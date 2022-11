Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital La VI Gala de la Discapacidad será el 1 de diciembre martes 29 de noviembre de 2022 , 18:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El objetivo es visibilizar a las personas con diversidad funcional y potenciar sus aptitudes El Ayuntamiento de Almería y las asociaciones del Consejo Local de Discapacidad se alían un año más para celebrar la VI Gala de la Discapacidad en el Auditorio Municipal Maestro Padilla. Un acto totalmente inclusivo y que tendrá lugar este jueves, 1 de diciembre, con el objetivo de visibilizar a las personas con diversidad funcional y potenciar sus aptitudes, tal y como recogen las líneas estratégicas del II Plan Municipal de Discapacidad. La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha explicado que “será un evento muy especial con su propia idiosincrasia y para ello hemos cuidado todos los detalles”. En este sentido, ha señalado que “será completamente accesible, con un punto de asistencia y atención específica, mochilas vibratorias, autodescripción, subtítulos y lenguaje de signos”. Asimismo, ha adelantado que “disfrutaremos de un día de celebración y reivindicación para que Almería continúe siendo una ciudad amable, mejor adaptada y más accesible”. La gala será conducida por María Alarcón e Ibán Montero, de ASPAPROS, que presentarán el acto junto a Isabel María Belzumces, de Asalsido. Una cita en la que la música, el baile y el cine tendrán su peso específico para hacerla más dinámica y sobre todo para ambientar un encuentro festivo. La compañía inclusiva Fritsch Company, entidad madrileña que pertenece a la Fundación Psico Ballet Maite León, será la encargada de abrir la gala a las 18 horas. Cabe destacar que esta fundación ha representado distintos espectáculos en Europa, Estados Unidos y Canadá con más de un millón de espectadores. La actuación consistirá en la interpretación de dos piezas tituladas “1+1=3” y protagonizadas por Ana Mencía y Adrián Sáez. Por otra parte, las asociaciones estarán muy presentes en el resto de actuaciones. De hecho, el pianista David Pritchard, de la ONCE; la guitarrista Esther Núñez y el artista Carlos Vela, de ALTEA; y Antonio Fernández, de Asperger; y los chicos de Espacio Vive, con un musical de Broadway, pondrán sus notas musicales. Finalmente, la gala concluirá con la entrega del premio al mejor corto de del IX Festival Inclusivo de Cortometrajes Gallo Pedro, organizado por Verdiblanca y patrocinado por el Ayuntamiento y que será recogido por Juan Manuel Montilla, popularmente conocido como ‘El Langui’, por su corto ‘Intentando’, la historia de Santiago, un padre con parálisis cerebral que le hace caminar con dificultad, acude todos los días al colegio a buscar a su hijo Diego y ambos realizan el mismo camino de vuelta. Pero hoy será diferente, Diego, ya adolescente, y Santiago, que aún ve en su hijo a un niño, tendrán una discusión llena de verdades que duelen y silencios que emocionan. El cortometraje se proyectará al final del acto. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

