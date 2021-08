Deportes La UD Comarca de Níjar abre sus brazos al Poli Ejido en el IX Trofeo Antonio Gutiérrez ‘Guti’ viernes 20 de agosto de 2021 , 18:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Comienzan los amistosos de pretemporada para el conjunto celeste, visitando a los nijareños este mismo viernes a las 21 horas en Campohermoso





Dos meses y medio después de competir por última vez en la liga, batiendo 2-5 al CDC Zapillo Atlético el 6 de junio, el Poli Ejido Club de Fútbol vuelve a disputar un partido que sirve para dar inicio a los amistosos de la pretemporada, arrancando este mismo viernes a las 21 horas al ser gentilmente invitado por la UD Comarca de Níjar de cara a la novena edición del Trofeo Antonio Gutiérrez ‘Guti’.



A celebrarse precisamente en el Campo Antonio Gutiérrez ‘Guti’ de Campohermoso, cuyo nombre es un homenaje al recordado deportista nijareño, se trata de una cita ya convertida en un clásico estival del panorama futbolístico almeriense, participando en años anteriores muchos de los más importantes equipos de la provincia.



Todavía en tareas de construcción mirando al curso 2021/22 en el que militará en la Primera División Andaluza, el plantel celeste afronta el primer amistoso con muchos jugadores a prueba en sus filas, si bien es cierto que en lo que va de verano se han ido realizando varios movimientos entre fichajes y, sobre todo, renovaciones.



El ejidense Jesús Vázquez repite como entrenador tras una campaña en la que se logró la permanencia sin problemas, terminando quinto en la primera fase sumando 21 puntos y tercero de la segunda con 17, mientras que los de Níjar, ahora dirigidos por el también joven y talentoso José David Fuentes, en teoría se hallarán en la Segunda División Andaluza, al acabar novenos en la primera fase firmando 13 puntos y quintos de la segunda con nueve.



Hay que recordar que ambos combinados coincidieron en el segundo tramo liguero, empatando 0-0 en el feudo del Comarca el 9 de mayo y venciendo 3-1 los del Poniente el 30 de mayo, histórico día en el que el Poli regresó al Estadio Municipal de Santo Domingo, aunque haya algunos que estén intentando por todos los medios de apropiarse de la identidad que no les corresponde. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

