La Universidad de Mayores de la UAL abre con seguridad ante la COVID

viernes 19 de noviembre de 2021 , 19:02h

Vuelve la presencialidad también para los ‘alumnos senior’ de la Universidad de Almería, que cubren todas las plazas disponibles en un tiempo récord y que disfrutan del arropo institucional de la Junta de Andalucía, la Diputación y los ayuntamientos de Almería y Roquetas de Mar en el transcurso de un acto solemne con lección inaugural de Juan Uribe

Era un momento muy esperado que por fin se ha hecho realidad para la satisfacción por los protagonistas auténticos de la Universidad de Mayores de la UAL, que son sus estudiantes. Volver a verse en persona, sentirse cerca y ser parte de un programa que causa la admiración de las administraciones ha sido el preludio a lo que se espera que sea un gran curso, tal y como se ha preparado desde el Vicerrectorado de Comunicación y Extensión Universitaria. Ambición y crecimiento, pero cautela en la vuelta a la presencialidad, limitando plazas y adoptando todas las medidas oportunas para que los alumnos estén protegidos frente al contagio de la COVID-19. Así lo ha manifestado Carmelo Rodríguez: “Somos conscientes del grupo generacional al que pertenecen los matriculados y, por ello, hemos priorizado la seguridad en nuestras sedes”. Lo ha hecho durante el acto tradicional de Apertura del Curso Académico 2021/2022, que ha estado muy arropado por las instituciones.



Han participado del mismo la Junta de Andalucía, la Diputación y los ayuntamientos de Almería y Roquetas de Mar, a las que el rector ha agradecido su colaboración y compromiso con este programa de la Universidad de Almería, como, de igual modo, lo ha hecho con los estudiantes: “Quiero tener un reconocimiento a los alumnos y alumnas, ya que, a pesar de los malos tiempos que estamos superando, siempre han estado ahí, confiando en nuestra propuesta formativa”. Se ha referido, en ese sentido, a que “en el pasado curso la docencia se impartió mayoritariamente en formato virtual, y el profesorado de la Universidad de Mayores hizo un esfuerzo importante para ofertar las clases en un entorno on-line”. Ahora, estando seguros, se vuelve a las aulas, como la 3.09 de la sede de la Calle Gerona, que se ha ampliado, siendo esta una de las novedades enumeradas por Rodríguez. Habrá, además, un mayor refuerzo a actividades que redunden en la salud, como UAL Activa Senior, y la incorporación al plan de estudios de tres asignaturas “diseñadas en colaboración con las Aulas Culturales de Divulgación Científica, Astronomía y Cine”.



Los números avalan la firme convicción de la UAL de potenciar su Universidad de Mayores, algunos de los más llamativos puestos sobre la mesa por parte del rector: “La respuesta a esta oferta formativa no se ha hecho esperar y apenas un mes después de abrir el plazo de matrícula se habían agotado las plazas en varios grupos, contándose en esta edición con 459 estudiantes matriculados, 334 en la sede de Almería y 125 en la de Roquetas de Mar, y generando una lista de espera, con la convicción de que se habrían alcanzado los 750 en un escenario pre-pandemia”. Dicho todo esto, ha matizado que “si la incidencia de contagios se mantuviera en niveles bajos, podríamos ampliar matrícula en el mes de enero”, textualmente. El esfuerzo organizativo que se realiza tiene en su eje a Antonio Codina, director de esta Universidad de Mayores, quien recoge como algo muy valioso el feedback de los alumnos en un contacto permanente que mantiene con ellos.



Rafael Ángel Pasamontes, delegado territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, ha dicho que la administración autonómica ha querido sumarse “a la inauguración de este programa de la Universidad de Almería, que es un programa que aplaudimos porque desde la Junta de Andalucía nos preocupamos por todos nuestros mayores, y es una forma de que las personas que en su momento no pudieron acceder a la universidad, o que sí fueron universitarios y quieren volver a sus raíces, tomen o retomen contacto con este mundo y con este tipo de formación”. Así lo ha manifestado de modo textual, a su vez reconociendo estar todos “de enhorabuena, y más este año, que vuelve a ser presencial”. Por último, ha dado las gracias a todas las instituciones presentes y ha aplaudido a la Universidad de Almería por esta propuesta.



En cuanto a Paola Láynez, concejala del Área de Familia, Igualdad y Participación del Ayuntamiento de Almería, ha dirigido sus palabras por la vía de la ilusión un año más, “y van ya 22 de manera consecutiva”, añadiendo que esta ocasión provoca una “especial emoción por volver a la presencialidad”. Se ha referido a “la cantidad de personas que han querido matricularse” y a que “hay lista de espera” como argumentos de peso que hablan por si solos del interés que entraña una Universidad de Mayores con la que “desde el Ayuntamiento de Almería, todos los años y de una manera ininterrumpida, se ha colaborado”. Es así porque se entiende que es “la universidad de la ilusión, de la sabiduría y de la experiencia”, satisfecha de que “este año haya crecido en talleres y propuestas”. Láynez ha destacado que “se va enriqueciendo año a año” y ha dado la enhorabuena “a todas las personas que se inscriben y que derrochan y contagian su ilusión”.



El diputado provincial de Hacienda, Álvaro Izquierdo, ha destacado que la Universidad de Mayores es uno de los programas más afianzados y personales de la UAL, tras 20 años de éxitos e historia: “Gracias a este magnífico proyecto se os abren las puertas de la enseñanza, demostrando que la edad no es ningún impedimento para aprender y que nunca es tarde para el saber”. Ese ha sido uno de sus mensajes hacia los alumnos, a los que ha dirigido su intervención mostrándoles admiración y gratitud: “Tanto a nivel personal como desde la Diputación de Almería, os admiramos; gracias a vuestro trabajo, esfuerzo y talento disfrutamos de la Almería próspera de hoy en día, y nuestro compromiso con vosotros es máximo; nos llena de ilusión, como Institución Provincial, contribuir a que la Universidad de Mayores sea un referente para la comunidad universitaria de todo el país”.



Por su parte, José Juan Rodríguez, concejal de Gobierno Interior y Promoción Deportiva y Cultural de Ayuntamiento de Roquetas de Mar, ha reconocido que para la institución que representa “es un honor prestar colaboración a la Universidad de Almería, algo que se viene haciendo desde el año 2001 con la ‘prueba piloto’ de la Universidad de Mayores”. No ha dudado en afirmar que “este programa es un ejemplo de cómo se puede conjugar la experiencia y la formación con esa ‘juventud nueva’ de personas con tantas ganas”. Ha anunciado la continuidad de la colaboración del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, “va a ser plena y total con la UAL, como lo ha sido siempre”. En esa línea, y en mención directa a la Universidad de Mayores de nuevo, ha confesado que “el programa es extraordinario” y su deseo de que su institución “esté presente en todos y cada uno de estos proyectos que la UAL deja en nuestra sociedad y nos enriquecen a todos”.



Como es preceptivo en una apertura solemne de curso académico, ha habido lección inaugural, la primera de muchos que van a ir sucediéndose a lo largo de los meses, impartida por Juan Uribe. Su título, ‘Elementos inspiradores de desarrollo económico local’, ha hecho honor a lo que ha logrado este profesor, doctor en Economía por la Universidad de Almería y máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos por el Centro de Estudios Financieros. En tono ameno, ha llegado al alumnado en una disertación que le ha resultado de gran interés, jalonada de referencias literarias, cinematográficas o artísticas y sus usos para la proyección de la economía a través del turismo. Uribe, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y Diplomado en Jurídico-Empresarial por el CEU San Pablo de Madrid, ha sabido compaginar su extensa trayectoria profesional con la faceta docente e investigada durante los últimos 20 años. Profesor titular de Economía Aplicada en la UAL, de la que es docente desde 2008, ha participado como investigador en numerosos proyectos internacionales con universidades tanto europeas como iberoamericanas, y profesionalmente, fuera del ámbito universitario, ha sido director de los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial, así como responsable de Programas Europeos en Andalucía Emprende. Es coordinador de la Red Iberoamericana RIBERESCO. Sobre todo lo dicho, se manifiesta un entusiasta de la Universidad de Mayores, en la que colabora desde 2011.