La Universidad de Almería participa en la ERACON 2021

lunes 12 de julio de 2021 , 19:22h

Como acción de refuerzo al Programa Erasmus+

Entre los días 6 y 8 de julio, se ha desarrollado con éxito el 17° Congreso anual Erasmus+ de la European Association of Erasmus Coordinators (EAEC), de la cual la Universidad de Almería forma parte como institución asociada, junto con la ‘Exhibition’, una feria europea de educación superior conocida como ERACON, 2021 en este caso. El evento se ha celebrado bajo el patrocinio de la Comisaria Europea de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, la doctora Mariya Ivanova Gabriel. Fue a ella a quien correspondió saludar virtualmente a los participantes en la ceremonia de apertura de este congreso, animando en su discurso a la presentación de propuestas en las diferentes acciones contempladas en el nuevo programa Erasmus 2021/2027.



El evento ha servido para el establecimiento de nuevos contactos internacionales para la Universidad de Almería, así como el refuerzo de vínculos ya existentes, tras la incidencia global de la pandemia, en una cita de doble formato, ya que la organización ha ofrecido las posibilidades tanto de acoger a los participantes presencialmente en Varna, como a través de una ventana on-line que salve las limitaciones que aún sigue imponiendo la COVID-19.



La UAL ha estado representada en persona en un intento de normalización de la situación en la medida de lo posible, así como en un gesto de apoyo y confianza hacia la institución anfitriona de este año, la University of Economics de Varna, que ha sido de las primeras en auspiciar un evento con sus participantes en modalidad presencial tras las fases más duras de la pandemia. No en vano, ambas universidades son socias y mantienen el intercambio de un flujo regular de estudiantes. Así, el rector Carmelo Rodríguez ha encabezado la representación de la Universidad de Almería, arropando la labor que se viene desarrollando desde el Vicerrectorado de Internacionalización, que ha logrado un extraordinario posicionamiento de la UAL en el contexto europeo, y que sigue haciendo esfuerzos para retomar, reforzar y ampliar la red de relaciones con universidades de los demás países del continente y del resto del mundo. En ese sentido, la cartera de reuniones y encuentros propuesta por el vicerrector Julián Cuevas y el director de Estrategia de Internacionalización, Tomás Lorenzana, está repleta de citas de gran interés.



Como muestra, la intensa jornada de trabajo realizada con la Agricultural University of Plovdiv, representada por su rectora, Hristina Yancheva, junto a su equipo, con la finalidad de estrechar la colaboración entre las dos instituciones e implementar nuevas posibilidades de cooperación en el marco del Programa Erasmus+.



Las cifras generales de la organización hablan de que se han encontrado representadas presencialmente por tierras búlgaras, a través de gestores, coordinadores, investigadores y profesionales de la educación superior, casi cuarenta universidades y organizaciones de veinte países europeos. El programa ha sido muy completo, y las actividades del evento han incluido presentaciones relacionadas con el nuevo Programa Erasmus+, mesas redondas, seminarios, la referida feria europea para la captación de socios y de estudiantes en la que la UAL ha participado, reuniones Universidad-Universidad y workshops, entre otras. Por último, La Universidad de Almería ha felicitado a la organización por el buen desarrollo de un doble evento que le ha brindado la ocasión para consolidarse y crecer en el desarrollo de buenas prácticas en materia de internacionalización.