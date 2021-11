Capital Niños y jóvenes del Consejo Local de la Infancia leen en Alcaldía la Declaración contra la Violencia de Género jueves 25 de noviembre de 2021 , 17:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Presidido por el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, y con presencia de concejales y asociaciones de mujeres el acto ha terminado en un aplauso como “homenaje respetuoso” a todas las víctimas de la violencia machista Representantes del Consejo Local de Infancia y Adolescencia de Almería que estudian en el CEIP Freinet, CEIP Los Millares, CEIP Madre de la Luz y CEIP Adela Díaz, además de los centros La Salle-Chocillas y La Salle-Virgen del Mar, han leído en los Jardines de Alcaldía la Declaración Institucional contra la Violencia de Género coincidiendo este 25 de noviembre con el Día Internacional contra la Violencia ejercida contra la mujer. El acto, presidido por el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, y que ha contado con la presencia de concejales de la Corporación y representantes de diferentes asociaciones y colectivos de mujeres de Almería, ha terminado con un aplauso como “homenaje respetuoso” a todas las víctimas de la violencia machista, mujeres y también niños. Precisamente, han sido los niños los que han dado voz a la ‘Almería Unida contra la Violencia de Género’, una propuesta de acción conjunta frente a esta lacra que integra a todas las instituciones almerienses (Ayuntamiento, Diputación Provincial, Junta de Andalucía, Subdelegación del Gobierno, Hospital Universitario Torrecárdenas y Universidad de Almería) de modo que este año todas las acciones contra la violencia machista “fomentan la unidad de acción, una actitud personal, colectiva y compartida contra quienes ejercen la violencia contra la mujer”, ha señalado el regidor. Banco Rojo En este marco de ‘Almería Unida contra la Violencia de Género’ el alcalde ha descubierto junto con la concejal delegada del Área de Familia, Igualdad, y Participación Ciudadana, Paola Laynez, un Banco Rojo que, ubicado en el Parque Nicolás Salmerón, quiere ser “más que un símbolo, quiere convertirse en espacio de reflexión de la sociedad almeriense hacia este tipo de violencia. El descubierto esta mañana por Fernández-Pacheco es sólo uno de los bancos rojos que ya jalonan la ciudad en el marco de la iniciativa ‘En memoria de todas las mujeres asesinadas por quienes decían amarlas”. A todas ellas y también a sus hijos se ha recordado en este acto al que han acudido no sólo miembros de la corporación municipal y colectivos sociales y de mujeres, sino también trabajadores de los centros de servicios sociales comunitarios y del proyecto Eracis que trabajan con víctimas y que han repartido una guía de bolsillo contra la violencia de género y bajo el título ‘25-N Tu vida es tuya, que nadie decida por ti’. Alumnos de la Escuela de Baile Ana Soriano han cerrado el acto de inauguración del Banco Rojo con un baile reivindicativo contra la violencia de género y más aplausos en homenaje de las víctimas. En Torrecárdenas El alcalde también ha participado este jueves en el acto de repulsa celebrado en el Hospital Universitario Torrecárdenas, en el marco siempre del proyecto ‘Almería Unida contra la violencia de género’, en el que ha vuelto a incidir en la “importancia de trabajar todos juntos para acabar con esta lacra social”. En el acto, en el que se ha guardado un respetuoso minuto de silencio en homenaje a las víctimas, han participado representantes de todas las entidades y administraciones que forman el proyecto: Manuel Vida, director gerente del Hospital, María Montagut, asesora del Programa del Instituto Andaluz de la Mujer en Almería; Maribel Sánchez Torregrosa, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía; Carmen Belén López, diputada de Igualdad de la Diputación de Almería; Maribel Ramírez, vicerrectora de Estudiantes e Igualdad de la UAL; Diego Vargas, director general de Asistencia Sanitaria; Miguel Ángel Guzmán, director gerente del SAS; y Juan Ramón Fernández, secretario general de la Subdelegación del Gobierno en Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.