Economía Ampliar Las 5 criptomonedas más populares del mercado en este momento jueves 02 de diciembre de 2021 , 09:42h Se podría pensar que Dogecoin y Shiba Inu estarían en la cima del mundo de las criptomonedas por todo el bombo que reciben. Pero no es así, al menos si se tiene en cuenta dónde ponen su dinero los inversores. La forma más objetiva de determinar las principales criptodivisas es mirar su capitalización de mercado. Para las monedas digitales, la capitalización del mercado se calcula multiplicando el precio actual por la oferta en circulación. Aquí están las cinco criptodivisas más populares actualmente en el mercado. Bitcoin No es ninguna sorpresa que Bitcoin siga siendo la criptomoneda más popular del mundo. Su capitalización bursátil asciende actualmente a casi 1,1 billones de dólares. Si Bitcoin fuera una empresa, sería más grande que Meta Platforms (antes conocida como Facebook) y Tesla. Bitcoin sigue disfrutando de la ventaja de ser la primera criptodivisa. Es más aceptada que cualquier otra moneda digital, principalmente porque ha existido durante más tiempo. Algunos inversores consideran incluso que el Bitcoin es una buena cobertura contra la inflación, ya que nunca habrá más de 21 millones de tokens de Bitcoin en circulación.

Ethereum Ethereum ocupa el segundo lugar en la lista de criptodivisas más populares, por detrás de Bitcoin y a cierta distancia. Su capitalización bursátil es de unos 500.000 millones de dólares, menos de la mitad que el Bitcoin. Sin embargo, algunos creen que Ethereum será el próximo Bitcoin. La principal ventaja de Ethereum reside en su utilidad en el mundo real. Su blockchain admite contratos inteligentes que pueden utilizarse en diversas aplicaciones. En particular, Ethereum es muy adecuado para la creación de tokens no fungibles (NFT). Independientemente de que la criptomoneda desbanque al Bitcoin del primer puesto en el futuro, Ethereum parece estar en una buena posición para competir. Binance Coin Binance gestiona la mayor bolsa de criptomonedas del mundo. Por lo tanto, tiene sentido que Binance Coin sea la tercera moneda digital más popular del mercado. Es la moneda nativa de la bolsa Binance y actualmente tiene una capitalización de mercado de más de 96.000 millones de dólares. Los inversores que pagan tasas de transacción con Binance Coin reciben descuentos. Cada trimestre, Binance reduce la oferta de monedas digitales en función del volumen de operaciones. Con el tiempo, estas "quemas de monedas" trimestrales eliminan 100 millones de monedas, lo que supone la mitad de la oferta total. Estas acciones pretenden aumentar el valor de Binance Coin.



Tether Tether es la cuarta criptomoneda más popular del mundo. Su capitalización bursátil ronda los 73.000 millones de dólares. Pero entre las stablecoins, Tether se lleva la palma. Todas las stablecoins vinculan su valor a otro activo. Para Tether, ese activo es el dólar estadounidense. En teoría, Tether es una especie de "criptodólar" que debería conservar su valor de forma similar al dólar estadounidense físico. Sin embargo, ha habido cierta controversia sobre si Tether tiene suficientes reservas para respaldar todas sus monedas digitales. El Tesoro de EE.UU. ha pedido recientemente al Congreso que tome medidas para hacer frente a los riesgos que las monedas estables como Tether podrían suponer para la economía. Solana Solana completa nuestra lista de las cinco criptodivisas más populares. Su capitalización bursátil asciende actualmente a 65.000 millones de dólares. Solana fue la mayor ganadora de estas criptomonedas principales el año pasado, ganando más del 10.000%. Muchos inversores se han abalanzado sobre Solana como alternativa a Ethereum. Ambas blockchains soportan contratos inteligentes. Sin embargo, Solana ofrece velocidades de procesamiento mucho más rápidas y tasas de transacción más bajas que Ethereum.

