las personas con menos recursos. Personas que muchas veces tienen que decidir si destinar el dinero de su familia a sus autocuidados o destinarlos a otras cuestiones más básicas como la alimentación".



Por su parte, Gabriel Aguilera, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UAL, ha indicado que se trata de una actividad "con la que la Universidad quiere estar cerca de la sociedad y organiza este tipo de jornadas para que el estudiantado conozca de primera mano cuál es la realidad que se va a encontrar cuando termine sus estudios". También tiene como objetivo acercar a los estudiantes al voluntariado. "Desde la Facultad apostamos por la humanización y sensibilidad a las necesidades de los demás, que va intrínseco con la profesión sanitaria, tanto de enfermeras como fisioterapeutas".



Por último, Luisa María Madero y María del Mar Ruiz, enfermeras del Área de Oncología del Hospital Universitario Torrecárdenas, han explicado cómo es su trabajo. "Lo que más nos preguntan son sobre los efectos secundarios, pero luego hay otro tipo de preguntas relacionadas con sus hijos, las relaciones sexuales o incluso del uso de un desodorante concreto. Nos han llegado a preguntar si pueden besar o dormir con sus hijos porque no saben las vías de eliminación de los productos de desecho de la quimioterapia. Y por supuesto que pueden hacerlo", ha explicado María del Mar Ruiz.



María Luisa Madero ha explicado cómo funciona la consulta tras la primera visita al oncólogo. "Consistente en darle información de efectos secundarios y de cuidados que tienen que tener por la quimioterapia y le hacemos una valoración de enfermería para ver cuáles son sus necesidades. Intentamos que las pacientes sepan que hay un personal de enfermería al que pueden dirigirse. Les damos nuestros números de teléfono, a los que pueden llamar de lunes a viernes en horario de mañana, para resolver dudas o lo que necesiten relacionado con oncología".