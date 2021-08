Deportes Ampliar La Vuelta se despide de la provincia de Almería desde Roquetas martes 24 de agosto de 2021 , 16:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El municipio roquetero y el Poniente almeriense han protagonizado la primera parte de una etapa con final en Rincón de la Victoria, Málaga, tras 190 km La Vuelta Ciclista a España más almeriense de la historia ha dicho hoy adiós a los paisajes de la provincia con la salida de la décima etapa que ha tenido lugar desde la Urbanización de Roquetas de Mar. El público ha vivido el ambiente de esta gran competición mediante las actividades que se han llevado a cabo en la zona de ocio de La Vuelta previa a la salida de la serpiente multicolor en dirección a Rincón de la Victoria, Málaga, donde se sitúa la meta de esta etapa con casi 190 km de recorrido. La caravana de La Vuelta, formada por más de 3.000 personas, pasó ayer su jornada de descanso en la provincia de Almería. Los ciclistas, técnicos y personal de la organización han podido comprobar de primera mano la calidad de las playas, la gastronomía y la oferta turística y hotelera de la provincia, además del importante impacto que ha significado para la economía almeriense su estancia de dos noches tras la mítica etapa disputada el domingo con meta en Velefique. En el corte de cinta de la etapa de hoy han participado el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat; el diputado de Presidencia y Turismo, Fernando Giménez; el diputado de Deportes, José Antonio García; el diputado nacional, Juan José Matarí; el director general de La Vuelta, Javier Guillén, entre otras autoridades y colaboradores de esta edición de la gran prueba ciclista de nuestro país. El diputado de Presidencia y Turismo ha agradecido “el gran trabajo que La Vuelta está haciendo en Almería. Tenemos este magnífico escaparate para hacer llegar las excelencias de nuestra tierra a todo el mundo. En este sentido, qué mejor escaparate que Roquetas de Mar, el municipio más turístico, para transmitir ese mensaje. Este año hemos conseguido mostrar la diversidad de la provincia. Hoy estamos en un municipio con litoral y también hemos mostrado el interior y la montaña con el etapón de Velefique”. Por su parte, el alcalde de Roquetas de Mar se ha unido a las felicitaciones a la organización y a Diputación y ha resaltado que Roquetas de Mar sea la salida de la etapa de hoy: “Como alcalde me siento muy orgulloso de que La Vuelta esté una vez más en nuestro municipio. La salida nos permite disfrutar de la carrera de una forma diferente, mucho más interactiva con el público. Se demuestra la grandeza y la fuerza de Roquetas de Mar para darle la bienvenida a La Vuelta”. Por su parte, el director general de La Vuelta, Javier Guillén, ha elogiado de nuevo a la provincia de Almería al reconocer que “ha sido una auténtica gozada haber pasado aquí la jornada de descanso después de la extraordinaria etapa de Velefique. Hemos podido coger aire gracias a la calidad hotelera y el ambiente tan extraordinario que hemos tenido en Roquetas de Mar y toda la provincia. Hoy disfrutamos de Roquetas con una etapa de salida para que los aficionados vivan con más sosiego la carrera. La etapa de hoy nos va a permitir mostrar el mar de Almería, Málaga y Andalucía. La etapa de Velefique ha sido un antes y un después, nos ha dado mucho ánimo y esperamos continuar así”. Además de Velefique y Roquetas de Mar, las dos etapas de la Vuelta 21 en la provincia de Almería mostrarán al mundo los paisajes de Huércal-Overa, Zurgena, Cantoria, Líjar, Olula del Río, Bacares, Bayarque, Purchena, Armuña de Almanzora, Tíjola, Olula de Castro, Castro de Filabres, El Ejido, Balanegra y Adra. La Vuelta tiene una audiencia total de 400 millones de espectadores en todo el mundo con una repercusión en más de 190 países. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

