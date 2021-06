Sucesos La violencia machista mata a otra mujer en Roquetas lunes 07 de junio de 2021 , 20:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Tenía una orden de alejamiento en vigor por sufrir malos tratos







La mujer fallecida durante la madrugada del pasado domingo en Roquetas de Mar (Almería) víctima de un presunto homicidio que se encuentra aún bajo investigación se encontraba registrada en el Sistema Viogén por episodios de violencia de género de una pareja y tenía en vigor medidas judiciales de protección.



Fuentes cercanas a la investigación han confirmado a Europa Press la existencia de malos tratos así como de las medidas de protección en vigor sin que por el momento se conozca si la pareja tendría o no relación con los hechos investigados y por los que aún no hay detenidos.



La investigación sigue abierta y son varias líneas las que se siguen para determinar las causas del crimen de esta mujer, de origen subsahariano y que, según los primeros indicios, se habría dedicado a la prostitución.



La propia directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha señalado este lunes que los agentes que investigan el presunto homicidio de esta mujer de entre 25 y 30 años no descartan ninguna línea de investigación, incluida la violencia de género, aunque pasado el mediodía aún no había "datos suficientes para hacer una afirmación al respecto".



La responsable de la Guardia Civil ha dicho que se están "poniendo recursos humanos y materiales" para conocer "la razón de este homicidio" y "a quién corresponde imputárselo".



En este sentido, y ante la ausencia de detenidos por el momento, se trabaja para esclarecer quién es el "presunto autor o autores" del crimen, del que apenas han trascendido datos sobre las circunstancias en las que se produjo y los vestigios que se hallaron en el lugar de los hechos, sentido en el que tampoco se ha determinado aún si existían denuncias previas por violencia de género o no.



La investigación está bajo secreto decretado por el Juzgado de Instrucción 2 de Roquetas de Mar, en funciones de guardia cuando se produjo el crimen. Fueron varias llamadas las que alertaron el domingo al Servicio de Emergencias 112 Andalucía de que un hombre estaba agrediendo a una mujer en la cabeza en la calle Pintor Rosales, en el cruce con Camino de los Depósitos del municipio roquetero.

