La “unidad” del PSOE: Tres candidatos a la Secretaría General

lunes 08 de noviembre de 2021 , 21:14h

Indalecio Gutiérrez, Juan Antonio Lorenzo y Sonia Ferrer Tesoro son las tres alternativas

Tres candidatos optarán a la Secretaría General del PSOE de Almería, un hecho que contrasta con el mensaje de “unidad” que el mismo partido ha difundido tras el Congreso del PSOE-A que ganó sin rivales Juan Espadas.

El primer candidato fue Indalecio Gutiérrez Salinas, diputado en el Congreso y secretario de Organización de la Agrupación Socialista en la capital, y que cuenta con el apoyo del “pedrismo”, comenzando por el secretario de Estado de Memoria Democrática y secretario general de la misma agrupación, Fernando Martínez, y todo el grupo municipal en el Ayuntamiento de Almería.

Por otro lado, este lunes confirmaba José Luis Sánchez Teruel que no optaría a la reelección después de más de una década como Secretario General provincial, y daba su apoyo explícito a Juan Antonio Lorenzo, alcalde de Serón y portavoz socialista en la Diputación. En este caso cuenta con el respaldo de lo que ha venido siendo el “susanismo”.

La tercera en discordia es la diputada Sonia Ferrer, pero que se posiciona en la línea de Espadas al decir que “precisamente por ese cambio tan profundo que se produce de la mano de Juan Espadas no podemos ser ajenos a la nueva corriente e ilusión que impera en el socialismo andaluz. Almería tiene que romper con ese modelo que nos ha llevado a perder unas elecciones tras otras, destruyendo un patrimonio electoral importantísimo. Y podemos hacerlo porque esta provincia no es de derechas, el problema ha estado en que no se ha sabido mostrar a la ciudadanía que el PSOE es su opción más segura para hallar las soluciones justas a sus expectativas como sociedad, como provincia que merece mucho más de lo que recibe”, explica Ferrer.

Sonia Ferrer Tesoro es licenciada en Ciencias Biológicas y máster en ingeniería y gestión medioambiental.

Fue concejala del Ayuntamiento de Pechina y alcaldesa de la localidad en 2011. Diputada provincial entre 2011 y 2012 y delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería de 2012 a noviembre de 2015.

En diciembre de 2015, fue elegida diputada por Almería al Congreso de los Diputados y reelegida en 2016. Es Portavoz de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, vocal de la Comisión de Interior, de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo y de la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Las dos candidaturas más fuertes son las dos primeras, por lo que está por ver qué puede pasar con la entrada en juego de la tercer, a cuál de las dos dividirá en beneficio de la otra.

El diputado nacional y actual secretario de Organización de la Agrupación Local de Almería, Indalecio Gutiérrez Salinas, ha sido el primero en formalizar una "candidatura de renovación e ilusión para devolver al PSOE de Almería la fuerza que ha tenido históricamente en nuestra provincia" durante la mañana de este lunes.

"El congreso regional nos ha mostrado el camino para fortalecer el proyecto que lidera Pedro Sánchez a nivel nacional, y Juan Espadas en Andalucía", ha defendido a la hora de mandar un mensaje de "unidad y renovación". "Vamos a trasladar esa ilusión y esa fuerza a nuestra provincia de la mano de los compañeros, compañeras, alcaldes, alcaldesas y concejales y con las casas del pueblo como motor de esta renovación del proyecto socialista en Almería", ha dicho.

Acompañado por numerosas agrupaciones y militantes de la provincia, Gutiérrez Salinas, ha defendido un proyecto basado en el "trabajo en equipo, que arranque desde las bases del partido hacia los alcaldes, alcaldesas y portavoces del PSOE en los distintos municipios de nuestra provincia". "El partido debe crecer y para ello es necesario volver a llenar las casas del pueblo y volver a ilusionar a nuestros compañeros y compañeras", ha dicho.

Bajo el lemas 'Renovar para avanzar', el precandidato ha incidido en su interés por "volver a ser la fuerza principal en nuestra provincia en todos los procesos electorales", para lo que se precisa "renovar un proyecto que vuelva a ilusionar a las bases del partido y a la ciudadanía almeriense en torno a dos ideas clave: el municipalismo y la transición justa, verde e igualitaria entre los territorios de toda la provincia".

Por su parte, Juan Antonio Lorenzo ha señalado que "Quiero destacar la generosidad del secretario general de dar un paso al lado y facilitar la unidad y cohesión del partido, eso le honra, desde el primer día hasta el último ha sido y será siempre y gran secretario general, por eso quiero que mis primeras palabras vayan en reconocimiento a su gesto", ha expresado Lorenzo, quien ha indicado que el proyecto que encabeza se basará en la "unidad y el municipalismo" en base a lo aprendido en los congresos federal y regional.

Lorenzo se ha mostrado "muy orgulloso" de pertenecer a un equipo de "alcaldes y alcaldesas" que "nace desde la provincia, desde la tierra" y que está formado por personas que "cada día se enfrentan a los problemas directamente mirando a los ojos del ciudadano".

Así, ha hecho un llamamiento al resto de compañeros y candidatos al proceso para que se unan a su proyecto puesto que "Almería tiene que salir reforzada de este congreso". "El partido debe de estar unido y preparado", ha indicado el regidor seronés de cara a los próximos procesos electorales, por lo que se ha mostrado dispuesto a "negociar" la integración de las listas en el marco de la "fraternidad" del partido.