Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar La Universidad de Cambridge premia a un centro examinador de Almería como el mejor del mundo lunes 30 de octubre de 2023 , 11:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El centro examinador Exams Andalucía, que opera en la provincia de Almería, ha sido premiado como el mejor de todo el mundo por la labor que en los últimos años ha realizado para fomentar los exámenes de inglés de Cambridge en la modalidad Computer Base. La entrega de premios ha tenido lugar en Cambridge (Reino Unido), y a ella han asistido más de 140 representantes de centros examinadores Platinum de más de 30 países distintos El centro examinador Exams Andalucía, con oficinas en distintas partes de Andalucía y que opera en la provincia de Almería, ha sido elegido por Cambridge English como el mejor de todo el mundo, por la labor que en los últimos años ha realizado para fomentar los exámenes de inglés de Cambridge y el crecimiento exponencial en la modalidad Computer Based, esto es, a través de ordenador. En una gala celebrada en los salones del conocido Hotel The Graduate en el corazón de la ciudad de Cambridge (Reino Unido), a la que han asistido más de 140 representantes de centros examinadores Platinum de más de 30 países distintos, el director de Exámenes del centro examinador andaluz, Ricardo Freires, ha recogido este galardón, al que optaban ocho centros de todo el mundo. “Es un verdadero honor y un orgullo que la Universidad de Cambridge nos entregue este premio, que reconoce el excelente trabajo no solo de todo el personal de Exams Andalucía, sino también de los más de 600 centros preparadores oficiales y academias de inglés que trabajan con nosotros, y que están repartidas por las ocho provincias andaluzas”, ha destacado Freires durante la entrega del galardón en Cambridge. Se trata de la primera vez que un centro examinador de España recibe un premio a su labor por el fomento de los exámenes oficiales de Cambridge a través de ordenador, “un logro que nos debe quitar todos los complejos a los españoles en lo que al inglés se refiere, porque jugamos en la Champions League a nivel mundial”. Sobre Exams Andalucía Exams Andalucía, anteriormente Institute of Modern Languages (IML Granada), abrió sus puertas en Granada hace casi 70 años (en 2024 se cumplirá este aniversario), y ha sido reconocido por Cambridge English, departamento perteneciente a la Universidad de Cambridge, como el mayor centro examinador de Europa por el número de candidatos presentados a examen: más de 30.000 candidatos procedentes de 600 centros preparadores, colegios e instituciones. En la actualidad existen más de 600 centros preparadores oficiales adscritos al Platinum Examination Centre Exams Andalucía, repartidos por las diferentes provincias de Andalucía Oriental, fundamentalmente en las ciudades de Jaén, Granada, Almería, Málaga y Marbella, pero también en Sevilla o Córdoba. Recientemente, algunos de ellos han sido reconocidos por Exams Andalucía como "Premium Preparation Centre", valorando aspectos fundamentales como el número de candidatos, los resultados obtenidos y la calidad en la enseñanza. En la actualidad, Cambridge English está presente en más de 130 países de todo el mundo, y sus exámenes son reconocidos por más de 25.000 organizaciones e instituciones. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.