Las 3 joyas más deseadas del verano

Las joyas son una parte importante de cualquier estilismo de verano. De hecho, para completar cualquier look es imprescindible prestar atención a los complementos, y las joyas son el complemento por excelencia que no debe faltar en ningún outfit. No obstante, el calor y los días de playa nos empujan a buscar joyas cómodas y versátiles. Sin duda, las joyas son el complemento perfecto para completar. Pendientes de aro grandes Las joyas clásicas siempre son acierto. Sin duda, son una elección segura, completamente atemporal y que se pueden combinar con casi todo. Este verano la tendencia consiste en combinar joyas clásicas, como pendientes de aro grandes, con joyas más modernas y coloridas, como sortijas con piedras de colores. Sin duda, si buscas unos pendientes para completar cualquier estilismo y no quieres arriesgar con formas y colores imposibles, apuesta por unos pendientes de aro grandes. Además de ser fácilmente combinables y muy cómodos a la hora de quitar y poner, este tipo de pendientes pesan poco, son muy cómodos de llevar y se pueden combinar con cualquier look. Además, su diseño clásico y atemporal nunca pasa de moda. Sortijas con piedras de colores El verano es sinónimo de estampados y colores vivos y fuertes. Deja volar tu imaginación y combina los colores que más te gusten no solo en tu ropa, sino también en tus complementos. Llena tus estilismos de colores, de atrevimiento y de originalidad. Si quieres completar un look atrevido con joyas a juego, apuesta por sortijas con piedras de colores. Escoge estos anillos bañados en oro y con tonalidades en sus piedras escogidas de forma meticulosa para lograr un diseño rompedor y único que acompañará perfectamente a tus estilismos más veraniegos. Sin duda, las joyas doradas son ideales para resaltar el bronceado que adquiere la piel en verano. Además, el oro nunca pasa de moda y se puede combinar con infinidad de prendas de ropa. Gargantillas con perla Como ya se ha adelantado, este verano está de moda combinar complementos más clásicos con complementos más modernos o desenfadados. En este sentido, las joyas de perlas siguen siendo un éxito y una apuesta segura con la que siempre acertarás. Son clásicas y darán un toque de elegancia y sofisticación a tu look. Además, las perlas son una tendencia que nunca pasa de moda. Si lo tuyo son los colgantes de perlas al más puro estilo Audrey Hepburn, apuesta por gargantillas con perla para darle ese toque sofisticado a cualquiera de tus estilismos. Busca gargantillas discretas con pequeñas perlas y en color dorado que se ajusten al cuello. No solo son cómodas, sino que combinan con todo y no te las querrás quitar en toda la temporada. Sin duda, las joyas son el complemento indispensable que completa cualquier look.