Capital Ampliar El Ayuntamiento diseña la Cabalgata de Reyes condicionada por la evolución de la pandemia lunes 18 de octubre de 2021 , 20:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Equipo de Gobierno pretende recuperar en su totalidad la programación de las fiestas de Navidad en el marco de una hipotética “normalidad”



El Ayuntamiento de Almería ha expresado hoy su intención, si la evolución de la pandemia y las recomendaciones sanitarias lo permiten, de retomar este año la tradicional Cabalgata de Reyes. Así lo ha anunciado hoy lunes la portavoz del equipo de Gobierno y concejala de Presidencia y Planificación, María del Mar Vázquez, en rueda de prensa y tras la Junta de Gobierno Local en la que, entre otros asuntos, se ha aprobado el inicio del expediente para la suministro de 13.000 kilos de caramelos para las fiestas de Navidad 2021/2022, con un presupuesto de licitación de 67.210 euros.



"Si no hay cambios, que con la pandemia todo puede pasar, recuperaremos todas las actividades de Navidad", ha declarado la edil reconociendo que “es precisamente en esta línea en la que todos estamos trabajando, de forma particular el área de Cultura”, visualizando en el marco de una hipotética “normalidad” particularmente la organización de la tradicional Cabalgata de Reyes.



En este sentido, ha recordado cómo se han iniciado ya algunos pasos en esa dirección, caso del Mercado Navideño, con la contratación de las casetas de madera que se dispondrán, al igual que el año pasado, tanto en el Paseo como en la Rambla.



El reparto de caramelos, que tradicionalmente acompaña el desarrollo de la Cabalgata, volvería a recuperar su formato tradicional, protagonizado por SSMM Los Reyes Magos y todo su séquito y acompañamiento. En ese objetivo, el Ayuntamiento abrirá el procedimiento de licitación, con la publicación del correspondiente anuncio y pliego de condiciones, para que los interesados puedan presentar su oferta en un plazo de quince días naturales.



El pliego que rige esta contratación viene a señalar las condiciones y características del suministro, tanto en su tipología, (goma) ingredientes, sabores o sin gluten; número de unidades de caramelo por unidad de kilogramo o presentación.





Noche en Negro

De otro lado, y a preguntas de los medios de comunicación, Vázquez ha anunciado también que este año tampoco se volverá a celebrar en la calle la tradicional Noche en Negro que acompaña la celebración de Haloween, si bien afirmaba, en este sentido, que los esfuerzos municipales en apoyo al comercio tradicional, que siempre ha rodeado este tipo de celebraciones, se han volcado en ayudas económicas, materializada a través de los planes ‘Reactiva20’ y ‘Reactiva21’ y el Impulsa Almería, con bonos que llegarán también al comercio y a los consumidores, todo ello como apoyo “directo” al sector del comercio frente a la crisis generada por el coronavirus. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.