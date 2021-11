Economía Las 2 Criptodivisas que valdrán más que un Shiba Inu en 1 año jueves 25 de noviembre de 2021 , 17:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Si crees que el mercado bursátil ha ofrecido grandes ganancias desde el fondo pandémico de marzo, echa un vistazo al espacio de las criptodivisas. En los últimos 20 meses, el valor agregado de las monedas digitales se ha disparado de 141.000 millones de dólares a 2,5 billones, a fecha del 18 de noviembre. En términos nominales, Bitcoin y Ethereum son los principales responsables de la subida del valor total de las criptodivisas. Después de todo, este dúo dinámico representa más del 62% de los 2,5 billones de dólares de capitalización de mercado de las criptomonedas. Pero si nos basamos en las asombrosas ganancias porcentuales, es la moneda meme Shiba Inu la que ha liderado la carga. La criptodivisa más caliente del mundo parece estar preparada para un importante retroceso A finales de octubre, Shiba Inu alcanzó su máximo histórico de 0,00008841 dólares por token. Puede que no parezca mucho, pero representó una ganancia de más del 17.300.000% desde el día de su debut, menos de 15 meses antes (agosto de 2020). ¿Cómo puede una inversión ganar más de un 17.300.000% en tan poco tiempo? Sin ningún orden en particular, Shiba Inu se ha beneficiado de: Más bolsas de criptomonedas que nunca que la aceptan para cotizar. El miedo a perderse (FOMO) que anima a los inversores a perseguir SHIB más alto. El lanzamiento del intercambio descentralizado ShibaSwap, que está forzando tiempos de retención más largos.El aterrizaje de la cadena de cines AMC Entertainment como su primer comerciante importante. (Revisión de GO4REX: Qué Hace Que Esta Empresa Sea Especial?)



Aunque estas "victorias" pueden parecer tangibles, la realidad es que SHIB ha sido exagerada por su comunidad en las redes sociales y ofrece poca sustancia duradera. Por ejemplo, sólo 138 comercios de todo el mundo aceptan SHIB como forma de pago, según el directorio de negocios online Cryptwerk. Además, al ser Shiba Inu un token ERC-20 construido sobre la red Ethereum, está ligado a las mismas altas tarifas y tiempos de retraso que pueden afectar a Ethereum. Además, la historia ha demostrado que las criptomonedas de alto vuelo se ven afectadas después de alcanzar sus respectivos picos. Cuando examiné el rendimiento de tres monedas de pago después de obtener ganancias porcentuales de cinco y seis dígitos durante un corto período, descubrí que habían disminuido entre un 93% y un 99% en los 26 meses siguientes. Hay muchas posibilidades de que Shiba Inu se desplome durante el próximo año, si no más. Estas criptodivisas deberían valer más que SHIB el año que viene por estas fechas Hasta el 18 de noviembre, Shiba Inu era la undécima criptomoneda más grande por valor de mercado (23.500 millones de dólares), según CoinMarketCap.com. Pero entre una esperada disminución del valor de SHIB y el potencial en el mundo real de las monedas digitales actualmente clasificadas por debajo de ella, este dúo de criptomonedas podría muy bien ser más grande que SHIB para esta época del próximo año. Stellar Actualmente en el puesto 24, con una capitalización de mercado de 8 mil millones de dólares, Stellar parece tener una muy buena oportunidad de eclipsar la capitalización de mercado de Shiba Inu dentro de un año. Lo que hace que Stellar sea tan emocionante es su capacidad para mejorar enormemente los pagos transfronterizos. Con la infraestructura de pagos existente, los pagos transfronterizos pueden tardar hasta una semana en ser validados y liquidados. Es un inconveniente al que las empresas y los consumidores están acostumbrados desde hace décadas, pero que posiblemente se resuelva con la tecnología blockchain. Con Stellar, la moneda fiduciaria puede convertirse en Lumens (XLM), el token del protocolo de la red de Stellar, transferirse a cualquier parte del mundo y volver a convertirse en la moneda fiduciaria que se desee. Para ello, sólo se tarda entre 4 y 5 segundos y cuesta sólo 0,00001 XLM. En otras palabras, se necesitarían unas 305.000 transacciones antes de que se acumulara un solo dólar en comisiones. Además, como probablemente hayas deducido de estos datos, Stellar es una red rápidamente escalable. Sus desarrolladores han afirmado que la red puede manejar 3.000 transacciones por segundo (TPS). Para contextualizar, Bitcoin y Ethereum manejan respectivamente 7 TPS y 13 TPS. La guinda del pastel es que Stellar ha demostrado su uso en el mundo real. Mientras que SHIB es prácticamente inútil fuera de un intercambio de criptomonedas, Stellar se asoció con una docena de bancos importantes en la región del Pacífico Sur en 2017 para manejar los pagos transfronterizos. Es una buena apuesta para ser una moneda digital más valiosa que SHIB.

(Go4Rex: Qué lo Hace tan Especial?) Algorand Otra criptodivisa que tiene todas las herramientas necesarias para superar a Shiba Inu y dejarla firmemente en el polvo es Algorand, que se sitúa como la 20ª moneda digital más grande por capitalización de mercado (11.100 millones de dólares). En mi opinión, hay dos aspectos que hacen que Algorand tenga un gran atractivo en el mundo real. En primer lugar, ofrece un mecanismo de consenso de prueba de apuestas refinado. En lugar de basarse en el modelo de prueba de trabajo, que consume mucha energía, que emplea Bitcoin, o en el modelo estándar de prueba de participación, que tiene el potencial de ser corrompido por jugadores más pequeños, Algorand despliega lo que se conoce como prueba de participación pura (PPoS). Con PPoS, los usuarios son elegidos al azar para proponer bloques y votar las propuestas. Es un paso adelante en la descentralización que garantizará un alto nivel de seguridad. En segundo lugar, los desarrolladores de Algorand se han centrado en la interoperabilidad de la cadena de bloques. Por el momento, la mayoría de las blockchain centradas en contratos inteligentes son únicas, lo que limita las aplicaciones descentralizadas (dApps) a la blockchain en la que están alojadas. Esto quiere decir que sería difícil, si no imposible, para las empresas transferir datos, archivos o capital entre sí si se utiliza una red de blockchain única. La interoperabilidad de blockchain de Algorand salva estas diferencias, lo que libera a los desarrolladores para que puedan hacer más cosas con las dApps y los proyectos enfocados a las finanzas. Como última nota: Algorand es rápido. El 18 de noviembre, la red ofrecía una finalidad de bloque de 4,38 segundos y procesaba más de 1.100 TPS. En castellano significa que Algorand está completando las transferencias en su red en menos de 4,4 segundos, y parece ser capaz de realizar 66.000 transacciones por minuto. Merece valer mucho más que Shiba Inu dado su potencial en el mundo real. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.